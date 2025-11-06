Baršun se vraća u velikom stilu: Mohito otkriva najljepše haljine sezone

Blagdanska sezona polako kuca na vrata, a s njom stižu i prve kolekcije koje najavljuju glamur, toplinu i svečani duh zime. Mohito je među prvima predstavio novu liniju haljina, a posebno se ističu baršunasti modeli koji spajaju eleganciju i udobnost u savršenoj mjeri

Iako smo tek zakoračili u studeni, modni brendovi već su počeli otkrivati svoje prve party kolekcije za nadolazeće blagdane i svečanosti koje nas očekuju tijekom prosinca. Među njima je i poljski high street brend Mohito, koji nas je i ove sezone oduševio ponudom elegantnih i ženstvenih haljina. Posebno se ističu baršunaste haljine – komadi koji kao da su stvoreni za sezonu božićnih zabava, večera i svečanih trenutaka.

Mohito

Baršun, poznat i kao velur, već desetljećima nosi titulu tkanine koja simbolizira luksuz i profinjenost. Njegova mekoća, bogata tekstura i prepoznatljiv sjaj čine ga savršenim izborom za hladnije dane, kada tražimo odjeću koja će nas grijati, ali pritom i izgledati profinjeno. U blagdanskom razdoblju baršun dolazi u punom sjaju – u dubokim, raskošnim tonovima koji prizivaju eleganciju i romantiku zime.

Mohito

Mohito u svojoj aktualnoj kolekciji nudi raskošne baršunaste haljine u prepoznatljivim blagdanskim nijansama poput crvene i bordo, ali i sofisticiranim tonovima tamnoplave, ljubičaste te bezvremenske crne. Bez obzira biraš li mini kroj koji otkriva noge, midi haljinu koja prianja uz tijelo ili elegantan dugi model s raskošnim rukavima, svaki od njih nosi prepoznatljiv dašak glamura. Ove haljine idealne su za sve prigode – od intimnih večera i kućnih zabava do elegantnih proslava.

U nastavku donosimo naše favorite iz Mohitove party kolekcije - najljepše haljine od baršuna koje će unijeti dašak luksuza i blagdanske čarolije u svaki look.

Mohito - 35,99 €

Mohito - 34,99 €

Mohito - 39,99 €

Mohito - 34,99 €

Mohito - 45,99 €

Mohito - 45,99 €

Mohito - 45,99 €

Mohito - 34,99 €

Mohito - 39,99 €