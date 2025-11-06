Ženama je uvijek teže: Zašto se bojimo reći 'ne' i kako to promijeniti

Nemogućnost odbijanja izravno je povezana s potrebom za odobravanjem i zbog toga mnogi ljudi teško govore 'ne'

"Ne." Tako moćna, a tako kratka riječ. Kao djeca, nismo imali problema s njezinom upotrebom. No, negdje putem odrastanja, mnogi od nas razviju gotovo alergijsku reakciju na odbijanje. Govorimo "da" događajima na koje ne želimo ići, uslugama koje ne želimo činiti i poslovima koje mrzimo. Ta navika ugađanja drugima, poznata kao "people-pleasing", tiho uzima danak, crpi našu energiju, zamagljuje granice i nagriza osjećaj vlastitog ja.

No, zašto je tako teško reći "ne", čak i kada znamo da bismo trebali? Odgovor je slojevit i uključuje psihologiju, odgoj, ali i snažan društveni pritisak. Razumijevanje tih dubokih korijena prvi je korak prema ponovnom preuzimanju kontrole.

Psihološki korijeni straha od odbijanja

Nemogućnost odbijanja izravno je povezana s potrebom za odobravanjem. Ta potreba često potječe iz djetinjstva u kojem smo osjećali da ljubav moramo "zaraditi" ispunjavanjem očekivanja. Psiholozi s portala ističu nekoliko roditeljskih stilova koji mogu stvoriti osobu koja neprestano ugađa drugima:

Strogi odgoj: Dijete je nagrađivano za poslušnost, a kažnjavano za neispunjavanje očekivanja.

Nedosljedan odgoj: Roditelji su u jednom trenutku popustljivi, a u drugom zahtjevni, zbog čega dijete uči da je prilagodba najsigurniji put.

Emocionalna nedostupnost roditelja: Ako su roditelji bili zaokupljeni vlastitim problemima (stres, depresija, teški odnosi), dijete je naučilo potiskivati svoje potrebe kako ne bi postalo dodatan teret.

Osim odgoja, ključni su i drugi psihološki faktori. Strah od odbacivanja i napuštanja aktivira centre za prijetnju u mozgu, stvarajući tjeskobu oko postavljanja granica. Osobe s niskim samopoštovanjem često vjeruju da njihova vrijednost proizlazi iz onoga što čine za druge, a ne iz onoga tko su. Reći "ne" za njih znači riskirati da budu percipirani kao sebični, teški ili beskorisni.

Cijena neprestanog pristajanja

Iako se čini da pristajanje održava sklad, dugoročno nosi visoku emocionalnu cijenu. Kronično stavljanje tuđih potreba ispred vlastitih vodi u ozbiljne psihološke poteškoće.

Anksioznost i stres: Što više vremena trošite na tuđe zahtjeve, manje ga imate za sebe. To stvara stalni, tihi stres dok pokušavate "ugurati" vlastite obveze i želje u pretrpan raspored.

Ogorčenost i narušeni odnosi: U početku se čini da ugađanje poboljšava odnose, no s vremenom se javlja osjećaj iskorištenosti. Budući da osoba koja ugađa izbjegava sukob, ti osjećaji rijetko izlaze na površinu, već se pretvaraju u pasivnu agresiju i frustraciju, što na kraju šteti odnosima više od iskrenog "ne".

Gubitak identiteta: Ako stalno radimo ono što drugi žele, s vremenom možemo zaboraviti što mi sami želimo, volimo i cijenimo. Život postaje predstava za druge umjesto autentičnog izraza vlastite osobnosti.

Izgaranje (burnout): Zbrojite sve navedeno i dobit ćete savršen recept za emocionalno, mentalno i fizičko izgaranje. Stalni umor, pad imuniteta i osjećaj preopterećenosti jasni su znakovi da dajete previše.

Kako naučiti reći 'ne' s poštovanjem

Učenje asertivnosti je vještina koja zahtijeva praksu. Ne radi se o tome da postanete sebični, već o tome da postanete iskreni prema sebi i drugima. Postavljanje granica ključno je za mentalno zdravlje i uravnotežene odnose.

1. Stvorite pauzu: Umjesto automatskog "da", dajte si vremena. Recite: "Moram provjeriti raspored, javit ću ti se." To vam daje prostor da procijenite imate li zaista vremena i energije za traženi zadatak.

2. Budite jasni, kratki i ljubazni: Ne trebate duge isprike i opravdanja. Previše objašnjavanja može zvučati kao da ste neodlučni. Često je dovoljno jednostavno i pristojno reći: "Hvala na pozivu, ali neću moći doći."

3. Ponudite alternativu (ako želite): Ako želite pomoći, ali ne možete ispuniti izvorni zahtjev, predložite kompromis. Na primjer: "Ne mogu voditi cijeli projekt, ali mogu pomoći oko istraživanja." Ili: "Ovaj tjedan ne stignem, ali možemo se vidjeti idući tjedan."

4. Koristite "ja" poruke: Fokusirajte se na vlastite potrebe, umjesto da optužujete drugu osobu. Umjesto "Stalno me tražiš usluge", recite "Trenutno se osjećam preopterećeno i ne mogu preuzeti dodatne obveze."

Stručnjaci s portala Psychology Today podsjećaju da je važno zapamtiti "oportunitetni trošak" svakog "da". Kada pristanete na nešto, istovremeno odbijate nešto drugo – bilo da je to vrijeme za odmor, rad na vlastitim ciljevima ili druženje s obitelji.

Put prema asertivnosti nije lak, pogotovo ako ste godinama potiskivali vlastite potrebe. No, svaki put kada postavite granicu, jačate samopoštovanje i šaljete poruku – sebi i drugima – da su vaše vrijeme i energija vrijedni. Zapamtite, kada kažete "ne" onome što ne želite, zapravo govorite glasno "da" sebi.