Stalno si umorna? Evo kako se nositi s padom energije u menopauzi

Uz valunge, promjene raspoloženja i poremećaje spavanja, iscrpljenost spada u najpoznatije nuspojave menopauze. Osim što je vrlo učestali simptom – prijavljuje ga čak do 90 posto žena, obično se javlja na samom početku ovog razdoblja u našem životu.

Osjećaj iscrpljenosti najintenzivniji je u prvim godinama po gubitku menstruacije, a dobra je vijest da obično ne traje dugo – nakon 3 do 5 godina naše se tijelo obično privikne na novonastale promjene. No, ovaj simptom može bit prilično iritantan. Pogotovo kad nas čini toliko umornima da jedva izdržimo dan. Tako se može sve češće dogoditi da nemamo više energije nakon posla još otići na kavu s prijateljicama, a kamoli za vježbanje – te se najviše radujemo odlasku u krevet. No, zašto odlazi do ovog pada energije?

Uzroci iscrpljenosti u menopauzi

Nakon naše posljednje menstruacije tijelo treba do 10 godina da se u potpunosti “privikne“ na promjenu uzorkovanju padom razine ženskih hormona. Pojednostavljeno rečeno, tvoj se organizam sada treba naučiti kako funkcionirati bez ciklusa, a to je vrlo naporan proces. Glavnu ulogu u ovom svemu igraju ženski spolni hormoni - progesteron i estrogen, čija razina počinje padati već i ranije, ali je ovaj pad puno izraženiji između 45. i 50. godine života. Pad razine hormona prije svega utječe na kvalitetu našeg sna – pa tako uzrokuje da navečer ne možemo lako usnuti, da se budimo više puta tijelom noći ili da već prije zore više ne možemo spavati. Naime, pad estrogena uzrokuje i pad melatonina, hormona koji regulira naš ciklus spavanja.

Osim samih hormonalnih promjena, još nekoliko faktora utječe na osjećaj pada energije tijekom menopauze:

Noćno znojenje – žene koje se noću bude zbog neugodnog znojenja i moraju s presvući, a možda i promijeniti posteljinu, teško će uhvatiti osam sati kvalitetnog sna. Zato ne čudi da se onda preko dana osjećaju umorno. Ako je ovo tvoj problem, kad god možeš uzmi predah tijekom dana i uvedi poslijepodnevni odmor.

– žene koje se noću bude zbog neugodnog znojenja i moraju s presvući, a možda i promijeniti posteljinu, teško će uhvatiti osam sati kvalitetnog sna. Zato ne čudi da se onda preko dana osjećaju umorno. Ako je ovo tvoj problem, kad god možeš uzmi predah tijekom dana i uvedi poslijepodnevni odmor. Nedostatak željeza – do nedostatka željeza često može doći tijekom predmenopauze kad su ciklusi neredoviti, a moguća su jača krvarenja. Ovaj privremene nedostatak željeza može se tretirati suplementima pa je svakako dobro posjetiti liječnika.

– do nedostatka željeza često može doći tijekom predmenopauze kad su ciklusi neredoviti, a moguća su jača krvarenja. Ovaj privremene nedostatak željeza može se tretirati suplementima pa je svakako dobro posjetiti liječnika. Emocionalni stres – u vrijeme menopauze žene prolaze mnogo toga, od fizičkih promjena i suočavanja s vlastitim starenjem do promjena raspoloženja. Sve to može dovesti do psihičkih problema pa i depresije koju prati osjećaj pada motivacije i generalna bezvoljnost, piše klinikum-ingolstadt.de.

– u vrijeme menopauze žene prolaze mnogo toga, od fizičkih promjena i suočavanja s vlastitim starenjem do promjena raspoloženja. Sve to može dovesti do psihičkih problema pa i depresije koju prati osjećaj pada motivacije i generalna bezvoljnost, piše klinikum-ingolstadt.de. Nedovoljno tekućine – valunzi i pojačano znojenje mogu dovesti do dehidracije našeg organizma, pogotovo ako zaboravimo piti dovoljno vode. Ne nadoknađujemo li izgubljenu tekućinu moguće je da ćemo se osjećati umorno i tromo.

Foto: Pexels

Problemi sa štitnjačom – umor koji osjećaš možda nije uzrokovan (samo) menopauzom, nego i problemima u radu štitnjače. Ponovno su glavni krivci hormoni – ali ne spolni, nego hormoni štitnjače koji mogu uzrokovati osjećaj iscrpljenosti. Kako bi znala da je štitnjača tvoj problem trebaš posjetiti endokrinologa koji će ti, ako je potrebno, propisati hormonsku terapiju.

– umor koji osjećaš možda nije uzrokovan (samo) menopauzom, nego i problemima u radu štitnjače. Ponovno su glavni krivci hormoni – ali ne spolni, nego hormoni štitnjače koji mogu uzrokovati osjećaj iscrpljenosti. Kako bi znala da je štitnjača tvoj problem trebaš posjetiti endokrinologa koji će ti, ako je potrebno, propisati hormonsku terapiju. Problemi s jetrom – jetra nema vlastite receptore za bol, ali kažu kako konstantan umor može biti simptom problema s ovim organom, osobito ako treba čišćenje. Možda tijelo ne može iskoristiti hranjive tvari koje su mu potrebne za normalno funkcioniranje upravo radi jetre koja ne radi kako bi trebala – u tom slučaju trebaš detoks organizma, a sumnjaš li da je ovo posrijedi, najprije se posavjetuj s liječnikom.

POGLEDAJ VIDEO: PILATES VJEŽBE ZA RAZGIBAVANJE