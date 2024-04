5 znakova da je vrijeme za razgovor s psihologom, evo kako ih prepoznati

Dođu dani kad nam je jednostavno dosta svega i osjećamo se toliko loše da nam je sve teže normalno funkcionirati u svakodnevici. Čini nam se kao da stojimo na mjestu i ne znamo kako se ponovno pokrenuti. U takvim je situacijama vrlo važno svoje osjećaje najprije osvijestiti, a zatim i podijeliti s nekim drugim tko će nas saslušati i dati nam savjet.

Nažalost, kod nas još uvijek veliki broj ljudi na odlazak psihologu gleda s određenim predrasudama. Realno, gotovo svatko od nas u nekom trenutku života treba psihološku podršku - to nije nešto rezervirano samo za psihički bolesne ljude ili one koji prolaze velike životne krize. Razgovor sa psihologom može nam pomoći i da popravimo odnos s partnerom, roditeljima ili djecom te da se lakše nosimo sa svakodnevnim problemima.

Zato bismo trebale biti otvorene prema traženju takve vrste pomoći, to nije nešto čega bi se itko trebao sramiti - baš naprotiv, znak je da radimo na sebi i da želimo svoj život učiniti kvalitetnijim i utjecati na naše psihičko zdravlje. Evo 5 znakova koje ne bi trebala ignorirati i koji ukazuju na to da ti treba stručna pomoć:

Ne možeš izaći na kraj sa svakodnevicom

Ako se osjećaš stalno umorno i kao da jedva izdržiš dan te da ti je vrlo naporno obavljati stvari koje su ti inače jednostavne, ovo bi mogao biti znak da ti treba pomoć. Svakodnevica nam može postati teret koji jedva nosimo, a tako nije moguće funkcionirati. Naša će okolina, kolege, šefovi, kao i članovi obitelji primijetiti da nešto nije kako treba biti pa će to može i komentirati ili nam pokušati pomoći. Ali nerijetko pravu ćemo pomoć dobiti tek kad se odlučimo zakazati termin kod psihologa koji će nam dati stručne savjete kako se nositi s ovim izazovnim osjećajima, piše myself.de.

Stalne promjene raspoloženja

Postoje faze u životu kad su promjene raspoloženja uobičajene, na primjer u trudnoći ili u menopauzi. Tada su ovi psihički problemi uzrokovani promjenom u razini hormona. No, bez obzira jesu li ili nisu hormonski uvjetovane, ovakve primjene mogu itekako utjecati na naše funkcioniranje i odnose s ljudima oko nas. Ako osjećaš da si često tužna, muče te strahovi ili imaš provale bijesa koje teško kontroliraš, ovo bi mogao biti znak da je vrijeme potražiti pomoć psihologa koji će s tobom analizirati uzroke ovakvom nestabilnom raspoloženju i pronaći načine kako da se vratiš u ravnotežu.

Osjećaš se usamljeno

Jesi li primijetila da u posljednje vrijeme sve rjeđe izlaziš i družiš se? Umjesto toga, radije ostaješ kod kuće, sama. Kao da je tvoja potreba za drugima sve manja, zatvaraš se u sebe, alo istovremeno se osjećaš izolirano i neshvaćeno. Čini se ako da se s prijateljima čuješ sve rjeđe i osjećaš se sve manje blisko s njima. Ako si usamljena, a taj osjećaj ne prestaje ni kad si okružena ljudima, takve bi emocije itekako mogle utjecati na svoje psihičko zdravlje, Psihoterapija ti može pomoći opet se povezati s drugima i ostvariti pozitivne socijalne kontakte.

Ništa te više ne veseli

Stvari i događaji kojima si se nekad radovala sada te ostavljaju ravnodušnom. Čini se kao da više ni u čemu ne pronalaziš sreću i ništa ne uzbuđuje. Vrlo teško pronalaziš motivaciju. Ako se često osjećaš prazno, kao da nemaš emocija ili čak beznadno i imaš turobne misli, ovo je svakako znak da ti treba pomoć psihologa. Dobra psihoterapija pomoći će ti opet pronaći radost življenja i podsjetiti te na tvoje strasti, a možda će te potaknuti da otkriješ i neki novi smisao u svom životu.

Foto: Pexels

Loši odnosi s drugima

Čini li ti se kao da s parterom ili nekom drugom bliskom osobom nailaziš stalno na iste probleme? Kao da se nalazite u začaranom krugu iz kojeg ne znate izaći, a vaš odnos sve je lošiji. Možda ti se čin ida uvijek daješ sve od sebe, ali drugi kao da se odmiču od tebe. Ako je tako, moguće je da si oko sebe izgradila tako visoki zid da je drugima neugodno biti u tvom prisustvu, piše My Monk. Zidovi koje smo podignule kako drugi ne bi vidjeli naše pravo "ja" tu su kako bi nas zaštitili, a izgradile smo ih u nekom trenutku svog života kad smo bili izloženi određenoj traumi. Psihoterapija nam može pomoći da ih opet srušimo i da se istinski povežemo s drugima - to je naporan proces, ali vrijedi se potruditi jer samo tako možemo imati autentične odnose, od ljubavnih do prijateljskih.

