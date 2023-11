Za bolji odnos sa svekrvom potrebno je izbjegavati određene teme

Iako ima sretnih iznimaka, odnos sa svekrvom najčešće je prilično kompleksan. Naime, tu se radi o dvije žene koje, svaka na svoj način, vole istog muškarca. Prema psiholozim, nekim je majkama teško prihvatiti da je njihov sin, osobito ako je sin jedinac, sada odrastao muškarac i da ih više ne treba na način na koji ih je trebao prije. U korijenu svega leži majčin strah da će se poremetiti njezin odnos sa sinom te da će ga izgubiti.

Osim toga, između svekrve i snahe je generacijski jaz, a ne pomaže ni to što su ponekad obje dio istog kućanstva. Tada nerijetko dolazi do borbe za dominaciju, a ako suprug, odnosno sin ne želi zauzeti stranu i stati uz svoju partnericu, može doći do bračnih problema pa čak i razvoda.

Sukobi obično proizlaze iz osobne nesigurnosti. Umjesto da se jasno izraze, ljudi tumače stvari na svoj način. Dobronamjerni savjeti tako lako mogu zvučati kao kritika i nametljivo miješanje – dok se savjeti koji nisu prihvaćeni za svekrvu čine kao nepoštivanje i ignoriranje. Tako nastaje začaran krug negativnosti i izbijaju svađe – što postaje izvor stresa za cijelu obitelj.

Prema psiholozima, onaj koji bi u ovoj situaciji uglavnom morao zauzeti čvrst i jasan stav jest sin, odnosno parnter. Kako bi svađe prestale, suprug bi trebao lojalno stati uz svoju partnericu jer ako u tome oklijeva, majka bi se mogla osjećati osnaženom, a supruga ostavljenom bez nužne podrške. No, bez obzira na to što je njegova uloga presudna i ti, kao snaga, možeš mnogo toga učiniti kako ne bi narušila svoj odnos sa svekrvom – osobito na početku, dok ste još u fazi upoznavanja. Tako psiholozi savjetuju koje teme u razgovoru s njom radije zaobići jer bi mogle uzrokovati nepotrebne konflikte:

Politika i religija

Ako već znaš da ti i tvoja svekrva imate različita uvjerenja, doista nije mudro previše 'kopati' po ovim temama. Također, ako još nisi sigurna koji su njezini politički stavovi, nemoj ni započinjati raspravljati delikatnim stvarima, barem dok se najprije ne raspitaš o tome kod svojeg partnera. Takve teme ljudi mogu shvatiti vrlo osobno i bolje ih je ostaviti za vrijeme kada ćete se bolje poznavati i već imati izgrađen odnos.

Financijska pitanja

Razgovarati o tome koliko tko zarađuje ili izraziti nezadovoljstvo suprugovim prihodima definitivno neće ostaviti dobar dojam na tvoju svekrvu. Također, ako kreneš s temom o ostavštini ili dugovima, ovo vrlo vjerojatno neće najbolje završiti. Ostani diskretna i najprije o svemu razgovor sa svojim partnerom.

Stvari koje ti se ne sviđaju

Bilo da te svekrva pita za mišljenje o nekoj knjizi ili osobi koja ti nije draga, trudi se ostati u pozitivnom tonu. Ako netko pokrene razgovor o nečemu što ti se ne sviđa, promjeni temu. Naravno, sasvim je u redu iskreno priznati da ti to nije omiljena stvar ili reći da je tvoje mišljenje drugačije. Ali ključno je ostati pristojan i ne vrijeđati. Razgovor možeš preusmjeriti postavljanjem pitanja koji se odnosi na njezino mišljenje: "Ta knjiga mi nije omiljena, ali vidjela sam da su kritike vrlo dobre. Koja je Vama omiljena knjiga?“

Kritiziranje partnera

Naravno da nitko nije savršen i da te tvoj partner ponekad naljuti, ali tvoja svekrva nije pravi sugovornik za tu temu. Umjesto toga, uvijek se radije obrati prijateljima - i naravno, njemu samom. S druge strane, ako želiš izgraditi dobar odnos sa svekrvom pohvali način na koji je odgojila svog sina. Naglasi koje ti se njegove kvalitete sviđaju. Daj joj do znanja koliko ga voliš i koliko je divna osoba. Ovo je glazba za uši svake majke.

Bivši partneri

Baš kao što bivši partneri nisu omiljena tema tvojem suprugu - neće biti ni njegovoj majci. Bez obzira na to kakav ste odnos imali i spominješ li bivšeg kako bi ga usporedila sa sadašnjim u njegovu korist, ova tema nije najspretnije odabrana. Ostavi svoju povijest tamo gdje pripada - u prošlosti, jer ako prečesto spominješ bivšeg, ovo bi moglo ostaviti krivi dojam. Ne zaboravi, tvoja svekru ne zanimaju tvoji bivši partneri. Ionako se, u njezinim očima, niti jedan muškarac može mjeriti s njenim sinom.