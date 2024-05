Opadanje kose može ukazivati na manjak vitamina - evo koji su najvažniji za njezin rast

Zdrava i uravnotežena prehrana važna je kako bismo osigurali sve ključne nutrijente koji su potrebni našem tijelu za normalno funkcioniranje. Ipak, mnogi ljudi danas pate od manjka određenih vitamina i minerala, a uzrok se često krije u nezdravoj prehrani i nedostatku fizičke aktivnosti. Na sreću, naše tijelo šalje nam određene signale kada nam nedostaju neki nutrijenti, a često se taj manjak očituje u lošem izgledu kože i kose. Slaba, lomljiva i krhka kosa može biti znak da tvome tijelu nedostaju neki ključni vitamini koji su važni za zdravlje kose.

Iako na izgled i stanje kose utječu brojni faktori, od genetike pa do preparata za kosu koje koristimo, nutrijenti koje unosimo putem hrane imaju ključnu ulogu. Koji su to vitamini za kosu neophodni kako bi ona ostala zdrava i sjajna i kako prepoznati njihov manjak otkrij u nastavku.

Koji su najvažniji vitamini za kosu?

Želimo li imati lijepu, zdravu i bujnu kosu, zdrava prehrana obogaćena vitaminima i mineralima je ključna. Iako nije dokazano da vitamini za kosu i dodaci prehrani mogu potaknuti rast kose, zna se da je gubitak kose često povezan s nedostatkom određenih hranjivih tvari, a u tim slučajevima uzimanje vitamina za kosu može biti vrlo korisno.

U nastavku navodimo neke od najvažnijih vitamina koji su ključni za zdravu i bujnu kosu.

Biotin i vitamini skupine B

Biotin odnosno vitamin B7 i drugi vitamini iz skupine B, poput folata i vitamina B12, vrlo su važni za zdravlje kose, kože i noktiju. Manjak biotina često se povezuje s gubitkom i opadanjem kose. Biotin ima uistinu važnu ulogu jer potiče proizvodnju keratina, podržava strukturu kose i jača je iznutra. Niska razina biotina može dovesti i do seboreje, pa čak i anemije. Iako je manjak biotina rijetkost, može se pojaviti kod vegana, starijih osoba i osoba koje su na restriktivnim dijetama. Dobar izvor biotina su jaja, meso, orašasti plodovi, sjemenke, batat i riba.

Vitamin C

Vitamin C važan je za cjelokupno zdravlje čovjeka, a utječe i na zdravlje kose. Snažan je antioksidans i doprinosi sintezi kolagena koji je važan za izgradnju keratina, a ujedno i štiti kosu od oksidativnog stresa, koji se povezuje s gubitkom kose. Također, vitamin C poboljšava i apsorpciju željeza koje potiče rast kose. Većina ljudi unosi dovoljno vitamina C jer se on nalazi u brojnim namirnicama, osobito u voću i povrću. Odličan izvor ovog vitamina su agrumi, mango, rajčica, paprika i jagode. No, nezdrave navike poput pušenja te jednolična prehrana mogu dovesti do manjka ovog vitamina.

Vitamin D

Na manjak vitamina D mogu ukazivati brojni simptomi među kojima je i pojačano ispadanje kose. Najčešće se javlja kod ljudi starije životne dobi. Vitamin D poznat je i kao vitamin sunčeve svjetlosti jer ga naše tijelo samo proizvodi kada smo izloženi suncu. Ima važnu ulogu tijekom rasta kose, a njegov manjak može loše utjecati na zdravlje kose. Vitamin D se nalazi i u nekim namirnicama, poput masne ribe i gljiva.

Željezo

Željezo je izuzetno važan mineral za mnoge procese i funkcije u našem tijelu, a potiče i sintezu kolagena. Manjak željeza prilično je učestala pojava, a niske razine ovog minerala mogu uzrokovati anemiju pa i dovesti do opadanja kose. Češće se javlja kod žena. Željezo se nalazi u namirnicama kao što su jaja, špinat, leća, crveno meso i školjke, a dobar izbor su i dodaci prehrani sa željezom.

Foto: Pexels

Cink

Cink je još jedan vrlo važan mineral za zdravlje kose, kože i noktiju. Loša kvaliteta noktiju te gubitak kose neki su od najčešćih simptoma koji ukazuju na manjak cinka. Prirodni izvori ovog minerala su meso i riba, a nalazi se i u špinatu, leći i sjemenkama bundeve. Uzimanje dodataka prehrani s cinkom preporuča se osobama koje su na veganskoj ili vegetarijanskoj prehrani.

Kako prepoznati manjak vitamina?

Važno je na vrijeme prepoznati manjak vitamina i zatim razgovarati s liječnikom o pravilnoj prehrani i uzimanju suplemenata odnosno vitamina za kosu. Iako simptomi koji ukazuju na manjak vitamina koji su važni za zdravlje kose mogu varirati, kao neki od najčešćih navode se umor, opadanje kose, slabost, lomljivi nokti i kožni osip.

Koji vitamini su dobri za rast kose?

Pravilnom prehranom, ali i uzimanjem suplemenata odnosno vitamina za kosu možemo poboljšati izgled svoje kose. Vitamini i minerali neophodni su za kosu jer potiču njezinu regeneraciju, hrane folikule i štite je od oštećenja. Neki od najboljih vitamina i minerala koji mogu potaknuti rast kose su vitamin B i D, željezo i cink.

Važno je imati na umu da uzimanje vitamina za kosu ne može popraviti stanje i izgled kose preko noći. Dodaci prehrani mogu pomoći, no zdrava i izbalansirana prehrana najvažniji je čimbenik za bujnu i zdravu kosu.

Vitamini za kosu, osim što sprečavaju gubitak kose, također mogu i potaknuti obnovu oštećene kose, spriječiti njezino starenje te pridonijeti rastu i zdravlju kose u cjelini.