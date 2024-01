Stručnjaci otkrili što piti za zdravu jetru i - treba li nam detoks?

Kraj siječnja je što znači da su blagdani iza nas. Puno je ljudi ovih dana razmišljalo o promjeni prehrane, početku vježbanja i okretanju zdravim pićima. Sasvim je moguće da si gaziranim sokovima, alkoholnim koktelima i masnom hranom tijekom prosinca opteretila jetru pa se sad pitaš trebaš li detoks. No, jetra se zapravo sama čisti i detoks ti nije potreban. "Jetra se sama čisti, tako da ne morate čistiti svoju jetru", kaže za portal The Healthy dr. med. Nancy Reau.

No što onda učiniti?

Zeleni je čaj sjajan

Ipak, treba pripaziti s konzumiranjem alkohola. Bilo bi najbolje kad bi ga izbjegavala, no ako to već nije moguće, zadrži se na decilitru vina nakon ručka. S druge strane, kava i čaj pogoduju zdravlju jetre i, kako piše The Healthy, čak je i dokazano da zeleni čaj poboljšava jetrene enzime. Ljudi koji piju četiri šalice čaja dnevno imaju manji rizik od razvoja bolesti jetre. I kava – pije li se umjereno – može smanjiti rizik od ciroze, ali i usporiti rizik raka jetre, navodi isti izvor.

A kad pokušavamo zdravo živjeti nakon blagdana, mnogi posežu za navodno zdravim sokovima koji čiste jetru. No njih stručnjaci ne savjetuju. Bolje je pustiti da jetra sama odradi posao. ''Ne postoje sokovi ili hrana koji 'čiste' ili popravljaju jetru'', kaže liječnica Michelle Lai.

Misli dugoročno

Umjesto toga, dugoročno se fokusiraj na zdravu prehranu – onu koja je bogata antioksidansima, vlaknima, vitaminom E i proteinima. To je hrana koja podržava funkciju jetre. Jetru možeš zaštititi i tako da posežeš za svježim sokovima od voća i povrća, posebice za onima koji uključuju đumbir, bobičasto voće i šipak.

Paralelno s ispijanjem, vodi računa o nutritivnoj vrijednosti prehrane. Previše masno, slatkog i prerađenog treba izbjegavati. "Jetra se održava zdravom i može se sama očistiti popraviti brinete li se o njoj. Ne treba unositi alkohol, višak šećera i višak kalorija. Dakle, ne možete imati burne noći pijenja alkohola i prejedanja, a onda misliti da je jetra u redu jer ste popili čašu vode s limunom'', upozorava dr. Lai.

Voda s limunom može ti, doduše, pomoći u izgradnji navike pijenja vode što je jako važno. Hidratizacija je ključna, a dovoljno vode, zelenog čaja te umjerene količine kave mogu potaknuti funkciju jetre. Naravno, izbjegavaš li alkohol, gazirano i slatke čajeve.