Horoskop za subotu: Vage su spremne za novi korak u vezi, blizanci trebaju bolje slušati

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu subotu

Ovan

LJUBAV: Vaša najdraža osoba bit će osjetljiva i agresivna u isto vrijeme, a vi ćete „hodati po jajima“. Treba sve to izdržati. POSAO: Sve ćete se bolje povezivati s okolinom, pa su izgledni dobri rezultati i dogovori. Budite dosljedni. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite korak po korak.

Bik

LJUBAV: Danas ćete lako ulaziti kako u svoju, tako i u tuđu podsvijest, pa ćete brzo i vješto pročitati partnera. POSAO: Neki kolege danas će se osjećati jadno i zapostavljeno, pa ćete ih možda morati malo tješiti. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguć je upečatljiv san.

Blizanci

LJUBAV: Balansirat ćete između onog što bi vi željeli i onog što otkrijete kao realnost. To neće biti isto. POSAO: Danas trebate biti maksimalno taktični i više slušati što vam sugeriraju ljudi oko vas s kojim radite. ZDRAVLJE&SAVJET: Nalazite rješenje za manje probavne smetnje.

Rak

LJUBAV: Danas ćete biti više povezani s društvom i prijateljima nego s voljenom osobom. U vezi je trenutačno distanca. POSAO: Bit ćete zaigrani i spremni rješavati i najveće probleme. Ništa vam neće biti teško, a s umorom ćete s humorom. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite realni.

Lav

LJUBAV: Oni koji još traže srodnu dušu neka borate pozornost na osobe koje susreću preko posla. Ima tu netko tko vam je sklon. POSAO: Zatvorit ćete vrata nesuvislim mislima i djelima, te se koncentrirati na ono što je ostvarivo. ZDRAVLJE&SAVJET: Vi ste bolje od nekih, pa im pomozite.

Djevica

LJUBAV: Niste sigurni da li popustiti nekim partnerovim zahtjevima. Duboko ćete se zamisliti i još nećete znati što učiniti. POSAO: U uslužnim djelatnostima doći će do ostvarenja jednog dugo pripremanog projekta. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne sjedite na hladnom.

Vaga

LJUBAV: Danas bi mogla pasti spoznaja o tome da ste zreli početi živjeti zajedno. U drugom slučaju, rješavate neke obiteljske teme. POSAO: Vježbat ćete kako raditi što manje, a uz to se opustiti što više. Bit će to čudesna metoda rada. ZDRAVLJE&SAVJET: Prolazna neravnoteža u organizmu.

Škorpion

LJUBAV: Mirnim pristupom i ljubaznošću vi ćete nadvladati unutrašnji osjećaj neravnoteže i održati svoje privatne odnose dobrim. POSAO: Nastojat ćete uživati u svakom trenutku radnog vremena bez previše misli o problemima. Njih ionako uvijek ima. ZDRAVLJE&SAVJET: Navečer se naspavajte.

Strijelac

LJUBAV: Kako dan bude odmicao, vi ćete se sve više otvarati. Bit će tu priča i pričanja, a nešto od tog bit će zaista napuhano. POSAO: Danas nije povoljan dan za bilo kakve financijske transakcije. Stoga ih, ako ikako možete, prolongirajte. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete učinkoviti.

Jarac

LJUBAV: Ne želite dan provesti sami i u pravu ste. Zato ćete prvom prilikom izaći i biti barem s poznanicima. POSAO: Doći će do malog kaosa u financijskim temama posla kojeg radite. Spustite loptu na zemlju i sve sagledajte trezveno. ZDRAVLJE&SAVJET: Ono što se mora, mora se.

Vodenjak

LJUBAV: Osoba s kojom radite pokazat će vam svoje emotivno lice. Bit će ranjiva, ali željet će vam se približiti. POSAO: Bit će potrebne vaše male prilagodbe kako bi sklopili jedan posao. Zato ne srljajte, nego surađujte. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjetljivost probavnog sustava.

Ribe

LJUBAV: U erotskim igrama bit ćete zagonetni i neujednačeni. To će uvelike zbuniti drugu stranu. POSAO: Većinu radnog dijela dana potrošit ćete na raščišćavanje financijske zbrke i saniranje njenih posljedica. ZDRAVLJE&SAVJET: Mogući su problemi s probavom.