Povremeni post: Kako započeti i postići najbolje rezultate?

Isprekidani ili povremeni spoj (intermittent fasting) je posebno popularan posljednjih godina, a ovdje se na radi o posebnim namirnicama nego je važno kada se konzumira hrana. Radi o postu, ali na različite načine. Kombinira se određen broj sati u danu kada se jede sa satima kada se posti. Na taj način ljudi mogu osjetiti glad i unijeti manji broj kalorija, a hormoni vezani za kontrolu težine se uravnotežuju.

Postoji mnogo različitih načina na koji se provodi povremeni post. Metode se razlikuju po broju dana posta i dopuštenom unosu kalorija. Povremeni post uključuje potpuno ili djelomično suzdržavanje od jela određeno vrijeme, prije ponovnog redovitog jela. Neka istraživanja potvrđuju da ovakva metoda prehrane može potaknuti gubitak masnoće, ali i općenito poboljšati zdravlje. Na koje načine se može provoditi povremeni post možeš pronaći u nastavku, a najbolje je započeti s najjednostavnijim.

Prednosti intermittent fastinga

Intermittent fasting možda zvuči kao samo još jedan trend, ali istraživanja pokazuju da iza njega stoje ozbiljne zdravstvene beneficije. Osim što ti može pomoći da smršaviš bez da stalno brojiš kalorije, ovaj način prehrane ima i mnoštvo drugih pozitivnih učinaka na tijelo i zdravlje.

Jedno istraživanje pokazalo je da intermittent fasting značajno poboljšava osjetljivost na inzulin, što je ključno za prevenciju i kontrolu dijabetesa tipa 2 i kardiovaskularnih bolesti. Ovaj način prehrane pomaže u regulaciji metabolizma lipida, smanjujući ukupni i LDL kolesterol, onaj loši. Znaš kako se svi trudimo smanjiti upale u tijelu? Istraživanja su pokazala da je intermittent fasting učinkovitiji u smanjenju markera upale od mnogih drugih dijeta.

Studije na štakorima, ali i neke na ljudima, sugeriraju da post može pomoći mozgu da se bolje nosi sa stresom, očuva zdravlje i čak uspori neurološko starenje. Istraživanja na životinjama otkrila su da intermittent fasting može produžiti životni vijek i smanjiti rizik od bolesti koje dolaze s godinama, poput srčanih i metaboličkih bolesti. Zvuči predobro da bi bilo istinito? Nije. Uz sve ove prednosti, intermittent fasting ti može pomoći da se osjećaš bolje u vlastitoj koži, smanjiš pokazatelje upala i podržiš zdravlje svog tijela iznutra i izvana.

Post od 12 sati dnevno (za početnike)

Ovo je jako dobra metoda za početnike, za ljude koji žele vidjeti odgovara li njihovom tijelu i umu ovaj način prehrane. Naravno i vrlo je lagano jer se veći dio posta može prespavati. Na primjer, osoba može izabrati post između 19 sati i 7 ujutro što znači da večeru treba završiti prije 19 sati, a za doručak treba čekati da kazaljke pokažu sedam. Svatko može odlučiti kojih će 12 sati postiti.

Foto: Unsplash

16/8 metoda

Post od 16 sati dnevno znači da osoba konzumira hranu osam sati dnevno, a 16 sati posti. Kod metode 16:8 muškarci poste 16 sati svaki dan, a žene 14 sati. Ova vrsta isprekidanog posta svidjet će se ljudima koji su isprobali post od 12 sati i žele bolje rezultate. Kod ove metode većina ljudi ima večernji obrok do 20 sati, a onda preskače doručak i ne jede do podneva, piše Medicalnewstoday. Studija na miševima otkrila je da ih ograničavanje vremena za jelo na osam sati štiti od pretilosti, upala, dijabetesa i bolesti jetre, čak i kad su jeli isti broj kalorija kao miševi koji nisu bili na postu.

Foto: Unsplash

5:2 metoda (dva dana u tjednu)

Također vrlo jednostavan oblik povremenog posta, pet dana u tjednu se jede uobičajeno, a dva dana se smanjuje unos kalorija. Unosi se 500 do 600 kalorija. Ljudi se obično odluče za određene dane i drže se rasporeda. Na primjer, mnogi poste ponedjeljak i četvrtak, a ostale dane jedu normalno. No između dva dana posta treba obavezno postojati dan bez posta.

Foto: Unsplash

Post svaki drugi dan

Postoji nekoliko varijanti ove metode koja uključuje post svaki drugi dan. Za neke ljude ovo znači potpuno izbjegavanje krute hrane u dane posta, dok drugi ljudi dopuštaju unos do 500 kalorija. Na dane kada se jede ljudi često odlučuju jesti koliko žele. Ovo je ekstremniji oblik privremenog posta i trebalo bi se savjetovati s liječnikom ako osoba ima zdravstvene probleme i nije najbolji izbor za početnike. Također ga je teže održati dulji period.

Foto: Unsplash

24-satni post jednom tjedno

Potpuni post jedan ili čak dva dana u tjednu znači da se hrana ne konzumira 24 sata. Pije se voda, čaj i druga pića poput smoothieja tijekom dana posta, a ostalim danima se normalno jede. 24-satno gladovanje može biti teško i može uzrokovati umor, glavobolje ili razdražljivost. Smatra se da se nuspojave smanjuju s vremenom jer se tijelo prilagođava. No prije ove metode bilo bi dobro prakticirati neku jednostavniju gore navedenu.

Foto: Unsplash

Preskakanje obroka

Ovaj fleksibilan pristup povremenom postu može biti dobar za početnike, a znači povremeno preskakanje obroka. Ljudi mogu odlučiti koje će obroke preskočiti u skladu sa svojom razinom gladi ili vremenskim ograničenjima. Preskakanje obroka vjerojatno će biti najuspješnije ako ljudi prate signale koje im tijelo šalje odnosno glad. Zapravo će ljudi koji koriste ovu metodu povremenog posta jesti kada su gladni i preskakati obroke kada nisu. Mnogim ljudima se upravo ova metoda čini najjednostavnija i prirodnija.

Foto: Unsplash

Ratnička dijeta

Ovo je malo ekstremniji oblik povremenog posta. Post traje 18 do 20 sati dnevno odnosno tijekom tog perioda se unose male količine voća i povrća (sirovo), a jedan obilniji obroka se unosi navečer. Ovaj oblik posta najbolji je za ljude koji su već isprobali druge oblike povremenog posta. Iako je moguće jesti neke namirnice tijekom razdoblja posta ovo je vrlo teško izdržati dulji period. Osim toga mnogim ljudima se ne sviđa jer jedu obilno prije spavanja i postoji mogućnost da se unese malo hranjivih tvari koje su tijelu potrebne za funkcioniranje.

Foto: Unsplash

Kako započeti s intermittent fastingom?

Ako tek razmišljaš o intermittent fastingu, važno je krenuti polako i dati tijelu vremena da se prilagodi. Prvo odluči koji ti tip posta zvuči najprivlačnije – najpopularniji su 16:8 ili 5:2. Evo kako možeš krenuti:

16:8 metoda

Prvi mjesec si olakšaj – neka tvoj prozor za jelo traje 10 sati (npr. jedeš od 9 do 19 sati). Drugi mjesec ga smanji na 8 sati (npr. od 10 do 18 sati), ali i dalje to radi 5 dana u tjednu. Treći mjesec probaj održavati tih 8 sati svaki dan u tjednu.

5:2 metoda

Počni tako da jedan dan u tjednu malo smanjiš kalorije (recimo na 1000 kcal). Sljedeći mjesec uvedi još jedan dan s manjim unosom kalorija (i dalje oko 1000 kcal). Treći mjesec smanji unos na 700 kcal u ta dva dana posta. Ključ je postupnost – nemoj se forsirati odmah u strogi režim jer ćeš se samo osjećati loše i odustati. Na dane kad jedeš normalno, nemoj se prejedati „za zalihe“. Umjesto toga, fokusiraj se na balansirane, šarene obroke – cilj je da na tanjuru uvijek imaš barem 5 boja. To može izgledati ovako:

Proteini: Pečena pileća prsa ili neki drugi protein po izboru.

Pečena pileća prsa ili neki drugi protein po izboru. Ugljikohidrati: Riža s graškom i mrkvom.

Riža s graškom i mrkvom. Povrće: Cikla ili neka druga salata sa strane.

Cikla ili neka druga salata sa strane. Dodatak: Integralni kruh (ako voliš kruh uz obrok).

Cilj je da se osjećaš dobro, a ne da patiš – zato kreni polako i slušaj svoje tijelo.

POGLEDAJ VIDEO: Batch cooking: Nauči kako kuhati prema načelu uravnotežene prehrane