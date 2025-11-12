Svi znaju za Prospan sirup, ali znate li dirljivu priču o tome kako je nastao?

Kašalj koji ne prestaje, onaj koji prekida san i puni sobu brigom, bio je poticaj za potragu koja će kasnije promijeniti svijet biljnih lijekova...

Postoje ljudi koji svojim radom ne traže slavu, nego rješenje. I postoje trenuci kada znanost nije pokrenuta ambicijom, nego ljubavlju. Tako je prije 75 godina, Karl Engelhard, farmaceut, pokušavao pomoći svom djetetu. Ne kao znanstvenik. Nego kao otac.

Kašalj koji ne prestaje, onaj koji svaku noć prekida san, svima nam je poznat, to je onaj zvuk koji svakom roditelju para srce jer ne može pomoći svom djetetu. Karl je znao sve o lijekovima koji postoje, ali nijedan nije bio dovoljno blag, dovoljno prirodan, dovoljno nježan prema krhkom dječjem organizmu. Njegova kći Gloria oboljela je od hripavca te joj nijedna uobičajena terapija nije donijela olakšanje. Htio je pronaći nešto što pomaže, a ne opterećuje njezin već izmučeni organizam. Nešto što bi disanju vratilo lakoću, kao kad dijete prvi put bez napora udahne.

Bršljan kao inspiracija i rješenje

Tako je počela potraga koja će promijeniti svijet biljnih lijekova. Bršljan, biljka koja se penje, obavija i štiti, postala je njegova inspiracija. Karl je u njenim listovima tražio ono što drugi nisu vidjeli, skrivenu snagu.

Uspio je izdvojiti poseban ekstrakt lista bršljana, danas poznat kao EA 575, čije je pozitivno djelovanje kasnije znanstveno objašnjeno na razini stanice. To otkriće bilo je pravo malo čudo, prvi put se točno znalo kako biljni lijek pomaže.

Prospan je tako postao prvi originalni sirup na bazi bršljana, onaj koji ne samo da olakšava, nego i se za njega zna kako djeluje. Njegov patentirani ekstrakt razrjeđuje gustu bronhalnu sluz, opušta bronhe i tako omogućuje da se disanje oslobodi, a kašalj prirodno smiri.

Zato se koristi kod produktivnog kašlja, onog koji često iscrpljuje, pogotovo u zimskim mjesecima.

Prospan je postao dio naših obiteljskih priča

Prospan je sirup kojeg se svi sjećamo još iz najranijeg djetinjstva, na policama naših baka, u ormarićima naših mama...

Onaj sirup čiji se okus pamti i koji je uvijek tu da ti olakša kad se zima 'zalijepi za grlo'. Zato, ovih hladnih dana, kad se pojavi onaj dosadni kašalj, ne zaboravite na Prospan. Jer to nije samo sirup koji pomaže olakšati iskašljavanje, to je simbol upornosti, dokaz znanosti i posveta brizi koja traje 75 godina.

Pogodan za djecu, ali i za odrasle

Uz to, Prospan ne sadrži šećer, što ga čini pogodnim za djecu i odrasle, a dolazi u oblicima prilagođenima svima. Sirup s okusom trešnje je najdraži najmlađima, a sirup s mentolom u praktičnim dozama pogodan je za odrasle.

Svi znamo za Prospan. Ali možda sada znate i zašto je više od sirupa. To je priča o ocu koji je vjerovao da priroda skriva odgovor i bio je u pravu.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

