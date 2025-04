Svakodnevna šetnja od 15 minuta može ti promijeniti život - evo i kako

Iako se čini da se radi vremenu koje ne može utjecati na naše zdravlje - 15 minuta je vrijeme u kojem se može puno toga učiniti. Može se napraviti doručak, pripreme za ručak, odgledati skoro cijelu epizodu humoristične serije, ali može se učiniti i nešto jako važno - poboljšati zdravlje. Kako to učiniti? Jednostavno treba otići u šetnju.

Hodanje je najprirodniji način kretanja, a našem tijelu donosi samo dobrobiti. Redovita šetnja je put do boljeg zdravlja, poboljšanje funkcije mozga i boljeg raspoloženja. Treneri hodanje obožavaju s razlogom. "Hodanje je odličan kardio fitness koji ne stvara opterećenja na zglobove poput trčanja li vježbi visokog intenziteta", objašnjava trenerica Lisa Herrington za ETNT.

Iako je posljednjih nekoliko godina šetnja postala sinonim za 10 000 koraka dnevno, a ljudi su o hodanju počeli razmišljati samo kao o načinu da dođu do tog cilja, sve više istraživanja ističe da je ovo samo još jedan mit. Naime, mnoge prednosti hodanja mogu se ostvariti i kraćom šetnjom. Ako ti zvuči pomalo nemoguće, pročitaj što se događa u tijelu ako svaki dan prošetaš barem 15 minuta.

Popravlja raspoloženje

Ponekad ti se čini da ništa ne može popraviti loš dan na poslu? Protegni noge, jer kratka šetnja može popraviti dan i poboljšati raspoloženje. Istraživanje objavljeno u Journal of Behavioral Medicine otkrilo je da hodanje u trajanju 10 do 15 minuta pomaže ljudima da se opuste i smire. Novija studija iz 2016. objavljena u časopisu Emotion pokazala je da je samo 10 do 12 minuta hodanja povoljno utječe na raspoloženje. Hodanje je utjecalo na raspoloženje čak i kada ljudi nisu očekivali da će uživati u šetnji. S obzirom na sve ove podatke, možda bi hodanje trebalo biti obavezno prije ozbiljnih sastanaka ili situacijama u kojima očekujemo veći stres.

Potiče kreativnost

Hodanje potiče kreativnost, a to je potvrdila i znanost. Istraživanje sa Sveučilišta Stanford iz 2014. proučavalo je kretanje i sjedenje u različitim uvjetima. Istraživači su otkrili da hodanje (na otvorenom ili zatvorenom) olakšava stvaranje novih ideja više nego sjedenje. "Ovo ne znači da se svaki posao treba obavljati u pokretu, ali ako je potrebna neka nova ideja ili svježa perspektiva onda hodanje može pomoći", objasnila je koautorica studije dr. Marily Oppezzo.

Foto: Shutterstock

Produljuje životni vijek

Može se činiti da kratka šetnja ne može jako poboljšati zdravlje, ali znanost tvrdi da može produljiti život. Istraživanje iz 2017. objavljeno u American Journal of Preventive Medicine pokazalo je da ljudi koji hodaju samo dva sata tjedno (što je malo više od 15 minuta dnevno) imaju manji rizik od rane smrti u odnosu na ljude koji namju ovu naviku. Ovo samo pokazuje da je svako kretanje važno i doprinosi boljitku, Eatthis.com.

Fizička aktivnost i veći broj koraka

Naime, ako ipak želimo povećati broj koraka u danu onda je 15-minutna šetnja odličan doprinos. Ako hodaš 100 koraka u minuti u trajanju od 15 minuta povećat će taj broj za 1500 koraka. Za jako brze hodače taj broj može iznositi 1959 koraka. Osim povećanja broja koraka, energična šetnja može sagorjeti kalorije. Na primjer, osoba koja ima 70 kilograma potrošit će oko 67 kalorija za 15 minuta, no ako je šetnja uzbrdo onda i više.