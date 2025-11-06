Novo intimno poglavlje kultne zagrebačke adrese – Dežman Bistro

U srcu najljepše zagrebačke ulice, novi Dežman Bistro nudi potpuno privatno iskustvo – prostor rezerviran za jedno društvo po terminu, savršen za poslovne ručkove, manje edukacije, doručke i ekskluzivne večere, uz pažljivo osmišljene menije i vinsku kartu koja rijetko koga ostavlja ravnodušnim

Postoje adrese koje s godinama postanu više od mjesta. Postanu dio grada, njegovog ritma i identiteta. U Zagrebu, takva je Dežmanova ulica: skrivena između vreve Ilice i mirisa Tuškanca, ona već deset godina nosi svoj prepoznatljiv puls, spoj elegancije, svakodnevice i nenametljivog šarma koji podsjeća na velike europske gradove.

U njezinu srcu smjestio se Dežman Bar, prostor koji je odavno prerastao status običnog bara i postao kultno i omiljeno mjesto susreta, jutarnjih rituala i večernjih druženja.

Sanja Jagatic

Sanja Jagatic

Od prvog espressa do noćnog koktela, Dežman je bez pretenzije, ali s jasnim potpisom, promijenio način na koji Zagrepčani piju kavu, ručaju, razgovaraju i doživljavaju grad – pretvorivši svakodnevni trenutak u stil življenja.

Danas, deset godina nakon svog prvog espressa u Dežmanovoj, ovaj brend otvara novo poglavlje – Dežman Bistro, najintimniji i najdiskretniji format unutar ponude koju Dežman kao brend nudi.

Sanja Jagatic

Smješten tik uz Bar, u elegantnom prostoru od tridesetak kvadrata, Bistro donosi iskustvo koje spaja privatnost, profesionalnost i gastronomiju. To je mjesto za one koji žele više od klasičnog obroka – za korporacije, timove, rođendane i partnere koji traže mirno okruženje za razgovor, dogovor, edukaciju ili prezentaciju, uz izvrsnu hranu i pažljivo birana vina.

Sanja Jagatic

Cijeli prostor rezerviran je isključivo za jedno društvo po terminu, bez drugih gostiju, bez žurbe i bez buke. U tom zatvorenom, akustički umirenom interijeru, sve je podređeno fokusu i detalju: od toplog svjetla i diskretne usluge do menija koji se mijenja gotovo svakodnevno, ovisno o sezoni i inspiraciji chefa.

Sanja Jagatic

Sanja Jagatic

Filozofija je jednostavna – simple, rich, local. Svježa riba, domaće meso, povrće u svom ritmu i comfort food s potpisom kuće.

„Prostor Dežman Bistroa veličine svega 25 m² tražio je pažljivo promišljanje svakog detalja. Cilj je bio stvoriti topao i ugodan ambijent kroz bogate teksture i tkanine — od visećih platna na stropu do tapeciranih stolica i duge kožne klupe. Filc i perforirane obloge doprinose akustičkoj ugodi, dok velika ljubičasta zavjesa na izlogu unosi dozu teatralnosti i prepoznatljiv vizualni pečat francuskog bistroa u središtu Dežmanove priče“, dodaje arhitekt Damjan Kolundžić.

Sanja Jagatic

Sanja Jagatic

Za dodatnu notu ekskluzivnosti, Dežman Bistro nudi i vinsku kartu koja je među najimpozantnijima u gradu – kolekciju najboljih hrvatskih i svjetskih etiketa, od malih vinara do prestižnih kuća, dostupnih po čaši, butelji ili kroz tailor-made pairing. Uz podršku Dežman Mini Bara i njegovih koktela s potpisom, svaki poslovni ručak lako prerasta u doživljaj.

Sanja Jagatic

Sanja Jagatic

U sklopu Bistroa nalazi se i privatna terasa, skrivena iza zelenila i odvojena od glavne Dežmanove scene. Tamo dan može započeti prvim jutarnjim doručkom ili sastankom, a završiti čašom vina nakon uspješnog dogovora – u ritmu koji je istodobno profesionalan i opušten.

Sanja Jagatic

Sanja Jagatic

Dežman Bistro tako zaokružuje desetljeće jedne zagrebačke priče o stilu, jednostavnosti i postojanosti. Od bara koji je postao kultno okupljalište, preko mini bara koji je definirao novu koktel scenu, do bistroa koji otvara vrata poslovnim i privatnim susretima nove generacije, Dežman ostaje ono što je oduvijek bio: mjesto gdje se Zagreb osjeća kao doma.

Sanja Jagatic