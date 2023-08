Spas u zadnji čas: 4 instant trika koja pomažu ukloniti neugodan zadah

Uh, taj loš zadah! Svi koji su iskusili tu boljku znaju koliko je ona nezgodna. Jasno da nam iz usta ne miriše kad se tek probudimo i jasno da ćemo tada posegnuti za četkicom. U našim se ustima nalaze dobre i loše bakterije, a upravo su loše bakterije jedan od glavnih uzročnika lošeg zadaha. No ne i jedini. Neugodan zadah najčešće se pojavljuje kad su nam suha usta ili je između zubi ostalo komadića hrane.

Zato je savjet stručnjaka da uz jutarnju kavu obavezno piješ vodu i da ne preskačeš doručak. Najvažniji obrok u danu aktivira žlijezde koje proizvode slinu što smanjuje rizik od suhoće usta, a time i lošeg zadaha. Uz sebe trebaš imati bočicu vode i noć nakon proslave na kojoj se konzumirao alkohol – razni kokteli također isušuju usta i mogli bi te dovesti do 'neugodnjaka'. Uzrok lošem mirisu iz usta mogu biti i loše prehrambene navike ili preveliki unos proteina te neadekvatna briga o zubima. Oni koji dišu na usta znaju da i to može biti uzročnik miomirisa.

Uz četkanje barem dva do tri puta na dan (uključujući i jezik), dobro je uz sebe imati zubni konac. Svakodnevno bismo, naime, trebali čistiti i prostor među zubima. To se, osim koncem može činiti i onom malenom interdentalnom četkicom.

No što ako ti to nije pri ruci, a čeka te dug dan? Daleko od četkice… Tu u pomoć uskače nekoliko jednostavnih i provjerenih savjeta. Radi se o instant rješenjima koje možda neće riješiti uzrok problema pa se, u slučaju dugotrajne borbe s lošim zadahom, obrati stomatologu. I ne zaboravi na redovite godišnje stomatološke preglede! Znaš kako se kaže: prevencija je pola zdravlja. U sklopu pregleda stomatolog može obaviti profesionalno čišćenje zubi i najbolje te savjetovati.

Sad kad to imaš na umu, vratimo se na instant rješenja rješavanja lošeg zadaha. Bilo to zbog ručka koji si upravo pojela ili nečeg drugog.

Pojedi jabuku ili ananas - ili popij jogurt

Svi znaju da je jabuka zdrava, no upravo ti ona – barem nakratko – može ublažiti neugodan zadah. Kad jedemo i probavljamo voće i povrće, u ustima se jače rade žlijezde koje reguliraju proizvodnju sline i tako se prirodno 'rješava' loših bakterija. Jabuka zapravo neutralizira neugodne mirise, a sličan učinak ima i jogurt, piše Huffpost. Ako si obožavateljica ananasa, razveselit ćeš kažemo li ti da svježi sok od ananasa također može neutralizirati mirise.

Popij vode

Tijekom užurbanih dana često zaboravimo na redoviti unos vode. Prisjeti se jesi li jučer i prekjučer popila više od litru vode. Koliko ti je vode potrebno ovisi o građi, uvjetima i naporu pa ni stručnjaci nisu ujedinjeni oko mišljenja koliko vode je zaista dovoljno. Ipak, preporuka se kreće oko litre i pol dnevno. Suočiš li se s neugodnim zadahom, a pored sebe nemaš četkicu, pokušaj popiti čašu vode, a onda usta isprati vodom. Tako se možeš riješiti ostatka hrane, ali i određenih bakterija. Hidracija je sve!

Oprezno sa žvakaćim gumama

Žvakaće gume prvo su što će ti u takvioj situaciji pasti na pamet, no pazi koje biraš. Uvijek treba birati one bez šećera jer će šećer pospješiti razmnožavanje bakterija. ''Žvakaće gume bez šećera mogu ubrzati proizvodnju sline te smanjiti količinu bakterija. a time i dovesti do ugodnog zadaha'', kaže stomatolog dr. Michael Wei. Omiljene žvake mogu ti pomoći, no neće nužno riješiti korijen problema. Svejedno, dobar je spas u zadnji čas. Imaj na umu da bi ti i 'isisavanje' listova svježe metvice moglo pomoći.

I kurkuma može pomoći

Teško da u torbici nosiš kurkumu, no dobro je znati da ona ima protuupalna i antibakterijska svojstva stoga ju je odlično ubaciti kao začin u jela koja kuhaš. 'Ubija' loše bakterije pa se preporučuje da od kurkume napraviš čaj i te da ga lagano piješ i grgljaš. Nije trik u zadnji čas, ali možda dobro dođe.