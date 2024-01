Sve što trebaš znati o maderoterapiji - prirodnoj metodi za uklanjanje celulita

Maderoterapija je vrsta masaže drvom odnosno posebnim valjcima izrađenima od drveta koja ima relaksirajuće učinke, ali također pomaže i kod limfne drenaže te se vjeruje da može smanjiti celulit. Riječ je o prilično snažnoj tehnici masaže uz pomoć drva i drvenih alata, a smatra se kako potječe iz Azije te da je stara stoljećima.

Ova je terapija postala vrlo popularna, prvenstveno u Južnoj Americi, gdje je i nastao naziv maderoterapija jer madera na španjolskom znači drvo. Oni koji prakticiraju ovu metodu tvrde kako može smanjiti ili čak i ukloniti celulit, piše Healthline.

Iako žene ovaj tretman najčešće koriste radi uklanjanja celulita, maderoterapija se pokazala korisnom i kod uklanjanja bolova u leđima, a kao ostale dobrobiti navode se:

poboljšanje cirkulacije

smanjenje bora

uklanjanje toksina

bolji tonus i zatezanje kože

ublažavanje stresa

Iako maderoterapija može imati čitav niz koristi, važno je istaknuti da nijedna od ovih dobrobiti nije znanstveno dokazana. Osim toga, mnogi ljudi su imali bolna iskustva pa bi osobe s osjetljivom kožom ili s proširenim venama i kapilarama trebale izbjegavati ovu vrstu masaže, a osobito se ne preporuča na licu ili drugim osjetljivim dijelovima tijela.

Navodne koristi

Budući da je maderoterapija vrsta masaže, može se sa sigurnošću pretpostaviti da ima slične prednosti kao i klasična masaža, poput relaksacije i ublažavanja napetosti i stresa, no može smanjiti i celulit. Ako se provodi pravilno, maderoterapija potiče limfnu drenažu, što može smanjiti vidljivost celulita, barem privremeno. Međutim, ne postoje znanstveni dokazi koji bi potvrdili da ova metoda dugoročno djeluje na celulit. Neki stručnjaci vjeruju da su kreme koje sadrže retinoide ili kofein, u kombinaciji s masažom, bolji način za rješavanje celulita.

Foto: Pexels

No, masaža može pomoći kod smanjenja celulita, a budući da je maderoterapija vrsta masaže, ova metoda može biti korisna te umanjiti vidljivost celulita, barem privremeno, kao i potaknuti detoksikaciju i na taj način pomoći kod rješavanja masnih naslaga. Zbog svega toga i ne čudi da je ovaj tretman u posljednjih nekoliko godina postao vrlo popularan u svijetu, a još veću popularnost ima brazilska maderoterapija.

Brazilska maderoterapija

Kod klasične maderoterapije za masažu se koriste posebni valjci koji su napravljeni od drveta. Kod brazilske maderoterapije umjesto valjaka se korisne drvene čašice, a takav tretman zbog vakuuma koji se stvara kod masaže daje brže i učinkovitije rezultate, osobito kada govorimo u uklanjanju celulita i masnih naslaga. Važno je istaknuti da je riječ o posve prirodnom tretmanu jer se kod masaže ne koriste nikakvi kemijski preparati, već samo drveni alati i prirodna ulja za masažu. Uz pomoć drvenih valjaka odnosno čašica tijelo se potiče da izbaci višak vode i masnih naslaga iz organizma.

Foto: Pexels

Što očekivati od maderoterapije?

Želiš li isprobati klasičnu ili pak brazilsku maderoterapiju, svakako se obrati iskusnom stručnjaku. Naime, ako masažu provodi netko neiskusan, tretman bi mogao biti prilično bolan. Kod nas se maderoterapija provodi u brojnim kozmetčkim salonima i estetskim centrima ili klinikama.

Da bi rezultati bili vidljivi, potrebno je oko 10 do 12 tretmana, ali to varira od osobe do osobe, ističu stručnjaci. Već nakon prvog tretmana koža će biti glatkija, a nakon 10. tretmana najčešće dolazi do smanjenja celulita. Maderoterapija se preporuča ženama koje imaju problema s celulitom i masnim naslagama te zadržavanjem vode u organizmu, ali i svima onima koji puno sjede ili nisu dovoljno fizički aktivni.

POGLEDAJ VIDEO: JOGA ZA OPUŠTANJE