Zanosna crnka sa špice oduševila u kaputu i čizmama u boji sezone, želimo kopirati baš sve

Na zagrebačkoj špici često se viđaju trendovi sezone, a fashionistice ih spremno uklope u svoj stil. Ovoga puta na zagrebačkim ulicama uočili smo atraktivnu brinetu čija je modna kombinacija jednostavna, a opet moderna.

Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf

Crna pripijena majica naglasila je njezinu figuru, a kombinirala ju je s običnim uskim crnim tajicama koje su dale bazu cijelom outfitu. Jednostavan outfit osvježila je lakiranim bordo čizmama koje su dale snažan koloristički naglasak i podigle kombinaciju.

Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf

Zvijezda ove modne kombinacije definitivno je bio bež kaput, elegantan i bezvremenski. Ono što ga čini posebnim jesu kožni bordo detalji na rukavima i na ovratniku. Detalji poput male crne torbe u obliku kozmetičke torbice s prepoznatljivim YSL logom idealan su dodatak ovome outfitu. Glomazne sunčane naočale i zalizana kosa upotpunile su cijeli outfit.

Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf

Njezin stil odiše samouvjerenošću, a spoj minimalizma i modernog spoj je koji uvijek prolazi.