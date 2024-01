Kako se riješiti naslaga oko struka? Najbolji trening prema stručnjacima s Harvarda

Većina nas smatra jako je najbolji način vježbanja za skidanje kilograma – kardio trening. Trčanje, vožnja bicikla i steper, tako su nam barem uvijek govorili, pomoći će s 'otapanjem' sala. Ipak, kad je prevelik trbuh u pitanju, ovo je uvjerenje pogrešno. Naime, za skidanje viška kilograma koji su se nakupili oko struka najboljim se pokazao trening snage. Ovo potvrđuje istraživanje provedeno na Harvard School of Public Health.

Opasna debljina

Prije svega treba naglasiti da nije točno kako svaka osoba koja nije mršava ima ujedno i problema sa zdravljem. Naša tijela su različita - a isto tako i naša građa. Mnogi su faktori koji utječu na to hoćemo li se ili nećemo ozbiljnije razboljeti, no liječnici upozoravaju kako su masne naslage u području trbuha ipak posebno riskantne. Zahvaljujući medicinskim istraživanjima možemo biti sigurni kako postoji veza između načina na koje naše tijelo 'skladišti višak' i određenih zdravstvenih problema. Što se sala oko struka tiče, ovakvo se debljanje dovodi se u vezu s povećanim rizikom od astme, bolesti krvožilnog sustava, nekih tipova raka, artritisa, dijabetesa, ali i demencije.

Što jesti, a što izbjegavati

Skidanje masnih naslaga sala sa središnjeg dijela tijela nije lak posao, ali preporučuje se prije svega pripaziti na prehranu – te smanjiti unos masne hrane, ali i ugljikohidrata, kao što su tjestenina, pekarski proizvodi i bijela riža. Vjerovala ili ne, postoji jedan ugljikohidrat koji se posebno ističe kad je povećanje masnih naslaga u pitanju, a to su prženi krumpirići.

Istraživanje sa Sveučilišta Harvard čiji su rezultati objavljeni u medicinskom časopisu The New England Journal of Medicine, provedeno je na stotine ispitanika u periodu od četiri godine. Ispitanici koji su redovito jeli pržene krumpiriće imali su dodatnih 2,26 kilograma na području trbuha i leđa.

Foto: Pexels

Kod opasne vrste masnih naslaga riječ je o masnoći koja se nalazi duboko unutar trbuha, oko organa. To hoće li naše tijelo višak skladištiti na taj način također ovisi o nekoliko faktora, kao što su genetika, naša dob, ali i razina hormona.

Najbolji način treniranja

Istraživački tim s poznatog američkog sveučilišta preporučuju dakle trening snage kao neučinkovitiji za skidanje trbuha. Pri tom ne misle samo na vježbe kao što su trbušnjaci, jer ova vrsta masnoće neće se rastopiti samo vježbanjem ciljane grupe mišića. Umjesto toga najučinkovitijim su se pokazali treninzi cijelog tijela i vježbe koje uključuje velike grupe mišića. Izgradnjom mišićne mase kalorije se troše i u stanju mirovanja.

Posebno su učinkovite takozvane kombinirane vježbe u kojima istovremeno treniraš više dijelova tijela i velike mišićne skupine. To su, na primjer, čučnjevi, osobito u kombinaciji s utezima, iskorak, sklekovi te preskakanje užeta. Ovakve bi treninge snage trebale odraditi minimalno tri puta tjedno te bi takva praksa, u kombinaciji sa zdravom hranom na tvom jelovniku, trebalo pomoći otopiti manse naslage i tvoj struk učiniti tanjim.

