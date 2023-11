Hodanje nakon jela - malo odvojenih minuta poboljšava san i regulira apetit

Hodanje kao fizička aktivnost ima čitav niz dobrobiti za ljudsko zdravlje, a osim što smanjuje rizik od razvoja brojnih bolesti, hodanje pozitivno utječe i na naše raspoloženje te nam podiže razinu energije.

Prema mišljenju stručnjaka, osobito je korisno hodati nakon obilnih obroka. Riječ je o prilično jednostavnoj i laganoj tjelesnoj aktivnosti, a kako se pokazalo, hodanje nakon jela ima mnoge prednosti koje bismo svi trebali uzeti u obzir. Ležerne šetnje smanjuju razinu stresa i potiču lučenje hormona koji su zaslužni za dobro raspoloženje. Uz sve to, dokazano je da šetnja nakon jela pozitivno utječe na naše cjelokupno zdravlje.

Ovo su neki od najvažnijih razloga zašto bismo šetnju nakon obroka trebali uvrstiti u svoju svakodnevnu rutinu:

Prednosti hodanja nakon jela

Poboljšava probavu

Nadutost, zatvor i druge želučane tegobe neugodni su simptomi probavnih smetnji nakon jela. Jedan od načina za ublažavanje spomenutih simptoma je upravo brza šetnja. Hodanje nakon jela stimulira rad crijeva pa se hrana brže i lakše probavlja, kažu stručnjaci.

Foto: Pexels

Smanjuje rizik od srčanih bolesti

Brojne studije su pokazale da je redovita tjelovježba izvrsna za zdravlje srca. Dokazano je da fizička aktivnost pomaže u snižavanju krvnog tlaka i kolesterola, a smanjuje i rizik od žgaravice, srčanog udara, moždanog udara i mnogih drugih bolesti povezanih sa srcem. Kratka šetnja nakon obroka može biti vrlo korisna u smanjenju rizika od razvoja srčanih bolesti.

Regulira razinu šećera u krvi

Mirovanje nakon jela može uzrokovati pretjerani skok razine šećera u krvi, a to potom loše utječe na rad jetre i mišića koji pohranjuju šećer. Ako se to nastavi događati, povećava se rizik od razvoja dijabetesa tipa 2. Studije pokazuju da hodanje nakon jela pomaže u regulaciji razine šećera u krvi i na taj način smanjuje te rizike.

Foto: Pexels

Doprinosi zdravom mršavljenju

Kao što svi znamo, fizička aktivnost ključna je za gubitak suvišnih kilograma, a čak i kratka šetnja nakon obroka može pomoći u mršavljenju ili održavanju zdrave tjelesne težine. Naše tijelo troši energiju dok hodamo i na taj način sagorijeva kalorije. Svakodnevno hodanje također pomaže i u regulaciji apetita i obuzdava želju za nezdravim namirnicama. Brzo hodanje je najbolji izbor za mršavljenje, ali čak i lagana šetnja sporijim tempom je bolja u odnosu na sjedenje.

Dobro je za bolji san

Hodanje nakon večere pomaže regulirati naš cirkadijalni ritam odnosno ritam spavanja i budnosti. Taj se ritam održava odlascima na spavanje i buđenjem u isto vrijeme. Općenito, hodanje nakon obilne večere nam pomaže da lakše zaspimo i omogućava kvalitetan, nesmetan i dubok san tijekom cijele noći.

Foto: Pexels

Kada je najbolje ići u šetnju nakon jela?

Prema mišljenju liječnika, ne postoji određeni vremenski okvir za početak šetnje iza obroka te sve ovisi o osobnim preferencijama. Nekim ljudima odgovara da idu u šetnju odmah nakon obroka i istraživanja pokazuju da je to najučinkovitije. Ipak, neki pojedinci mogli bi osjetiti nelagodu u želucu ako se bave bilo kakvom tjelesnom aktivnošću ubrzo nakon obroka pa je u tom slučaju možda dobro pričekati 15-ak minuta prije hodanja. Sve se zapravo svodi na to kako se osjećamo pa je ključno poslušati svoje tijelo i odabrati ono što nam najviše odgovara.

Foto: Pexels

Koliko bi trebala trajati šetnja nakon jela?

Vrijeme hodanja ovisi o ciljevima koje želimo postići. Želimo li samo pomoći svojoj probavi, čak i 10-minutna šetnja po kvartu može biti korisna. S druge strane, ako želimo smršavjeti, trebalo bi hodati minimalno 30 minuta, navode stručnjaci. Pritom je važno imati na umu da se ne smije pretjerivati s fizičkom aktivnošću nakon obroka. Hodanje se preporučuje, no trčanje ili rigorozne vježbe bilo bi bolje izbjegavati odmah nakon jela jer bi to moglo uzrokovati probleme s probavom. U svakom slučaju, hodanje ima brojne dobrobiti pa nema razloga da ne uvrstimo ovu jednostavnu aktivnost u svoju svakodnevnu ruinu. To je jednostavan način za očuvanje zdravlja, a to je nešto čemu svi težimo.

