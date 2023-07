Ubrzano starenje, podočnjaci i više bora: Evo kako pušenje utječe na ten i kožu

Iako svi u teoriji znaju da je štetno, pušenje cigareta i dalje je poprilično rasprostranjeno među Hrvatima. Ova navika povećava rizik od raka pluća, jednog od vodećih uzroka smrti. Više od 80 posto karcinoma pluća uzrokovano je pušenjem. Cigarete mogu povećati šanse za bolesti srca i moždani udar, a nepovoljno utječu i na tvoju kožu. Duhanski dim sadrži toksine koji ubrzavaju starenje i smanjuju elastičnost i to je razlog zašto dugogodišnji pušači izgledaju starije.

Znamo da se teško riješiti ove štetne navike, no nije nemoguće, posebice ako te podsjetimo da koža može patiti upravo zbog ovog poroka. Šteta nije nepopravljiva – ostaviš li se cigareta, tvoja bi se koža – barem djelomično – mogla popraviti i vratiti stari sjaj.

Evo kako se godine pušenja odražavaju na tvoju kožu i ten.

Preuranjene bore i rano starenje

Uočljive bore i manjak elastičnosti jedna je od vidljivih štetnih posljedica pušenja. Pušenje može povećati naboranost oko očiju te oko usta i usnica – zato se te bore i nazivaju pušačkima. Toksini koji se nalaze u cigaretnom dimu oštećuju kolagen i elastin, a upravo oni kožu čine elastičnom i mladolikom. To obično rezultira dubljim borama te opuštenom kožom, ponajviše kod čeljusti i oko očiju.

Osim toga pušenje sužava krvne žile te može smanjiti opskrbu A vitaminom što s godinama pušačkog 'staža' dovodi do bržeg starenja. Jedna studija iz 2010. otkrila je da prestanak pušenja može reaktivirati proizvodnju kolagena, a time te i pomladiti. Pušači često izgledaju starije, no nije kasno da to promijeniš.

Promjena boje kože

Pušenje povećava količinu melanina u koži što može dovesti do tamnih mrlja na licu. Također, prsti i nokti mogli bi ti postati žuti (jer u kožu prodiru štetni utjecaji nikotina i katrana). No, dobra je stvar što prestankom pušenja boju kože možeš vratiti u 'normalu'. Kako piše Healtline, znakovi hiperpigmentacije i mrlja mogu se smanjiti unutar mjesec dana od prestanka pušenja. Tri mjeseca nakon prestanka one bi mogle nestati.

Teže ti zarastaju rane

Već smo napisale da pušenje sužava krvne žile što znači da tijelo slabije cirkulira krv te treba duže za zacjeljivanje rana. Kako piše verywellhealth, kod pušača bi i manje rane te posjekotine mogle duže zarastati, a veće su šanse za razvijanje ožiljaka.

Psorijaza

Psorijaza je kronična nezarazna bolest kože karakteristična po crvenilu, svrbežu i ljuštenju. Pušenje može povećati rizik od psorijaze, i to zbog nikotina koji utječe na imunološki sustav, a zatim i upalu.

Ekcem

Cigarete povećavaju i rizik od atopijskog dermatitisa (najčešći oblik ekcema). On se očituje po suhim mrljama na koži koji svrbe, a jedno je istraživanje pokazalo da čak i pasivno pušenje šteti koži te da su djeca koja su bila izložena duhanskom dimu imala veći rizik od razvoja kožnih bolesti.

Rak kože

Strastveni pušači imaju veće šanse za oboljenje od raka kože. Prije desetak godina znanstvenici sa Sveučilišta u Nottinghamu analizirali su podatke iz 25 studija i otkrili da pušenje povećava rizik od raka kože za 52 posto.

Ako ti ni ovo nije dovoljan motiv za ostavljanje ove štetne navike, ponovimo da bi ti koža mogla biti zahvalna već nakon mjesec dana od prestanka pušenja! Ten i pigmentacija mogli bi ti se poboljšati, a to ćeš itekako primijetiti. Samo ustrajno i hrabro do zdravijeg života.