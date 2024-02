Evo što će se dogoditi ako svako jutro popiješ čašu vode s limunom

Znanstveno je dokazano kako čaša vode s limunom ujutro ima itekako puno benefita za tvoje zdravlje – točnije rečeno, ovaj jednostavan napitak učinit će čuda za tvoj organizam. Zato, nije loše promisliti o tome da promijeniš svoj jutarnji ritual te da čaj ili kavu zamijeniš vodom s limunom. Hoće li voda biti topla ili hladna ovisi o tvom ukusu, doduše, tvoj želudac će bolje podnijeti mlaku vodu, ali ljeti nešto hladnija voda više paše kao osvježenje.

Ako želiš još "moćniji" napitak, u čašu vode s limunom naribaj i malo đumbira. Ova će biljka intenzivnog okusa dobro djelovati na tvoj imunitet i dati ti još više energije. Donosimo pet dobrih razloga zašto bi već sa sutrašnjim danom trebala promijeniti svoje navike – i nakon ustajanja najprije popiti veliku čašu vode s limunom:

Anti-aging učinak

Vjerovala ili ne, ovaj običan napitak, pogotovo ako ga pripremaš s toplom vodom, izvrsno će djelovati na tvoje lice. Budeš li počela konzumirati vodu s limunom, vrlo ćeš brzo primijetiti da tvoja koža izgleda svježije i blistavije. Naime, zahvaljujući C vitaminu, imat ćeš manje bora i nepravilnosti na koži, jer limun ima snažan anti-age učinak.

Mršavljenje

Vjerojatno si čula kako konzumiranje vode s limunom na prazan želudac pomaže i kod mršavljenja. Ovo je jednostavan način kao možeš podržati svoj proces skidanja viška kilograma. Zašto voda s limunom pomaže kod mršavljenja? Razlog je pektin, prirodni regulator kolesterola. Naime, limun je bogat nutrijentima i vitaminima, a također spada u voće koje sadrži najviše pektina. Pektin pomaže jer stvara brži osjećaj sitosti. Osim toga, limun je bogat polifenolima, a istraživanje objavljeno u časopisu Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition pokazalo je da su miševi koji su jeli hranu s visokim udjelom masti i u kombinaciji s limunom nakupljali manje masnoća te se posljedično i manje debljali. Osim toga, popravila im se razine šećera u krvi.

Foto: Pexels

Bolji imunitet

Limun je bogat C vitaminom, a zbog toga je voda s limunom 'booster' našeg imuniteta. Ovo je osobito korisno u doba viroza i prehlada, ali najbolje je naviku pijenja tople vode s limunom održavati tijekom cijele godine. Vitamin C iz limuna pomaže i u razdoblju nakon prehlade jer ubrzava oporavak. Zahvaljujući vodi s limunom koja ima antioksidativna svojstva osjećat ćeš se brže ponovno fit!

Zdravi mozak

Najčešće se fokusiramo na to kako je voda s limunom dobra za naše tijelo, a pri tom zaboravljamo da je također odlična i za naš mozak. Naime, istraživanje objavljeno u medicinskom časopisu Journal of Alzheimer’s Disease pokazala je da limun može spriječiti ozbiljan mentalni pad povezan s Alzheimerovom bolešću i demencijom. Ovo istraživanje dokazuje kako održavanje potrebne razine vitamina C u organizmu štititi od kognitivnog propadanja povezanog sa starenjem.

Foto: Unsplash

Napitak za detoks

Voda s limunom izvrstan je izbor i za detoks organizma. Napitak ima ovaj učinak na tijelo zahvaljujući spomenutom pektinu koji štiti od oboljenja srca i krvnih žila, potiče rad gušterače i proizvodnju žući, ali poboljšava i rad probave. Također, crijeva će raditi bolje i zahvaljujući vlaknima kojima je limun zaista bogat. Budeš li pila vodu s limunom svaki dan sigurno je da nećeš imati problema sa zatvorom ili nadutošću. Osjećat ćeš se poletnije i imati više energije.

POGLEDAJ VIDEO: KAKO SE ZDRAVO HRANITI NA POSLU?