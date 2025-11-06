23. Zagreb Film Festival počinje u ponedjeljak, evo što treba pogledati

Donosimo nekoliko filmskih preporuka, uz podsjetnik da pretprodaja ulaznica po nižoj cijeni traje još tri dana, do 9. studenoga

U ponedjeljak, 10. studenoga, počinje 23. izdanje Zagreb Film Festivala! Omiljena zagrebačka jesenska filmska avantura započet će uz projekciju makedonskog filma DJ Ahmet redatelja Georgija M. Unkovskog, koji se prikazuje u sklopu glavnog natjecateljskog programa. Sundanceovim nagradama publike i za kreativnost ovjenčano ostvarenje prati dječaka koji se strogim, sputavajućim okvirima ruralne konzervativne sredine nastoji othrvati uz elektronsku glazbu i san da postane poznati DJ. Energični beatovi soundtracka filma, koji potpisuje hrvatski dvojac Alen i Nenad Sinkhauz, obilježit će otvaranje festivala koji će do kraja tjedna, sve do nedjelje, 16. studenoga, na pet lokacija – u kinima CineStar Branimir i Kinoteka te u Muzeju suvremene umjetnosti i Dokukinu KIC – publici predstaviti više od stotinu filmskih naslova.

Među njima je i čudesno ostvarenje Bouchra Orian Barki i Meriem Bennani (program PLUS) koje na originalan način spaja 3D animaciju, dokumentarne tehnike i inovativnu naraciju u nježnu priču o identitetu, obitelji i kreativnosti. Hvaljen zbog odvažnog i neočekivanog estetskog i žanrovskog miksa, film govori o odnosu titularne njujorške queer umjetnice i njezine majke u Casablanci koje, nastojeći premostiti tisuće kilometara između sebe, ulaze u intiman, ogoljavajući telefonski razgovor. Obiteljske spone u fokusu su i filma iz glavnog natjecateljskog programa, Sjene moga oca, dobitnika canneskog posebnog priznanja za koje je nigerijski redatelj Akinola Davies Jr. inspiraciju crpio iz vlastita odrastanja. U središtu ovog duboko osobnog filma dvojica su dječaka koji se u politički turbulentnoj 1993. godini u Lagosu nakratko susreću sa svojim otuđenim ocem, nastojeći u kaotičnom, nepoznatom i nesigurnom urbanom ambijentu, kao i u vlastitim turbulentnim emocijama pronaći smisao. U programu PLUS bit će prikazan i Ples lisica u režiji Valéryja Carnoyja, smješten u visoko kompetitivan milje elitne francuske sportske akademije, gdje jedna za dlaku izbjegnuta nesreća vodi najperspektivnijeg mladog boksača u korjenito propitivanje tuđih očekivanja, vlastitih želja i svoje budućnosti u sportu koji ne prihvaća slabosti. Film je u programu 15 dana autora u Cannesu ovjenčan nagradama SACD i Europa Cinemas Label za najbolji francuski i europski film.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Novo ostvarenje ZFF-ove laureatkinje Ivane Mladenović (Ivana Grozna – ZFF 2019.), Sorella di Clausura, dio je programa Ponovno s nama. Urnebesno pomaknuta socioseksualna satira o sredovječnoj ženi od djetinjstva opsesivno zaljubljenoj u ostarjelu balkansku pop-zvijezdu potvrdila je redateljičino majstorstvo u energičnom filmskom pripovijedanju i donijela joj Srce Sarajeva za najbolju režiju. Glavnu ulogu u ovoj ingenioznoj, zabavnoj parodiji na romantične melodrame, čije se temeljno pitanje vrti oko međuodnosa između zbilje i fikcija koje stvaramo, tumači Katia Pescariu (Baksuzno bubanje ili bezumni pornić – ZFF 2021.). I novi film njemačkog redateljskog majstora Christiana Petzolda, Miroirs No. 3 (program Velikih 5), na suodnosu stvarnog i fiktivnog, prošlosti i sadašnjosti, sjećanja i mita gradi narativ o mladoj pijanistici koju nakon prometne nesreće prigrli obitelj čija enigmatična neizliječena trauma neminovno nalazi put u svakodnevicu. Sugestivna psihodrama, markirana prepoznatljivim Petzoldovim rafiniranim i eteričnim stilom, ujedno je njegova četvrta suradnja s glumicom Paulom Beer (Tranzit – ZFF 2019., Undine – ZFF 2020., Crveno nebo – ZFF 2023.).

Između bolne prošlosti i obećavajuće sadašnjosti rastrgana je i naslovna junakinja slojevite obiteljsko-političke drame Perla (program Mreža festivala Jadranske regije) redateljice Alexandre Makarove. Smješten u hladnoratovsko razdoblje, film prati samohranu majku nad čiji se novi život u Beču, gdje je pobjegla od represivnog režima Čehoslovačke, nadvije prijetnja kada joj se u život neočekivano vrati otac njezine kćeri, a s njime i sablasni duhovi prošlosti. Dio istoga programa bit će još jedno filmsko istraživanje emotivnih iskustava na životnim prekretnicama, no ovaj je put priča smještena u suvremeni Vilnius. Renovacija redateljice Gabrielė Urbonaitė šarmantan je i slojevit portret generacije milenijalaca zarobljene između svijetlih mogućnosti i razornih pritisaka današnjice.

Informacije o ovogodišnjem programu dostupne su na mrežnoj stranici festivala, a ulaznice po nižoj cijeni mogu se u pretprodaji nabaviti do 9. studenoga na kupiulaznicu.zff.hr. Cijene ulaznica i radno vrijeme blagajni potražite na sljedećoj poveznici.