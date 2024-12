Blagdanski stres - Kako ga prepoznati i prevladati

Iako bi blagdansko razdoblje trebalo biti ispunjeno radošću i veseljem, za mnoge ljude ono predstavlja izvor značajnog stresa. Donosimo kako prepoznati blagdanski stres i, što je još važnije, kako ga uspješno prevladati.

Zašto dolazi do blagdanskog stresa?

Postoje mnogi razlozi zašto bi mogla biti pod stresom za vrijeme blagdana. Jedan od najčešćih razloga je briga zbog financija. Kupovina darova, dekoracija i organizacija proslava mogu stvoriti značajan pritisak na tvoj budžet. Tu je i taj osjećaj toga da moraš kupovati više nego što ti treba zbog blagdanskih popusta ili osjećaja grižnje savjesti. Primjerice, ako tebi netko kupit poklon za Božić, ti ćeš se osjećati dužnom da uzvratiš.

Foto: Pexels

Drugi razlog je manjak vremena za sebe. U vrijeme blagdana svi uzimaju godišnje odmore i svi se žele vidjeti s prijateljima. Uz to, tu su i pripreme hrane za Božić i doček, kao i kupovanje poklona i kićenje kuće, što sve uzima vrijeme. Upravo zbog svih ovih stvari, ali i raznih obiteljskih okupljanja može doći do osjećaja preopterećenosti. Čak i uz silan trud da pokušaš uskladiti sve ove aktivnosti, može često doći do osjećaja iscrpljenosti i nedostatka vremena za kvalitetan odmor.

Na posljetku, ali ništa manje bitno, intenzivno provođenje vremena s obitelji može biti izazovno, posebno ako postoje neriješeni konflikti ili napete odnosi. Također, za one koji su daleko od svojih najmilijih, blagdani mogu pojačati osjećaj usamljenosti.

Financijske brige

Pretrpan raspored

Obiteljske dinamike

Kako spriječiti blagdanski stres?

Prije nego što krene najgora faza, napravi plan akcije. To može biti detaljan popis obaveza i prioriteta, realan budžet ili raspored zadataka među članovima obitelji. Ovakav plan će ti pomoći da se držiš cilja, no pripazi da je taj plan realan i moguć. Također, nikad nije kasno da se odlučiš stati na kočnicu, uzeti dva koraka unazad i krenuti s planom.

Uz ovo, moraš naučiti reći "ne" aktivnostima koje ti stvaraju pritisak. Bez obzira na to radi li se o prijateljima koje nisi vidjela dugo ili članovima obitelji, ako se ne osjećaj ugodno iz bilo kojeg razloga, odbij poziv za druženje i nemoj se osjećati loše zbog toga. Bitno je odvojiti vrijeme za sebe i svoje potrebe, a to uključuje i vrijeme za odmor. Također, bez obzira na to što vidiš na društvenim mrežama - savršenstvo nije najbitnija stvar na svijetu. Ne moraju sve kuglice na boru biti iste boje, ne mora cijela soba bliještati s lampicama niti moraš imati točno 12 vrsta kolača za stolom.

Briga o fizičkom i mentalnom zdravlju također je nešto na što želiš pripaziti. Nemoj preskakati treninge u korist pakiranja poklona niti promijeniti svoju dnevnu rutinu kako bi sve stigla na vrijeme. Vrijeme blagdana je vrijeme sreće i zadovoljstva, pa tako i ti na kraju krajeva trebaš biti sretna i opuštena. Ako u bilo kojem trenutku osjetiš da ti je svega previše, napravi nekoliko dubokih udaha i izdaha ili odvoji vrijeme za kratku meditaciju. Alternativno, ako ti više paše, odi na brzinsko trčanje ili odradi polusatni trening da "ispucaš" negativnu energiju iz sebe. Pronađi vrijeme za aktivnosti koje te vesele i nemoj se ustručavati tražiti pomoć onda kad ti treba - kako za vrijeme blagdana, tako i u svako doba godine.

Pametno planiranje

Postavljanje zdravih granica

Briga o fizičkom i mentalnom zdravlju

POGLEDAJ VIDEO: Iva Brčić: Što znači živjeti u trenutku i kako to ostvariti u svakodnevici?