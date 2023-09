Zdrave i zasitne: Znaš li koje namirnice sadrže najviše proteina po porciji?

Proteini su važni našem organizmu kako bi mogao pravilno funkcionirati. Stvaraju osjećaj sitosti, a posebno su bitni tjelesno aktivnim pojedincima jer potiču oporavak i razvoj mišića. Naravno, prehrana bi ti trebala biti uravnotežena što znači da bi se na tvom tanjuru trebala naći i vlakna, ugljikohidrati i zdrave masnoće.

Uz to, nemoj misliti da će te prehrana puna vlakana dovesti do značajnog gubitka kilograma. Nastoji što češće posezati za proteinima, no ne zaboravi da su i ostale hranjive tvari (vlakna, zdrave masnoće…) važne te da ćeš jedino uz adekvatnu tjelesnu aktivnost doći do rezultata.

Pitaš li se koje su namirnice najbolji izvor proteina, naš bi ti popis mogao pomoći. Imaj na umu da meso nije jedini izvor proteina nego da se oni mogu naći i u biljnim izvorima koja uz to imaju protuupalna svojstva te ne sadrže kolesterol. Najzdravije namirnice koje imaju najviše proteina provjeri u nastavku.

POGLEDAJ VIDEO: Nauči kako kuhati prema načelu uravnotežene prehrane

Jaja

Jaja su vjerojatno najpoznatiji izvor proteina. Jedno jaje ima oko 70 kalorija i više od 13 esencijalnih nutrijenata uključujući željezo, cink i vitamin D. Sjajna su namirnica pokušavaš li smršavjeti jer će te brzo zasititi i držati te sitom. Istraživanja sugeriraju da jaja imaju i antikancerogena svojstva te pomažu u zaštiti od infekcija. Super je što se mogu brzo i lako pripremiti te su uz neko povrće idealan doručak, ručak ili večera.

Riba i plodovi mora

Porcija ribe i/ili morskih plodova barem jednom tjedno trebala bi se naći na tvom tanjuru. Morski plodovi sadrže važne aminokiseline, a dobar su izvor proteina pa tako porcija tune ima dvadesetak grama proteina. Bijela je riba također bogata proteinima te obiluje omega 3-masnim kiselinama. Stoga smanjuje rizik od kardiovaskularnih oboljenja, a ublažava i upale.

Pileća i pureća prsa

Mnogima su jaja s pilećim prsima omiljena kombinacija. Neka tako i ostane jer piletina obiluje proteinima, vitaminom B, selenom i fosforom, a ima i kalij, magnezij i cink. Najbolje je birati kuhanu ili pečenu piletinu bez kože – s tim da je kuhana varijanta katkada bolja jer sadrži samo jedan posto masti. Zbog visokog udjela proteina, piletina ti može pomoći u mršavljenju jer će te dugo držati sitom. Sličan je slučaj i s purećim prsima koje također sadrže proteine i druge hranjive tvari. Prednost im je što se brzo pripremaju, no uvijek je bolje izbjegavati prerađene varijante puretine.

Grčki jogurt

Voliš li navečer ili na pauzi od posla posegnuti za grčkim jogurtom nastavi to činiti jer ovaj zalogaj ima više od 15 grama proteina po porciji što je dvostruko više naspram 'običnog' jogurta. Uz to, izvrstan je izvor kalcija i dobrih bakterija koje pomažu u izgradnji crijevne mikroflore. Uvijek bi trebalo birati grčke jogurte bez dodanog šećera, a ako ga želiš pojesti kao desert, dodaj svježe voće po izboru u kombinaciju.

Svježi sir

Volimo ga jer se lako kombinira uz razne obroke. Možeš ga jesti samog ili uz dodatak salate ili mesa. Svježi sir nema puno kalorija, a opskrbit će te proteinima. Zasitit će te, a ako si upravo odradila trening, to će pomoći mišićima da se oporave. Zato ga slobodno češće uvrsti u prehranu!

Grah i mahunarke

Naravno, proteini se nalaze i u biljnim izvorima. Tragaš li za namirnicama bogatim proteinima, mahunarke su super opcija. Grah može sadržavati i 15 grama proteina po porciji, a obiluje i vlaknima, antioksidansima, cinkom kalijem, magnezijem… Zbog vlakana i proteina posebno je zasitan te ga se uz mahune preporučuje jesti na tjednoj bazi.