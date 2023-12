Izvor zdravlja: 5 razloga zašto je zimi dobro jesti med

Priča o nastajanju meda većini je dobro poznata. Znamo da se radi o prirodnom proizvodu pčela koji je vrijedna namirnica jer sadržava šećere, ali i druge hranjive tvari koje su nam potrebne. Premda konzumiranje meda ne poznaje godišnje doba, najčešće ga jedemo zimi, uz čaj, a mnogi ga koriste za jačanje imuniteta. Jedna žlica meda sadrži oko 60 kalorija i otprilike 17 grama ugljikohidrata.

Med je zapravo prepun šećera stoga ga treba konzumirati u umjerenim količinama. Ipak, zdraviji je od rafiniranih šećera koje nalazimo u slatkim napicima i slatkišima. To je zato što je med bogat biljnim spojevima koji pospješuju zdravlje.

Neka istraživanja sugeriraju da med u umjerenim količinama može smanjiti rizik od dijabetesa i srčanih bolesti, a poznato je i da je dobar za crijeva. U nastavku detaljnije otkrij zašto bi med trebala uvrstiti u svakodnevicu. Da, sladak je, ali je i poželjan!

Bogat je antioksidansima

Med (minimalno prerađen) sadrži važne i zdrave biljne spojeve i antioksidanse poput flavonoida i fenolne kiseline, piše portal Healthline. Antioksidansi su poželjni jer mogu spriječiti prerano starenje, bolesti srca, ali i dijabetes tipa 2. Mnoge zdravstvene dobrobiti meda dolaze upravo zbog antioksidansa.

Zdraviji je od 'običnog' šećera

Iako obiluje šećerom, antioksidansi u medu štite nas od metaboličnog sindroma i štetnog utjecaja koje nosi rafinirani šećer. Istraživači su otkrili da med može povećati razinu adiponektina, hormona koji smanjuje upalu i poboljšava regulaciju šećera u krvi. Ipak, treba napomenuti da za ove blagodati treba birati med provjerenih proizvođača, one koji nisu razrijeđeni. Sve u svemu, med može biti dobra alternativa slasticama, no ipak nemoj pretjerivati.

Može poboljšati zdravlje srca

Umjerena konzumacija meda može prevenirati bolesti srca. Istraživanja sugeriraju da mede može sniziti krvni tlak, poboljšati razinu masnoće, regulirati otkucaje… - sve to doprinosi zdravlju srca. Osim toga, ova namirnica najčešće sadrži propolis, a upravo propolis može poboljšati razinu kolesterola i triglicerida. Ipak, ovo je područje nedovoljno istraženo, no sve upućuje na to da ti žlica meda uz čaj, jogurt ili nešto treće ne može škoditi.

Foto: Unsplash

Može smiriti kašalj

Brojni sirupi protiv kašlja sadrže upravo med, no možda ne bi bilo loše kad bi med konzumirala za prevenciju prehlada, ali i tijekom viroza. Znanost je potvrdila da je med blagotvorna namirnica koja može ubrzati oporavak od prehlada (uz konzumaciju toplih napitka) te dobro djelovati na infekcije gornjih dišnih puteva. Štoviše, tvrdi se da med umiruje te da poboljšava kvalitetu sna stoga je pravi čas za uvjeriti se u njegove blagodati.

Na kraju, lako ga je uvrstiti u svakodnevicu

Uz sve ove prednosti, kod meda je sjajno to što se lako dodaje obrocima i napitcima. Umjesto šećera, biraj med, a s ovom prirodnom, namirnicom možeš zasladiti običan jogurt, voćni čaj pa čak i kavu! Konzumirati ga možeš i kao dozu slatkog, no ipak nemoj pretjerati pa se drži jedne žlice dnevno.

