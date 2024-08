Kada je najbolje piti kavu? Izbjegni negativne učinke kofeina

Bez kave mnogi ne mogu zamisliti svoj početak dana, a neki je vole piti i nakon ručka ili u popodnevnim satima. Iako se s kavom ne smije pretjerivati, dokazano je da ovaj napitak može imati dobrobiti za ljudsko zdravlje – ako se konzumira u umjerenim količinama. No, kada je zapravo najbolje vrijeme za piti kavu? I koliko kave je previše?

Studije sugeriraju da dnevna šalica kofeina može pozitivno utjecati na zdravlje srca i mozga, a kada se pažljivo konzumira - bez šećera - kava može ponuditi brojne zdravstvene prednosti, zahvaljujući antioksidansima koji se nalaze u biljci kave. Međutim, ne radi se samo o tome kako pijemo kavu, već i kada je pijemo. Stručnjaci otkrivaju da pravilnim odabirom vremena konzumacije kave možemo izbjeći bilo kakve negativne učinke kofeina.

Najbolje vrijeme za ispijanje kave

“Kava sadrži kofein, koji je prirodni stimulans”, objasnio je za Vogue nutricionist Mugdha Pradhan, osnivač iThrivea. "To znači da može potaknuti vaš metabolizam povećanjem broja otkucaja srca i potrošnjom energije. Zato je ispijanje kave ujutro – oko 90 minuta nakon buđenja – dobro jer se usklađuje s prirodnim ritmom kortizola u tijelu."

Nadalje, konzumacija crne kave prije vježbanja može poboljšati fizičke performanse i pospješiti sagorijevanje masnoće, a njezina konzumacija nakon treninga također može pomoći u oporavku mišića.

Međutim, kavu ne bi trebalo piti odmah ujutro na prazan želudac jer to može potaknuti proizvodnju želučane kiseline i izazvati osjećaj nelagode. Stoga je kavu najbolje popiti nakon laganog obroka ili međuobroka - to također smanjuje rizik od skoka razine kortizola, koja će već biti na vrhuncu u ranim satima nakon buđenja.

Popodnevna kava ne smije se piti previše kasno

"Nakon ručka razina energije može biti niža, a šalica kave mnogima je poput osvježenja", napominje stručnjak za prehranu Anupama Menon. Kavu je puno bolje piti u ranim popodnevnim satima nego kasnije tijekom dana, jer razina kortizola prirodno opada poslijepodne. Kofein u kavi može povećati budnost i dati nam energiju za kojom žudimo.

Međutim, s obzirom na to da kofein povećava budnost, kavu ne bismo trebali konzumirati nakon 16 sati, a to je posebno važno za one koji teško zaspu ili ih muči nesanica. Kofein može poremetiti obrasce spavanja ako se unosi u tijelo samo nekoliko sati prije odlaska na počinak.

Foto: Pexels

Koliko kave je previše kave?

Kava ima prednosti za ljudsko zdravlje, ali isto tako može i naštetiti organizmu ako se prekomjerno konzumira. Više od četiri šalice kave dnevno može uzrokovati nervozu, probleme sa spavanjem i ubrzane otkucaje srca. Radi toga, ključno je paziti na konzumaciju kave i ograničiti unos na ne više od 500 mg dnevno odnosno ne više od četiri šalice, istaknuli su stručnjaci.