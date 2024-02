Što jesti za bolje hormonalno zdravlje? Ove namirnice pomažu

Hormonalno zdravlje izuzetno je važno, no često ne razmišljamo o njemu sve dok se ne pojave određeni problemi ili simptomi koji upućuju na hormonalnu neravnotežu. Naši hormoni usko su povezani s našim mjesečnim ciklusom, no oni imaju važnu ulogu i u drugima aspektima zdravlja.

Hormoni utječu na naše raspoloženje, razinu energije, libido i apetit, što većina ljudi ustvari ne zna ili ne razumije. Nemamo samo spolne hormone, poput estrogena i progesterona, tu su i metabolički hormoni, poput inzulina, koji također igraju ključnu ulogu u našem zdravlju, pojasnila je nutricionistkinja Pauline Cox za Vogue.

Prema njezinom mišljenju, žene bi trebale obratiti pažnju na svoje hormonalno zdravlje već u 20-ima i 30-ima jer im to može pomoći da se kasnije lakše nose s promjenama koje im donosi menopauza.

"Postoji toliko toga što možemo učiniti prije ulaska u menopauzu (kada naše razine estrogena počnu opadati) kako bismo smanjili rizik od problema poput Alzheimerove bolesti i bolesti srca", istaknula je Cox.

Kako uspostaviti hormonalni sklad? Najprije je važno stvoriti ravnotežu u svakodnevnom životnom stilu. Iako se naša tijela svakog dana moraju nositi s dugim radnim vremenom, stresom i brojnim obavezama, moguće je uspostaviti sklad. Uz zdravu prehranu, san je temelj dobrog zdravlja pa tako i onog hormonalnog. Više vremena na svježem zraku i izbjegavanje gledanja u ekrane prije spavanja može doprinijeti boljoj kvaliteti sna.

Podrazumijeva se da je prehrana sastavni dio podrške dobrom hormonalnom zdravlju jer ono što unosimo u svoje tijelo utječe na procese koji se u njemu odvijaju. Cox smatra kako čak i simptome perimenopauze pa i PMS-a možemo kontrolirati dobrom prehranom i načinom života.

"Naša tijela imaju usađenu inteligenciju – dizajnirana su s nevjerojatnom fiziologijom koja nam pomaže da putujemo kroz život u skladu s životnom fazom u kojoj se nalazimo. Prehrana s visokim sadržajem šećera, visoko prerađenom hranom, osiromašenom ključnim hranjivim tvarima stvara upale i to, primjerice, pojačava simptome PMS-a", istaknula je Cox.

Što i kako bismo trebale jesti za hormonalni sklad i bolje hormonalno zdravlje pročitaj u nastavku.

Namirnice koje uravnotežuju razinu šećera u krvi

Razina šećera u krvi usko je povezana s hormonima. Upravlja inzulinom, ali utječe i na spolne hormone. Ako je razina šećera previsoka, dolazi do poremećaja u radu inzulina, što pogoršava simptome perimenopauze i menopauze, pojasnila je Cox za Vogue. Nadalje, sve to utječe i na upale u tijelu pa tako i na sve ostale aspekte našeg zdravlja. Da bi razina šećera u krvi bila u ravnoteži, prehranu bismo trebali obogatiti povrćem i biljnim proteinima. S druge strane, trebalo bi izbjegavati namirnice koje sadrže puno šećera i rafiniranih ugljikohidrata. Ako je razina šećera u krvi izvan ravnoteže, dolazi do pada raspoloženja, prejedanja i upala.

Ugljikohidrati

Iako su ugljikohidrati nepravedno demonizirani, za ravnotežu hormona trebali bismo biti svjesniji koju vrstu ugljikohidrata unosimo u svoje tijelo. Umjesto tjestenine i krekera, puno bolji izvor ugljikohidrata je povrće poput brokule, cvjetače, kelja i repe te fermentirano (kiseljeno) povrće.

Proteini

Kada uđemo u tridesete, počinje padati razina hormona koje naše tijelo proizvodi, stoga je ključno prehranu obogatiti i onim namirnicama koje sadrže više proteina koji su sastavni dio izgradnje mišića. Kod manjka proteina, dolazi do gubitka mišićne mase, a tada dolazi do rasta razine šećera u krvi jer mišići troše glukozu. Kada mišići ne iskoriste glukozu, ona se pretvara u mast. Upravo radi toga, mnoge žene imaju problema s viškom kilograma kada dođu u zreliju dob. Proteini ne samo da potiču i čuvaju rast mišića, već su važni i za stanice, imunološki sustav, sintezu hormona i brojne druge procese koji se događaju u našem tijelu. Osim bijelog mesa, odličan izvor proteina su i orašasti plodovi, mahunarke, seitan, sjemenke, zob te mlijeko i mliječni proizvodi.

Hrana koja obiluje hranjivim tvarima

U prehranu je važno dodati sve one namirnice koje obiluju važnim nutrijentima, među kojima su voće i povrće najbolji izbor. Cox osobito preporučuje ciklu, kozji sir i integralnu rižu jer te namirnice sadrže niz hranjivih tvari koje su važne za žensko zdravlje. Osim zdrave prehrane, ključni faktori za dobro hormonalno zdravlje su i kvalitetan san, kontrola stresa te redovita tjelovježba.

