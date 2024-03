Radije pripazi, ove stvari mogu pojačati i produljiti menstruaciju i grčeve

Ponekad mjesečnica može trajati duže nego inače zbog određenih bolesti ili uslijed hormonalnih promjena. Ali vjerovala ili ne, u nekim slučajevima nije uvijek do Majke prirode – postoje stvari koje same činimo, a koje uzrokuju da menstrualno krvarenje traje duže te da nuspojave budu intenzivnije.

Zato, dobro je informirati se o navikama koje tako utječu na naš ciklus i svjesno ih izbjegavati. Što je najzanimljivije, većina toga s ove naše liste stvari su koje činimo ili konzumiramo više-manje svaki dan. Evo na što treba pripaziti kako bi ti mjesečnica prošla što bezbolnije:

Čokolada

Nažalost, ova omiljena slastica nije dobar izbor u vrijeme menstruacije – iako je baš tada imamo želju jesti više nego drugih dana. Naime, mliječna čokolada, kao i svi ostali mliječni proizvodi, sadrži kiselinu koja će eventualne grčeve učinit još gorima. Također, tu je i šećer koji je jedan od glavnih sastojaka čokolade, a koji može intenzivirati tvoje promjene raspoloženja "tih dana u mjesecu".

Foto: Pexels

Nedovoljno sna

Ako si tijekom mjesečnice ne osiguraš dovoljno sati kvalitetnog sna, povećat će se razina stresa u tvom tijelu. Posljedica toga bit će jači bolovi, loše raspoloženje, a moguć je neredovit menstrualni ciklus pa čak i potpuni izostanak krvarenja. Pogotovo ćeš intenzivnije osjećati grčeve u trbuhu i glavobolju, koji su česti pratioci menstruacije. Zato, u tom dijelu ciklusa (ali i inače), osam sati sna je obavezno.

Intenzivan trening

Nije da u toj fazi ciklusa trebaš potpuno preskočiti vježbanje, dapače, ono će ti pomoći da se osjećaš bolje. Ali umjesto intenzivnog treninga s utezima koji bi mogao pojačati krvarenje, odaberi šetnju ili određene joga vježbe (ali ne one u kojima noge dižeš preko glave, poput svijeće). Pazi da piješ dovoljno tekućine tijekom vježbanja i da nosiš udobnu odjeću. Uvijek slušaj svoje tijelo te ako osjećaš da ti postaje prenaporno, smanji intenzitet vježbanja i odmori se.

Kava

Omiljeno piće mnogih koje nas razbuđuje svako jutro nažalost nije najbolji izbor u vrijeme mjesečnice. Naime, kofein može suziti naše krvne žile radi čega će cirkulacija biti slabija, što će onda pojačati grčeve u donjem dijelu trbuha. Problem nije samo kava, već bilo koje piće koje sadrži kofein poput energetskih napitaka i cole. Također, tih bi dana trebala izbjegavati alkohol.

Izostavljena pilula

Kontracepcijska pilula obično smanjuje bolove u donjem dijelu trbuha, no ako je nisi uzela kad si trebala, ovaj propust može dovesti do hormonskog kaosa. To znači da u tom slučaju možeš imati jače grčeve, a može doći i do neželjene trudnoće. Također, još jedno kontracepcijsko sredstvo ima veze s jačinom mjesečnice – a to je spirala. Posebno bakrene spirituale navodno mogu pojačati krvarenje i učinit da ono traje duže. Ako si to primijetila, svakako se posavjetuj sa svojim ginekologom.

POGLEDAJ VIDEO: JOGA PROTIV PMS-A I BOLNIH MJESEČNICA