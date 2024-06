6 zdravih namirnica koje bi žene iznad 40 trebale jesti svaki dan

Kako starimo, naše se tijelo mijenja, a mijenjaju se i njegove potrebe. To osobito vrijedi kad je u pitanju prehrana pa bismo u zrelijoj dobi trebali više pažnje posvetiti svojim prehrambenim navikama. Naime, kada pređemo 40-e, povećava se rizik od različitih kroničnih bolesti. Naše tijelo počinje drugačije funkcionirati i reagirati, organi više nisu toliko učinkoviti i otporni stoga je ključno usvojiti zdravije navike kako bismo se zaštitili od stanja kao što su artritis, dijabetes tipa 2, osteoporoza, kardiovaskularne i brojne druge bolesti.

Uravnotežena prehrana najbolji je način brige o sebi, a kako su nutricionisti otkrili za portal Eatthis.com, ljudi u četrdesetima trebali bi se fokusirati na namirnice koje sadrže antioksidanse te imaju protuupalno djelovanje. U nastavku navodimo njihove preporuke nekih od najzdravijih namirnica koje bismo trebali uvrstiti u svakodnevnu prehranu nakon što pređemo 40-e.

Bobičasto voće

Bobičasto voće poput borovnica, jagoda, malina i kupina obiluje antioksidansima, a također je i bogat izvor vitamina A i C koji nas štite od upala koje mogu uzrokovati prijevremeno starenje i oštećenje kože. Uz to, antioksidansi nas štite od štetnog djelovanja slobodnih radikala čime se čuva zdravlje stanica. Primjerice, borovnice su bogate hranjivim tvarima, a imaju malo kalorija pa su idealan dodatak prehrani. Sadrže vlakna koja pridonose sitosti te vitamin C koji je važan za jačanje imunološkog sustava.

Orašasti plodovi i sjemenke

Orašasti plodovi poput oraha i badema, kao i sjemenke poput lana i chia sjemenki, neophodni su za prehranu osoba starijih od 40 godina, ističu nutricionisti. I orašasti plodovi i sjemenke sadrže omega-3 masne kiseline, kao i vitamin E koji ima važnu ulogu u održavanju elastičnosti naše kože kako starimo. Uz to, vitamin E je antioksidans koji može ojačati naš imunitet, pomažući nam u borbi protiv infekcija.

Masna riba

Masna riba, poput lososa, tune i sardina, bogat je izvor omega-3 masnih kiselina za koje se pokazalo da smanjuju upalne procese kod kože koja stari. One su također važne za zdravlje mozga, a neke studije sugeriraju da mogu čak i smanjiti rizik od Alzheimerove bolesti. Prema mišljenju nutricionista, omega-3 masti su jedan od najvažnijih nutrijenata za ljudsko tijelo iz brojnih razloga. Pomažu i u održavanju zdravog srca te smanjuju rizik od kardiovaskularnih bolesti.

Zeleno lisnato povrće

Lisnato povrće poput kelja i špinata sadrži visoku razinu minerala i vlakana koji štite naše stanice od oštećenja. Također, odličan je izvor kalcija i vitamina C koji pomažu održati kosti jakima i tako smanjuju rizik od osteoporoze kako starimo.

Avokado

Avokado je bogat masnoćama koje su korisne za zdravlje srca, imaju protuupalno djelovanje i pomažu u održavanju mladenačke kože. Zbog visokog udjela zdravih masnoća, avokado je i vrlo zasitan i može pomoći u održavanju zdrave tjelesne težine.

Hrana bogata kalcijem

Razina estrogena kod žena počinje se smanjivati ​​u 40-ima, što negativno utječe na apsorpciju kalcija. Da bi kosti ostale snažne i kako bi se smanjio rizik od osteoporoze, važno je u prehranu dodati namirnice bogate kalcije – poput jogurta, sira, brokule, badema i morskih plodova – savjetuju nutricionisti.

