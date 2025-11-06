Horoskop za petak: Strijelci će partneru ići na živce, ribe nitko neće razumjeti na poslu

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj petak

Ovan

LJUBAV: U popodnevnim satima postat će opušteniji, a vaš će se odnos s osobama suprotnog posla poboljšati. POSAO: Sve što budete radili ili eventualno predlagali morat ćete objašnjavati. U tome ćete biti uspješni. ZDRAVLJE&SAVJET: Veselite se. Imate zašto.

Bik

LJUBAV: U drugom dijelu dana postat ćete otvoreniji za svaku vrstu druženja i zabave, a pojavit će se i prilike za to. POSAO: Vaše zamisli lijepo napreduju, a vi predete zadovoljni što je tako. Danas radite na detaljima. ZDRAVLJE&SAVJET: Jednostavno vjerujte

Blizanci

LJUBAV: Mnogi će poželjeti malo više slobode i odmak od briga koje ih tište. Zato će potražiti društvo bez obveza. POSAO: Finiširat ćete jedan zadatak koji vam je pomalo dosadan. Ova faza rada već je dugo čekala da se privede kraju. ZDRAVLJE&SAVJET: Preuzmite odgovornost.

Rak

LJUBAV: Istovremeno ćete lumpati i maštati o nekoj idealističkoj ljubavnoj priči. Bit će to pravi emotivni stereo. POSAO: Vi zasigurno možete i bolje, ali trenutačne okolnosti vam možda to ne dopuštaju Samo nemojte okrivljavati druge. ZDRAVLJE&SAVJET: Širit ćete vedar duh.

Lav

LJUBAV: Vaša elokvencija, šarm i snalažljivost danas bi vam mogli donijeti nove ljubavne bodove. POSAO: Odlučivat ćete u trenutku i bez zadrške. Bit ćete precizni i u stanju prepoznati priliku na duge staze. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite otvoreni.

Djevica

LJUBAV: Opet ćete igrati na kartu ljubaznosti i finog ponašanja, ali stvar je u tome da je to sve samo vanjština. Ljubav ide iz srca. POSAO: Bez obzira na to što možda najbolje znate posao, oslobodite se potrebe da dominirate. Treba surađivati. ZDRAVLJE&SAVJET: Naspavajte se.

Vaga

LJUBAV: Nećete dvojiti oko svojih osjećaja. Bit ćete jasni, a neki i direktni. Možete ostvariti većinu svojih zamisli. POSAO: Svi poslovi povezani s ljudima ako i oni neopipljivog karaktera danas će vam ići od ruke. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećat ćete se dobro u svojoj koži.

Škorpion

LJUBAV: Imat ćete potrebu otići iz kuće što dalje. Ako živite s partnerom, treba to objasniti. Ako ne, neće vas naći doma. POSAO: Bit će vam na pameti da što prije odradite posao i to tek toliko, pa da zbrišete doma gdje ćete se opuštati. ZDRAVLJE&SAVJET: Povežite se s ljudima iz drugih regija.

Strijelac

LJUBAV: Osim što ćete se dobro zabaviti, u vama će tinjati potreba da budete glavni. Partneru bi to moglo ići na živce. POSAO: Potegnite još malo i rezultati će isplivati. To što se još ne vide ne znači da su daleko. ZDRAVLJE&SAVJET: Razbistrite svoj um.

Jarac

LJUBAV: Bit ćete pomalo sentimentalni i nježniji nego što inače jeste. Voljenoj osobi to neće smetati, nego naprotiv. POSAO: Posao ćete odrađivati kao da plešete. Jednostavno će vam ići. Nećete postavljati suvišna pitanja. ZDRAVLJE&SAVJET: U dobroj ste formi.

Vodenjak

LJUBAV: Svatko ima svoj stav, no problem je ako postoje dva stava u paru. S tim ćete se danas morati suočiti. POSAO: Otvorena suradnja s drugima jedini je način da poboljšate svoj status na radnom mjestu. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite mudri.

Ribe

LJUBAV: Izgledan je ugodan izlazak i vaša popularnost u društvu. No iznutra ćete još uvijek biti prazni. POSAO: Možda vas neće najbolje razumjeti, pa se zato držite profesionalnih standarda i pravila. Tako će biti lakše. ZDRAVLJE&SAVJET: Izdržite.