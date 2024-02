Istraživanje pokazalo da stariji roditelji imaju bolje odgojenu djecu?

Dok su naše prabake, možda i bake, djecu rađale prije 20-te, danas se parovi odlučuju sve kasnije imati potomke. Unatoč takvoj praksi, okolina i dalje nerijetko osuđuje one koji su postali roditelji u zrelim godinama te se ujedno pitaju jesu li osobe koje više nisu u cvijetu mladosti uopće sposobne za sve roditeljske izazove. Pri tom se prije svega navode zdravstveni rizici koji se povezuju s trudnoćom u kasnijoj dobi. Ipak, istraživanje iz Nizozemske pokazuje da definitivno postoje i pozitivni aspekti kasnijeg roditeljstva. Prema ovom istraživanju djeca starijih roditelja ponašaju se bolje i generalno imaju manje problema u ponašanju. Vjerojatno se pitaš kako se to točno ustanovilo?

Opsežno istraživanje jasnih rezultata

Nizozemski su istraživači za potrebe ove studije koristili ukupno oko 33 000 podataka djece u dobi od 10 do 13 godina. U istraživanju su sudjelovali roditelji i učitelji djece koji su davali odgovore na postavljena pitanja. Fokus istraživanja bio je na ponašanju koje djeca pokazuju prema van, poput agresije i drugih poremećaja ponašanja, ali i na njihove osjećaje kao što su strahovi, depresija te stres. Rezultati istraživanja nedvosmisleno pokazuju se da su djeca starijih roditelja manje sklona poremećajima u ponašanju. Međutim, dob roditelja nije imala značajan utjecaj na same osjećaje djece.

Foto: Pexels

Treba napomenuti kako se pod 'stariji roditelji' u ovoj studiji referiralo na osobe iznad 30-te godine. U prosjeku, majke su bile stare 31, a očevi 33 godine. Zanimljivo je kako se pokazalo da osobito dob majke u vezi s ponašanjem djece.

Stariji roditelji imaju bolje odgojenu djecu?

Dakle, istraživanje je pokazalo da stariji roditelji imaju bolje odgojenu djecu, no iz kojeg je razloga tako? Pretpostavlja se da je stvar u tome što su roditelji starije dobi bogatiji životnim iskustvom te imaju više samopouzdanja i sigurniji su u svoj način roditeljstva i roditeljske odluke. Uz to, takvi roditelji obično već imaju riješen stambeno pitanje, stabilni posao i višu razinu obrazovanja. Istraživanje pokazuje kako stariji roditelji o odgoju znaju više, strpljiviji su, bolje postavljaju granice te se lakše nose s izazovima kao što su dječji ispadi i tantrumi. Osim toga, spremniji su potražiti pomoć stručnjaka ako je to potrebno.

Opuštenost i strpljenje nisu samo osobine koje su važne pri odgoju djece, nego su korisne i inače u životu pa je svakako dobro raditi na njima.

