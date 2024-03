Roditeljska dilema na igralištu: Treba li se miješati u dječje svađe?

Dolaze lijepi dani i obitelji s djecom slobodne trenutke sve više provode na otvorenom. Igrališta su posebno popularna mjesta, oduvijek omiljena među mališanima. Izvrsna su jer pružaju puno mogućnosti za fizičku aktivnost na svježem zraku, ali i priliku za socijalizaciju. No, upravo u tom dijelu stvari neće uvijek teći glatko. Dječje svađe na igralištu uobičajena su pojava – ali, kao roditelj, vjerojatno se pitaš kakva bi trebala biti tvoja reakcija. Je li ispravno ostati po strani i pustiti da djeca "vode vlastite bitke" ili se treba umiješati? To, kažu stručnjaci, ovisi o prirodi samog konflikta:

„Najprije zastani i pokušaj shvatiti što se događa. Pokušavaju li se djeca možda dogovoriti oko pravila igre ili oko toga tko je na redu? Ako raspravljaju o tim stvarima, bolje je da se držiš postrani i pustiš ih da se dogovaraju sami među sobom. Na taj način djeca uče kako postići dogovor. S druge strane, ako postoji pogrdno zadirkivanje, guranje ili bilo kakav tip fizičkog povređivanja, to bi bio trenutak da mi, kao odrasle osobe, interveniramo, razdvojimo djecu, potaknemo ih da se ispričaju i zatim nastave s igrom“, savjetuje Laura Holmes Buddenberg, poznata američka autorica brojnih vodiča za roditelje i tinejdžere.

S njom se slaže i Holly Schiffrin, profesorica psihologije na Sveučilištu Mary Washington i koautorica knjige '"Balancing the Big Stuff: Finding Happiness in Work, Family, and Life": “Kad započne sukob, roditelji bi trebali prvo saslušati i vidjeti mogu li ga djeca sama riješiti. Bitno je paziti da ne bude uvijek onako kako to želi starije i veće dijete. Roditelji ili bilo koja odrasla osoba uvijek bi trebala intervenirati ako se događa maltretiranje. Zlostavljanje znači ponavljanje radnji s namjerom da se naudi drugom djetetu, osobito ako postoji razlika u moći - počinitelj je stariji ili veći."

Ako još uvijek nisi sigurna kad se prešlo granicu nakon koje trebaš ustati s klupe i nešto učiniti, najbolje je da se fokusiraš na svoje dijete i otkriješ kako se ono osjeća u toj situaciji: "Djeca čak i bolje od odraslih razlikuju pravu tučnjavu od hrvanja u igri”, tvrdi Lawrence J. Cohen, psiholog iz Bostona i koautor knjige "The Art of Roughhousing".

U svakom slučaju, kako bi dijete provelo što ugodnije vrijeme na igralištu, korisno je raditi na njegovim ili njezinim socijalnim vještinama. Možemo, na primjer, dijete učiti kako da pristupi drugima i kako da reagira u određenim situacijama. Dijete, između ostalog, treba znati:

Foto: Pexels

Kako pristupiti drugima i predstaviti se

Kako da bude uključeno u igru ako to želi

Kako dijeliti i pitati druge da posude svoju igračku

Kako da čeka svoj red

Kako da postavi svoje granice i poštuje tuđe

Kako da postupi ako je netko prema njemu verbalno ili fizički agresivan

Kako da postupi ako svjedoči agresiji usmjerenoj prema nekom drugo djetetu

Dakle, konflikti na igralištu uglavnom su jako dobra prilika za razvijanje socijalnih i komunikacijskih vještina naše djece. Sve dok nema verbalnog ili fizičkog povrjeđivanja, možeš mirno ostati po strani i samo promatrati situaciju. Također, odlično je ideja o razmiricama s igrališta s djetetom razgovarati kad stignete kući i tako saznati kako je ono doživjelo određenu situaciju.

