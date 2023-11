Za bolji odnos sa svekrvom potrebno je izbjegavati određene teme

Iako ima sretnih iznimaka, odnos sa svekrvom najčešće je prilično kompleksan. Naime, tu se radi o dvije žene koje, svaka na svoj način, vole istog muškarca. Prema psiholozim, nekim je majkama teško prihvatiti da je njihov sin, osobito ako je sin jedinac, sada odrastao muškarac i da ih više ne treba na način na koji ih je trebao prije. U korijenu svega leži majčin strah da će se poremetiti njezin odnos sa sinom te da će ga izgubiti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osim toga, između svekrve i snahe je generacijski jaz, a ne pomaže ni to što su ponekad obje dio istog kućanstva. Tada nerijetko dolazi do borbe za dominaciju, a ako suprug, odnosno sin ne želi zauzeti stranu i stati uz svoju partnericu, može doći do bračnih problema pa čak i razvoda.

Sukobi obično proizlaze iz osobne nesigurnosti. Umjesto da se jasno izraze, ljudi tumače stvari na svoj način. Dobronamjerni savjeti tako lako mogu zvučati kao kritika i nametljivo miješanje – dok se savjeti koji nisu prihvaćeni za svekrvu čine kao nepoštivanje i ignoriranje. Tako nastaje začaran krug negativnosti i izbijaju svađe – što postaje izvor stresa za cijelu obitelj.

Prema psiholozima, onaj koji bi u ovoj situaciji uglavnom morao zauzeti čvrst i jasan stav jest sin, odnosno parnter. Kako bi svađe prestale, suprug bi trebao lojalno stati uz svoju partnericu jer ako u tome oklijeva, majka bi se mogla osjećati osnaženom, a supruga ostavljenom bez nužne podrške. No, bez obzira na to što je njegova uloga presudna i ti, kao snaga, možeš mnogo toga učiniti kako ne bi narušila svoj odnos sa svekrvom – osobito na početku, dok ste još u fazi upoznavanja. Tako psiholozi savjetuju koje teme u razgovoru s njom radije zaobići jer bi mogle uzrokovati nepotrebne konflikte:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pogledaj video: Kako postaviti granice u odnosima?