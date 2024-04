Ukusne i lako dostupne: Namirnice koje snižavaju kolesterol

Povišeni kolesterol mnogima je briga jer moderan, sjedilački način života samo pogoduje razvoju zdravstvenih problema. Na razinu kolesterola mogu utjecati razni čimbenici, no važnu ulogu ima prehrana. Uvođenjem zdrave i uravnotežene prehrane možeš pokušati smanjiti kolesterol i pospješiti zdravlje srca i krvnožilnog sustava. Naravno, ključno je ostati aktivan i generalno se okrenuti zdravom načinu života.

Ipak, treba podsjetiti da je kolesterol sastavni dio naše krvi. Postoji više tipova kolesterola. Zasićene masnoće koje se nalaze u određenim namirnicama naše tijelo pretvara u kolesterol koji zatim blokira krvne žile i dovodi do nastanka srčanih bolesti. U svakom slučaju, uz ove dostupne i svima poznate namirnice možeš smanjiti rizik od visokog kolesterola. Vjerojatno ih već imaš u hladnjaku stoga ih svakako uključi u prehranu. Evo popisa.

Mahunarke

Mahunarke u koje spadaju i leća mnogima su već dio zdrave prehrane. One imaju važnu ulogu u upravljanju i održavanju zdrave razine kolesterola. To je zato što mahunarke obiluju topivim vlaknima – a topiva se vlakna vežu za za čestice kolesterola u probavnom sustavu i uklanjaju ih iz tijela prije nego što mogu cirkulirati u krvi. Osim toga, imaju magnezija, vlakna i kalija stoga ih je dobro uvrstiti u prehranu.

Gljive

Gljive se lako pripremaju i nutritivno su bogate, a mogu i sniziti kolesterol. Sadrže mješavinu snažnih spojeva kao što su beta-glukani i hitin koji pridonose snižavanju lošeg kolesterola (LDL) dok potencijalno podižu dobar kolesterol (HDL). Iskoristi blagodati gljiva i pripremi ih na razne načine.

Suhe šljive

Suhe šljive su dobre za probavu, imaju puno vlakana i hranjivih tvari koje pozitivno utječe na zdravlje srca. Postoje neka istraživanja koja redovitu konzumaciju suhih šljiva povezuju s poboljšanjem razine kolesterola kod starijih osoba.

Riba

Konzumacija omega-3 masnih kiselina iz masne ribe poput sardina, lososa i skuša može sniziti kolesterol. Osim što sadrži visokokvalitetne nemasne proteine koji stabiliziraju razinu šećera u krvi, losos obiluje i omega-3 masnih kiselinama koje su jako važne za ljudsko zdravlje. Uz to, ova namirnica je korisna i za regulaciju inzulina. Istraživanja su pokazala da namirnice s omega-3 masnim kiselinama mogu potaknuti topljenje masnoća oko trbušnog područja pa ih nastoj uključiti u svoju prehranu što češće.

Jabuke i borovnice

Kad ti se jede slatko, posegni za jabukom ili borovnicom. Pozitivno utječu na kolesterol jer također sadrže topiva vlakna. Jabuke sadrže polifenole, koji također igraju ulogu u promicanju zdravlja srca snižavanjem krvnog tlaka i smanjenjem upale. Čak dvije jabuke tjedno u razdoblju od osam tjedana mogu smanjiti kolesterol, prenosi portal Eat This, Not That. Borovnice su također dobre za kolesterol zahvaljujući, pogađaš, topivim vlaknima i antioksidansima. Stoga su izvrsne za zdravo srce i krvne žile.

