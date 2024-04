Kako poboljšati psihičko zdravlje? Poznati psihijatar ima odgovor

Što kad bi mogla popraviti svoje raspoloženje postavljanjem samo jednog jedinog pitanja? Riječ je o pitanju koje trebaš postaviti sama sebi, a koje će ne samo utjecati na tvoje trenutačno raspoloženje i pomoći ti da se osjećaš bolje, nego će i generalno pozitivno utjecati na tvoju psihu. Tako kaže Daniel Gregory Amen, slavni američki liječnik koji radi kao psihijatar i specijalist za poremećaje mozga. Amen je ujedno i peterostruki najprodavaniji autor New York Timesa od 2012. godine, a pitanje koje je osmislio glasi jednostavno: „Što onda?“, prenosi brigitte.de.

Prema onom što je Amen objavio na svom Instagram profilu, upravo su ovo dvije najvažnije riječi u kontekstu našeg psihičkog zdravlja – i zato bi se ovo pitanje trebali postavljati što češće. Dva su razloga zašto je ovo pitanje ključno za razinu našeg zadovoljstva životom:

Što je najgore što se može dogoditi?

Prije svega, prema ovom slavnom psihijatru kojemu odlaze brojne holivudske zvijezde, postavljanjem pitanja „Što onda?“ možemo se pripremiti na eventualne posljedice onog što sada činimo. “Radi se o tome da uvijek razmišljamo unaprijed i razmislimo o posljedicama naših postupaka prije nego nešto učinimo”, pojašnjava Amen.

Što pažljivije i detaljnije razmislimo o tome kakve bi mogle biti posljedice u slučaju da donesemo i provedemo određenu odluku, bit ćemo bolje pripremljeni za ono što dolazi. To znači da imamo veće šanse biti zadovoljni životom koji nas očekuje, barem onim dijelom na koji možemo utjecati.

Drugi razlog zašto si trebamo što češće postavljati ovo pitanje možda je još i važniji: često na našem putu sreće stojimo upravo mi sami – i naša navika da smišljamo negativne scenarije. Možemo se lako izgubiti u toj spirali negativnog razmišljanja i osjećati se nesretno.

Zato, ako si postavimo pitanje o tome što se može dogoditi, odnosno, što je zapravo najgore što se može dogoditi – uvidjet ćemo da uvijek postoji rješenje. Doduše, to se rješenje može ponekad razlikovati od ishoda koji priželjkujemo, ali također je najčešće i ono najočitije - a i ono najvjerojatnije. Na primjer, možda strahuješ od gubitka posla i to ti može uzrokovati puno stresa. No ako se zapitaš što onda da dobiješ otkaz, osvijestit ćeš da takav scenarij moždan nije najugodniji za tebe, ali nije ni smak svijeta - jer se, na kraju krajeva, uvijek možeš snaći i pronaći drugi posao.

Ostati "s glavom iznad vode"

Ova jednostavna, ali učinkovita teorija ne počiva na tome da umanjujemo naše probleme i susprežemo osjećaje. Definitivno postoje situacije koje nas mogu jako povrijediti, prestrašiti ili razljutiti – i te osjećaje trebamo prepoznati i „probaviti“. No, ključ leži u tome da se ne propustimo tim emocijama i „potonemo" u njima. Treba ostati "s glavom iznad vode" i ne dozvoliti da se izgubimo u ponoru negativnih emocija i misli koje samo vuku jedna drugu. Jer naposljetku, često uzrok našeg nezadovoljstva i nisu vanjske okolnosti – nego način na koji reagiramo na njih. Drugim riječima, naš će mozak u većini slučajeva stvarnost doživjeti mnogo gorom nego što jest – a kako bismo razbili ovaj proces kojemu je mozak sklon, treba zastati i zapitati se – što onda?

