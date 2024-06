Ovih pet namirnica je bogato probioticima - uključi ih u prehranu što češće

Ljudski crijevni mikrobiom sastoji se od mikroorganizama (mikroba) poput bakterija koje žive u našem probavnom traktu. Mikrobiom može utjecati na mnoge tjelesne funkcije kao što su probava, metabolizam i imonološki sustav.

Međutim, mikrobi koji se nalaze u crijevima nisu uvijek dobri, a često može doći do neravnoteže između tzv. dobrih i loših bakterija. Uzrok tome najčešće su nezdrave prehrambene navike. Za vraćanje mikrobioma u ravnotežu ključni su probiotici, piše Health.com.

Probiotici su živi mikroorganizmi koje u tijelo možemo unositi putem hrane ili dodataka prehrani. Neke studije pokazale su kako probiotici mogu imati sličan učinak kao i antioksidansi koji pomažu u smanjenju upala u tijelu te mogu povećati razinu dobrih bakterija u crijevima.

Probiotici se najčešće nalaze u fermentiranoj hrani, no ne sadrži sva fermentirana hrana probiotike. Ako se hrana zagrijava nakon fermentacije, korisni mikroorganizmi se gube. Sve veći broj istraživanja ističe prednost probiotika stoga bismo ih svakako trebali dodati u prehranu.

Nekoliko najboljih probiotičkih namirnica navodimo u nastavku.

Kefir

Kefir je zasigurno jedna od najpopularnijih namirnica koje sadrže probiotike. Dobiva se miješanjem mlijeka s tzv. kefirnim gljivama, odnosno fermentacijom uz pomoć jedinstvenih bakterijskih kultura. Pravi je eliksir zdravlja. Neke studije sugeriraju da djeluje poput prirodnog antibiotika, a navodno je koristan i u snižavanju kolesterola i jačanju imunološkog sustava. Ima jedinstven okus, a osim probiotika, sadrži i proteine, kalcij, vitamin D te brojne druge nutrijente koji su važni za ljudsko zdravlje.

Foto: Unsplash

Kimchi

Kimchi je jelo egzotičnog okusa, a vrlo je popularan u Koreji i Japanu. Sastoji se od fermentiranog povrća kao što su kupus, luk, mrkva i paprika te ljutih začina poput đumbira i ljute paprike. Idealan je dodatak prehrani jer je izvor probiotika i probavnih enzima koji su važni za pravilan rad probave. Može se kupiti u trgovinama zdrave hrane, no možeš ga i sama napraviti kod kuće.

Kombucha

Kombucha je napitak koji se dobiva fermentacijom slatkog čaja uz dodatak kulture bakterija i kvasca. Idealan je za poboljšanje probave, daje energiju i ima brojne druge zdravstvene dobrobiti. U nekim je kulturama poznat već godinama, no tek je nedavno postao popularan i u zapadnom svijetu, i to ponajprije radi prednosti koje ima za zdravlje. Uz probiotike, kombucha sadrži i vitamine B i C, minerale, aminokiseline i antioksidanse. Smatra se prirodnim probiotikom koji pomaže u vraćanju ravnoteže crijevne flore.

Foto: Pexels

Kiseli kupus

Kiseli kupus je tradicionalna kineska hrana koja je vrlo popularna i u mnogim područjima Europe pa tako i kod nas. Odličnog je okusa i izvrstan je izvor probiotika stoga ga svakako vrijedi konzumirati što češće.

Foto: Pexels

Jogurt

Jedan od najpopularnijih izvora probiotika u ljudskoj prehrani je jogurt. Riječ je o fermentiranom mliječnom proizvodu koji je sličan kefiru. Jogurt, osobito grčki ili islandski Skyr jogurt, također je dobar izvor proteina, kalcija i vitamina D.

POGLEDAJ VIDEO: NAUČI KAKO KUHATI ZDRAVO