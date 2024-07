Uranjena menstruacija? Provjeri 8 stvari koje ti tijelo pokušava reći

Uranjena menstruacija odnosi se na menstrualno krvarenje koje počinje prije očekivanog datuma početka ciklusa. Normalan menstrualni ciklus traje između 21 i 35 dana, a sve što se događa izvan tog raspona može se smatrati neredovitim.

Je li ti menstruacija došla ranije nego što si očekivala? Prije nego što počneš paničariti, udahni duboko nekoliko puta. Ljudsko tijelo je čudnovato, ali nisi jedina kojoj se događa prijevremena menstruacija. Ako je menstruacija došla rano, vjerojatno postoji sasvim normalno objašnjenje.

Zašto menstruacija urani?

Ako ti menstruacija obično dolazi kao po špagi, sigurno si samouvjerena u planiranju svog života oko nje. Ako znaš da menstruacija dolazi u trećem tjednu kolovoza, znaš da to odlazak na more moraš planirati za prvi ili drugi tjedan u tom mjesecu, ako ne želiš da ti menstraucija pokvari planove za plažu. Ali ako slučajno dođe ranije nego obično, to ne samo da ti kvari planove, već ti i ozbiljno može pokvariti rapoloženje.

Ali možeš biti mirna znajući da obično nema potrebe za brigom. Ginekologinja Leah Millheiser za portal Elite Daily istaknula je da žene često previše brinu zbog prijevremene menstruacije. "Žene vjeruju da bi pauza između njihove menstraucije trebala biti 28 dana, a ako odstupe od tog broja, onda nešto nije u redu - a to nije istina", kaže dr. Millheiser.

Evo nekoliko razloga zbog kojih može doći do uranjene menstruacije:

Menstruacija zapravo nije uranila

Ginekologinja Kecia Gaither za Elite Daily rekla je da 'duljina mjeseca neće promijeniti učestalost tvoje mjesečnice'. Uobičajeni menstrualni ciklus je svakih 21 do 45 dana, s prosjekom od 28 dana, i ne ovisi o kalendarskim datumima, što znači da neće nužno doći u isto vrijeme svakog mjeseca.

"Puno je razloga za prijevremenu menstruaciju", dodaje dr. Millheiser. "Obično ćete menstruaciju dobiti dva tjedna nakon ovulacije. Dakle, ponekad se ovulacija dogodi tjedan dana ranije." Drugim riječima, ako ovuliraš tjedan dana ranije, menstruacija će doći i tjedan dana ranije.

Iscjedak, a ne uranjena menstruacija

Postoji puno normalnih razloga zbog kojih možeš krvariti, a ne uključuju menstruaciju. Na primjer, ako si prije nekoliko tjedana imala mjesečnicu i imaš smeđi iscjedak, dr. Millheiser kaže da je to vjerojatno samo oksidirana krv iz tvoje posljednje menstruacije.

Pa, kako prepoznati imaš li raniju menstrauciju ili se samo radi o iscjetku? Dr. Millheiser kaže: "Ako je to menstruacija, onda će biti prava menstruacija", pojednostavljeno rečeno. To znači da, ako menstruaciju proživljavaš rano, općenito će biti kao i svaka tvoja druga menstruacija u smislu duljine vremena i protoka - samo malo ranija.

Foto: Pexels

Menstruacija još uvijek nije redovita

Ako si relativno nedavno počela dobivati menstruaciju, trebat će nekoliko godina da postane redovita. Možeš preskočiti mjesec dana ili će ti menstruacija doći malo ranije. Može proći šest ili više godina nakon početka menstruacije da bi tvoj ciklus postao redovit.

Korištenje kontracepcije

Kontracepcija sadrži umjetne hormone koji su namijenjeni tvom tijelu da pomisli da je već trudno. Zbog toga je učinkovita za sprečavanje trudnoće.

Ako si tek počela uzimati kontracepcijske tablete i trenutno si na pauzi, možda ćeš početi krvariti. Ako si prestala uzimati kontracepcijske tablete, pad hormona također može uzrokovati uranjenu menstruaciju. Uz to, kad prvi put dobiješ spiralu, to može uzrokovati jače krvarenje od uobičajenog, a menstruacija može postati neredovita.

Spolno prenosive infekcije

Spolno prenosive infekcije poput gonoreje ili klamidije mogu uzrokovati krvarenje između mjesečnice. Međutim, krvarenje je obično lakše od prave mjesečnice.

Kod uranjene menstruacije uzmi u obzir koliko je protok krvi jak u usporedbi s ostalim mjesečnicama. Možda ćeš morati pričekati dan ili dva. Ako je protok normalan, vjerojatno nemaš infekciju. Međutim, ako uočavaš krvavi iscjedak svakih nekoliko dana, redovito ga uočavaš nakon seksa ili ti menstruacija dolazi svaka dva tjedna, dr. Millheiser napominje da je to više zabrinjavajuće i moglo bi ukazivati na spomenuti problem, pa se u tom slučaju svakako obrati svom ginekologu.

Promjena tjelesne težine

"Ljudske menstrualne i reproduktivne funkcije kontroliraju prvenstveno hipotalamus i hipofiza te njihov unos u reproduktivne organe (npr. jajnike i maternicu)", rekao je za Elite Daily dr. Joshua Klein, reproduktivni endokrinolog. "Na funkciju hipotalamusa i hipofize jako utječu prehrana, metabolizam i dostupnost energije." Bilo kakav poremećaj u radu ovih sustava mogao bi utjecati na tvoju menstruaciju.

Promjena rutine

Svaka promjena u odnosu na tvoj uobičajeni obrazac - bilo da putuješ na odmor ili koliko često i koliko dugo vježbaš - može uzrokovati promjene u razini hormona koje mogu utjecati na tvoju menstruaciju. Razlog može biti i prekovremeni rad i nedovoljno odmaranja. Ljudska tijela vole konzistenciju.

Ginekološka ili zdravstvena stanja

Ako imaš bilo kakvih problema s maternicom ili jajnicima, menstruacija može prestati ili postati neredovita. Posjeti ginekologa ako imaš bilo kakve abnormalne promjene.

Ako si nedavno promijenila način života i menstruacija dođe malo ranije, onda se vjerojatno ne moraš brinuti. Na kraju krajeva, 'moraš razmišljati o onome što je normalno', kaže dr. Millheiser. "Kad menstruacije dođu malo ranije, pogotovo ako se radi o nekoliko dana ili najviše tjedan dana, to nas obično ne brine." Općenito ne moraš brinuti o malim promjenama u vremenu tvoje mjesečnice, osim ako se ona ne počne događati češće nego svakih 21 dan.

Iako uranjena menstruacija nije uvijek razlog za zabrinutost, postoje situacije kada je potrebno potražiti medicinsku pomoć:

Ako se uranjena menstruacija ponavlja u nekoliko uzastopnih ciklusa

Ako je krvarenje izuzetno jako ili bolno

Ako imaš druge simptome kao što su neobjašnjivi gubitak težine, umor ili promjene u apetitu

Ako sumnjaš na trudnoću

Liječnik će provesti temeljitu anamnezu i fizički pregled kako bi utvrdio uzrok uranjene menstruacije. Dodatne dijagnostičke metode mogu uključivati krvne pretrage za provjeru hormonske ravnoteže, ultrazvuk zdjelice ili druge relevantne pretrage.

Gledaj na to ovako: umjesto da se brineš oko uranjene menstruacije, budi sretna što tvoje tijelo reagira na vanjske čimbenike i svjesno je što se događa u tvom životu.