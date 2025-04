Ovi simptomi mogli bi biti pokazatelj nedostatka vitamina B12

Zdrava i uravnotežena prehrana važna je kako bi naše tijelo primilo sve hranjive tvari koje su mu neophodne za obavljanje važnih funkcija. Nedostatak nekih od tih nutrijenata može se uočiti tijekom krvne pretrage, ali i pojavom određenih simptoma.

Vitamin B12, poznat i kao kobalamin, jedan je od najvažnijih nutrijenata i potreban nam je kako bismo normalno funkcionirali. Sudjeluje u mnogim važnim procesima unutar našeg tijela te igra ključnu ulogu u proizvodnji crvenih krvnih stanica te u pravilnom funkcioniranju živčanog sustava. Osim toga, važan je i radi pretvaranja ugljikohidrata , proteina i masti u energiju, a ako ga nemamo dovoljno javljaju se gubitak energije, bljedoća, loše pamćenje, razdražljivost i brojni drugi simptomi.

Javlja se kod vegana, vegetarijanaca i starijih osoba

S obzirom na to da najviše vitamina B12 sadrže namirnice kao što su jetra, mlijeko i jaja, osobe koje su na veganskoj ili vegetarijanskoj prehrani često imaju problema s nedostatkom ovog vitamina. Osim neuravnotežene prehrane, nedostatak vitamina B12 može uzrokovati i manjak želučane kiseline koja je važna za njegovu apsorpciju.

Nedostatak vitamina B12 čest je i kod starijih osoba jer, kako starimo, tako pada sposobnost našeg tijela da apsorbira vitamin B12 iz hrane. Važno je obogatiti prehranu ključnim namirnicama koje ga sadrže ili pak se posavjetovati s liječnikom o uzimanju suplemenata i dodataka prehrani s vitaminom B12.

Simptomi nedostatka vitamina B12 mogu se pojaviti tek nakon nekoliko godina, a dijagnoza je vrlo kompleksna. No postoje određeni znakovi i simptomi koji se javljaju kod osoba s manjkom vitamina B12, a neke od najčešćih donosimo u nastavku.

Blijeda koža

Blijeda koža kojoj nedostaje onaj zdravi sjaj jedan je od najčešćih simptoma koji se javljaju kod osoba kojima nedostaje vitamin B12. To se događa zato što je vitamin B12 važan za sintezu DNA i proizvodnju crvenih krvnih stanica, a bez njega stanice postaju krhke.

Umor i slabost

Ako se često osjećaš umorno bez nekog posebnog razloga ili često patiš od nedostatka energije, moguće je da ti nedostaje vitamin B12. Ovo se događa jer tijelo bez vitamina B12 ne može proizvoditi crvene krvne stanice koje prenose kisik kroz naše tijelo. Kao rezultat, javljaju se umor i slabost.

Trnci u rukama i nogama

Nedostatak vitamina B12 može utjecati i na živčani sustav. Naime, kod manjka vitamina B12 živci se lako mogu oštetiti i stanjiti, a radi toga mogu se pojaviti trnci u rukama ili nogama. Osim toga, pojedinci se mogu osjećati i kao da im kroz tijelo prolazi elektricitet ili pak se javlja ukočenost. Ako često osjećaš utrnulost u pojedinim dijelovima tijela, javi se svom liječniku.

Poteškoće s disanjem i vrtoglavica

Neki ljudi kod nedostatka vitamina B12 mogu imati i problema s disanjem. Često se javlja kratak dah, osobito kod manjih napora. Uz to, može se pojaviti i vrtoglavica. To se događa jer stanicama nedostaje kisika, no ovi simptomi mogu imati mnogo uzroka. Nedostatak vitamina B12 samo je jedan od njih.

Promjene raspoloženja

Razdražljivost te česte promjene raspoloženja učestala su pojava kod osoba koje pate od manjka vitamina B12. Niska razina ovog vitamina povezana je s raznim poremećajima raspoloženja i mozga, poput depresije i demencije. Ako si primijetila da si razdražljiva ili pak često zaboravljaš stvari, svakako provjeri kod svog liječnika o čemu je riječ. Ovi se simptomi u mnogim slučajevima mogu uspješno izliječiti uzimanjem suplemenata koji sadrže vitamin B12.

Nedostatak vitamina B12 danas je vrlo česta pojava, a na ovaj problem osobito pažnju trebaju obratiti vegani, vegetarijanci te starije osobe. Iako se manjak vitamina B12 može manifestirati na razne načine, ako si primijetila neke od navedenih simptoma, obrati se liječniku i provjeri svoje zdravlje. Kod većine osoba manjak vitamina B12 može se vrlo jednostavno izliječiti osiguravanjem uravnotežene prehrane ili pak uzimanjem suplemenata. Namirnice najbogatije vitaminom B12 su jaja, meso, mesne iznutrice te mlijeko, ali i cjelovite žitarice.