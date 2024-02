Treba li uvijek oguliti mrkvu? Postoje prednosti i nedostaci

Guljenje mrkve je uobičajena praksa jer mnogi smatraju da je guljenje važno jer uklanja prljavštinu, pesticide i moguće štetne tvari s njene površine, no neki smatraju da je guljenje mrkve nepotrebno i da se u samoj kori nalazi mnogo hranjivih tvari.

Prednosti neoguljene mrkve

Više hranjivih tvari

Mrkva je bogata vitaminima, mineralima i vlaknima koja su ključna za naše zdravlje. Sadrži visoku koncentraciju vitamina A koji je važan za dobar vid, zdravu kožu i imunološki sustav. Osim toga, sadrži i vitamine C, K, E i B koji su nužni za pravilno funkcioniranje tijela. Minerali poput kalija, magnezija, fosfora i kalcija također su prisutni u mrkvi. Vlakna u mrkvi pomažu pri probavi i održavanju zdravih crijeva. Guljenje mrkve uklanja vanjski sloj, no, kako je već spomenuto, većina hranjivih tvari nalazi se odmah ispod površine. Neoguljena mrkva tako zadržava većinu svojih hranjivih tvari, uključujući vlakna, vitamin C, kalij i antioksidante koji pomažu u borbi protiv slobodnih radikala u tijelu, što može smanjiti rizik od razvoja različitih bolesti, uključujući kardiovaskularne bolesti i rak, piše Zadovoljna.si.

Bolja tekstura

Kada mrkvu ne ogulimo, ona zadržava svoju prirodnu teksturu i hrskavost. To može biti posebno ugodno kod svježih salata ili grickalica. Manje otpada. Neoguljena mrkva znači manje otpada, što je korisno za okoliš i doprinosi održivom načinu života.

Moguće negativne posljedice neoguljene mrkve

Površinske nečistoće

Vanjski sloj mrkve može sadržavati prljavštinu, pesticide ili bakterije. Ako neoguljena mrkva nije dobro oprana, postoji rizik od konzumiranja tih nečistoća. Ako ne oguliš mrkvu, važno je da je temeljito opereš pod tekućom vodom kako bi uklonila sve moguće nečistoće. Također je preporučljivo kupovati organski uzgojenu mrkvu koja je manje izložena pesticidima. Druga moguća opasnost od konzumacije neobrađene mrkve je rizik od infekcije klostridijom. Ta bakterija nalazi se u tlu i može uzrokovati ozbiljnu bolest botulizma, no rizik od infekcije je vrlo nizak i može se dodatno smanjiti odgovarajućom higijenom i pravilnom pripremom hrane.

Foto: Pexels

Čvršća tekstura

Neoguljena mrkva može imati nešto čvršću teksturu, što nekim ljudima možda ne odgovara. To se posebno odnosi na starije ili mrkve koje su više vlaknaste.

Manje estetski privlačno

Guljenje mrkve može poboljšati njezin izgled, jer uklanja moguće nepravilnosti ili mrlje. Neoguljena mrkva možda nekima neće biti tako privlačna, posebice pri pripremi jela za posebne prilike.

Zaključno, može se reći da to hoćemo li guliti mrkvu često ovisno o osobnim preferencijama i okolnostima. Ako želiš zadržati više hranjivih tvari i manje otpada, neoguljena mrkva je odličan izbor, no važno je da je temeljito opereš kako bi smanjila rizik od konzumiranja nečistoća. Na kraju, riječ je o tome da uživaš u ovom ukusnom i hranjivom povrću na način koji tebi najviše odgovara.

