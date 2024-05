Zdrave granice: Što ne bismo trebali dopuštati našim roditeljima

Kad je postavljenja granica u pitanju, jedna od najvećih izazova postaje odnos između odrasle osobe i njezinih roditelja. Ipak, postavljanje granica nužan je preduvjet za svaki dobar i zdrav međuljudski odnos. Granice spram drugih omogućavaju nam da zadovoljimo vlastite potrebe te da poštujemo sebe. Neki ljudi imaju problema s postavljanjem jasnih granica, a to je osobito teško kad su u pitanju naši roditelji.

“U nekim obiteljima roditelji diktiraju kako bi njihov odnos s odraslom djecom trebao izgledati i nameću osjećaj obaveze. Objašnjavaju djetetu što očekuju od njega, a da ga uopće ne pitaju što ono želi od tog odnosa”, napisala je savjetnica za brak i obitelj Sarah Epstein za Psychology Today.

Prirodno je da strahujemo kako bi ovaj korak mogao narušiti naš odnos s mamom ili tatom i utjecati na cijelu širu obitelj. Razgovor o vlastitim granicama predstavlja veliki izazov, ali se psiholozi slažu oko toga da ga ne bismo smjele preskočiti, piše brigitte.de. Ako želiš skladan odnos sa svojim roditeljima i u odrasloj dobi, postoje tri vrlo važne granice koje jednostavno moraš postaviti. Evo koje su to:

Fizički izgled

Neki će roditelji bez zadrške komentirati ako primijete da si se udebljala ili smršavila - ili će na glas analizirati oblik tvog tijela. No, komentare koje se odnose na naše tijelo u pravilu ne bismo trebale dopuštati i važno je to roditeljima jasno dati do znanja. Iako su ovakvi komentari najčešće dobronamjerni i proizlaze iz roditeljske brige za naše zdravlje, mogu biti vrlo neugodni, povređujući pa čak i štetni. Reci svojim roditeljima da o tome ne želiš razgovarati i promjeni temu. Ako roditelji nastave po svom, možeš reći nešto poput ovog:

"Ne želim više raspravljati o svom tijelu ili o svojim prehrambenim navikama, ali ako ne možeš prestati, morat ću prekinuti razgovor i otići", piše Huffpost.

Tvoje financije

Naravno, nije isto ako još uvijek živiš pod roditeljskim krovom ili bilo kako financijski ovisiš o njima, ali sasvim je druga stvar ako si se osamostalila. U ovom slučaju, roditelji se zapravo ne bi trebali uplitati u tvoje odluke oko novca. Svoje mišljenje o tome koliko zarađuješ i na što trošiš trebali bi zadržati za sebe. Naravno, i ovakvi razgovori vrlo vjerojatno su potkovani dobrim namjerama i brigom tvojih roditelja. Tvoji mama i tata imaju potrebu dati ti dobar savjet jer je njihovo životno iskustvo naprosto bogatije. Ipak, nipošto se ne bi trebala dovoditi u situaciju da im moraš razjašnjavati i opravdavati svoje financijske odluke. Roditelji trebaju dozvoliti svojoj odrasloj djeci da uče na vlastitim greškama i ujedno im pokazati da imaju povjerenja u njihove sposobnosti.

Foto: Pexels

Izbor zanimanja

Nažalost, roditelji vrlo često nastoje utjecati na svoju djecu u trenutku kad kao adolescenti biraj usvoje zanimanje. Ponekad to čine nesvjesno i ne toliko očito, a ponekad sasvim otvoreno vrše pritisak na svoje potomke. Kad je izbor našeg profesionalnog puta u pitanju, većina roditelja nudit će hrpu neželjenih savjeta i to nam može stvoriti ogroman pritisak i potaknuti anksioznost oko budućnosti.

Klinički psiholog Ryan Howes rekao je da u svojoj praksi s pacijentima često nailazi na jedan te isti obrazac - roditelji svojoj djeci nude neželjene savjete o brojnim životnim temama, od karijere do ljubavi.

"Ovo možda dolazi iz dobrih namjera, ili njihove tjeskobe, ili iz nepovjerenja u sposobnosti odraslog djeteta. Bez obzira od kud dolaze, (ovakvi savjeti) često će rezultirati ljutnjom ili jakim bijesom odraslog djeteta, što je znak kršenja granica“, upozorava Howes.

Dakle, u takvim se situacijama trebaš podsjetiti koliko je važno donositi vlastite odluke – ipak je riječ o tvom životu, a ne njihovom. Roditelji možda misle kako uvijek znaju što je najbolje za nas, ali istina je ta da jedino mi same znamo što nas doista ispunjava. Osim toga, put koji su izabrali tvoji roditelji možda je funkcionirao za njih, ali ne mora nužno funkcionirati i za tebe.

Uzmi si vremena za dug razgovor sa svojim roditeljima i objasni im što ti je na duši. Ovo će ti pomoći da bolje spoznaš vlastite osjećaje, ali i da postaviš nužne granice u ime boljeg budućeg odnosa s tvojim roditeljima.

POGLEDAJ VIDEO: KAKO BITI SRETAN?