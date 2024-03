Isprobala sam Global anti-age premium tretman za osvježenje lica i evo što sam dobila

Moram priznati da nisam redovita što se tiče posjeta kozmetičkim salonima. Nikad nisam imala problematičnu kožu, ali sada, nakon što sam prešla 40., koža mog lica počela se brže mijenjati. Prije svega, muči me suhoća, ali i umoran izgled (što je rezultat i toga da sam mama troje klinaca i nedostatka vremena za sebe), bore su naravno vidljivije i koža je opuštenija, osobito u području vjeđa, na vratu i oko usta. Poželjela sam osvježiti lice uoči dolaska proljeća i najviše su me zanimali anti-age tretmani, ali da nisu agresivni za kožu.

Također, kako sam tog dana imala neke obaveze nakon termina u salonu, tražila sam nešto radi čega neću izgledati kao da su me izbole pčele. Ali opet, naravno da mi je cilj bio odabrati tretman koji će imati brz učinak, odnosno da bude odmah vidljivo kako izgledam svježije, odmornije i zdravije. Netko će reći da je to puno za tražiti od samo jednog tretmana. Ne znam, možda sam imala sreće, ali tretman koji sam odabrala, a novi je u ponudi estetskog centra Silk Skin na zagrebačkom Jarunu, ispunio je ova moja očekivanja.

Analiza kože i tretman

U salonu sam provela nešto više od dva sata, a sve je počelo jednim dobrim informativnim razgovorom. Kozmetičarka je htjela znati sve o mojim navikama čišćenja i njege kože, na koje poteškoće nailazim te koji su moji estetski ciljevi. Nakon uvodnog razgovora, koji je bio prilično detaljan, došao je red na analizu kože skenerom koji mi je, na moj užas, otkrio da mi je koža lica prilično oštećena od izlaganja suncu - na što mi je kozmetičarka sugerirala mazanje kremom s visokim zaštitnim faktorom tijekom cijele godine. Priznajem, kriva sam, to ne radim, iako znam da bih trebala, ali odsad svakako hoću - slika mnoštva oštećenja na mojoj koži lica koje je otkrio skener, a nisu (još) vidljiva golim okom, definitivno me je osvijestila po tom pitanju. U svakom slučaju, sve ove predradnje jako su mi se svidjele jer sam dobila neke korisne savjete i jer mi takav profesionalni pristup ulijeva povjerenje.

Nakon uklanjana make-upa slijedio je sam tretman koji je jednom riječju bio čista uživancija. Moram naglasiti da niti u jednom trenutku nisam osjećala bol niti nelagodu, iako sam se bila psihički pripremila na to (priznajem, nisam baš fan previše "prčkanja" po sebi). Bilo je opuštajuće, a pogotovo posljednji korak koji je toliko ugodan da bih si ga najradije priuštila svaki dan. No, idemo redom.

Foto: žena.hr

Prvi korak: mikrotretman stimulacije mišića

Kozmetičarka me upozorila da ću možda osjetiti peckanje od mikro struje, ali nisam osjetila ništa, osim u jednom trenutku malo u liniji kose. Ovaj tretman služi za održavanje mladolikog izgleda kože lica. Naime, kako bi ono izgledalo zategnutije i imalo bolji tonus, osim same kože važno je pažnju posvetiti i sloju mišića ispod nje. Elektrostimulacijom mišića stimuliraju se mišići lica, poboljšava se cirkulacija, ali i proizvodnja kolagena. Što je najbolje, rezultati liftinga vidljivi su već nakon samo jednog tretmana koji traje svega 20-ak minuta.



Drugi korak: carbon peel

Saznala sam da je ovo novi piling na tržištu koji je prikladan za sve tipove kože, a odabrala sam ga baš zato što ne ostavlja crvenilo niti se koža nakon njega guli pa nema faze oporavka, kao kod nekih drugih vrsta pilinga. Piling je stajao na mom licu 20 minuta kako bi se postigao maksimalni efekt. Kozmetičarka me upozorila kako je moguće da osjetim peckanje kako minute budu prolazile pa sam cijelo vrijeme isčekivala taj neki neugodan osjećaj, ali na moju sreću, do toga nije došlo. Ovaj piling sadrži puno antioksidansa i kiselina koje posvjetljuju i regeneriraju kožu. Upravo je to bio jedan od glavnih učinaka koji sam primijetila odmah nakon tretmana - koža je djelovala svjetlije, odnosno manje sivkasto.

Foto: žena.hr



Treći korak: boostanje dermalnog sloja

Kozmetičarka mi je najprije nanijela na kožu brightening booster i firming booster te je onda koristila ultrazvučnu špatulu kako bi ovi preparati doprli dublje u kožu, odnosno u njen dermalni sloj. Tretman je završio nevjerojatno ugodnom masažom lica, moram priznati, najugodnijom koju sam ikad iskusila. U ovom su koraku korištene i melatonin ampule koje imaju iznimni anti-age i antioksidanski učinak. Nakon masaže posljednji je korak bila firming maska koja je stajala još 10 minuta, nakon čega je nanesena hidratantna krema divnog mirisa.

Foto: žena.hr

Moja ocjena za ovaj tretman je… Čista petica. Od prvog do posljednjeg koraka, sve je dobro promišljeno i čim sam stupila u salon osjetila sam da sam u dobrim rukama. Tretman ne da ni u jednom trenutku nije bio neugodan, nego je upravo kraljevski.

Global anti-age premium tretman novi je u ponudi kozmetičkog salona Silk Skin, a uveli su ga kako bi klijentice u toplom dijelu godine mogle održavati rezultate koje postignu tijekom zime kemijskim pilinzima i microneedlingom. Tretman se može raditi tijekom cijele godine i prikladan je za sve tipove kože, kao i za svaku dob, iako je uglavnom popularan među ženama nakon 30. Nuspojava nema, tretman nije invazivan i za optimalne rezultate preporuka je raditi ga jednom mjesečno, a sam lifting tretman može se raditi i češće. Odmah nakon tretman opet sam nanijela make-up i vratila se svojim obavezama.

Prvo što sam primijetila nakon što sam se pogledala u ogledalo još u salonu jest da mi koža izgleda svjetlije, blistavije i više porculanski, slično tenu koji sam imala u mlađim danima. Osjećala sam da mi je koža savršeno nahranjena i osvježena, kao da sam bila na nekom višednevnom wellness odmoru. Global anti-age premium definitivno je raskošan tretman dostojan kraljice i svakako planiram uskoro opet ukrasti malo vremena za sebe i počastiti se ovim preugodnim iskustvom.

Foto: Privatni album

Prije i poslije