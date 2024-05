Prvi put na aroma-masaži: nezaboravno iskustvo za sva osjetila

Kao zaposlena mama troje djece rijetko kad si mogu priuštiti vrijeme samo za sebe, a svi znamo koliko je to važno. Tako sam nedavno, igrom slučaja, dobila na dar aroma-masažu eteričnim uljima i shvatila sam to kao idealnu priliku za mali bijeg od svakodnevice te da si priuštim malo opuštanja. Moram priznati da o eteričnim uljima ponešto znam i povremeno ih koristim kod kuće u difuzoru, ali o ovoj vrsti masaže ne znam baš ništa. Naravno, bila sam na masažama mnogo puta. Međutim, niti jedno od tih iskustava ne može se usporediti s ovim. Evo i zašto.

Mjesto gdje sam otišla na aroma-masažu nalazi se na zapadnom dijelu Zagreba i zove se Eyogahub, a zapravo jer riječ o svojevrsnom centru sa wellness sadržajima. Ondje me dočekala Katarina Aničić koja me odmah privukla svojom smirujućom i lijepom energijom. Čim sam ušla, već na samom stubištu dočekali su me opuštajući mirisi eteričnih ulja i već sam se počela osjećati – nekako bolje.

Masaža uz zvučne vibracije

Tu moram napomenuti kako sam već kod dogovaranja termina odgovorila na neka njezina pitanja o tome kako se osjećam trenutačno i što mi sada najviše treba – je li to, na primjer, više energije, emocionalna podrška, relaksacija i slično te je prema mojim odgovorima složen miks najkvalitetnijih eteričnih ulja prilagođenih upravo meni. U mom slučaju izbor je pao na ulja naranče i tamjana.

Prije same masaže, Katarina me ponudila ukusnim zalogajem koji je sama pripremila. Ovo ugodno iznenađenje odmah me opustilo, ali i obradovalo. Osjećala sam da ovo neće biti iskustvo masaže na kakvo sam navikla – i bila sam u pravu. Koliko je ugodna bila masaža koja je uslijedila teško je opisati riječima, ali pokušat ću: osjećaj je kao da lebdite iznad zemlje, na najmekšem oblaku. Cijelo ovo iskustvo uključivalo je sve moje osjete – pa tako i osjet sluha jer je maserka koristila posebne instrumente koje su stvarali zvučne vibracije. Primijetila sam da se posebno posvećuje nekim točkama, na primjer na dlanovima i stopalima i onima gdje se, kako kaže, stvaraju emocionalne blokade. Baš su mi ti njezini pokreti bili nekako oslobađajući - kao da me netko "čisti iznutra".

Nakon masaže slijedilo je još jedno iznenađenje: na dar sam dobila svoj personalizirani roler koji je sadrži spomenuta eterična ulja i koji mogu nositi u torbici i koristiti po potrebi. Na primjer, kad god se osjećam kao da me preplavljuje stres. Osim toga, dobila sam papir na kojem je pisalo koja su ulja odabrana za moju masažu i koje je čemu namijenjeno – na primjer, eterično ulje naranče poznato je, između ostalog, po uplifting svojstvu, a ulje tamjana pomaže u balansiranju tijela i uma. Ovo mi je bilo toliko potrebno, a što je najbolje, nisam bila toga ni svjesna. Znala sam samo da osjećam stres.

Foto: privatni album

Osjećaj olakšanja nakon masaže

Cijeli ovaj tretman trajao je oko sat i pol i nakon što sam izašla iz prostorije osjećala sam se kao da sam deset kilograma lakša - i kao da sam bila na nekom mini putovanju negdje daleko od svega, na nekom rajskom mjestu. Nakon cijelog ovog čarobnog iskustva koje je djelovalo na sva moja osjetila mogu reći da žalim samo zato što si ovako nešto nisam priuštila i ranije, u nekim životnim fazama koje su mi bile posebno zahtjevne i intenzivne. Osim što znam da ću definitivno prvom prilikom doći ponovno, odmah mi je palo na pamet da ovakvo iskustvo želim pokloniti osobama koje volim – na primjer, mami za rođendan, jer teško da mogu zamisliti ljepši poklon.