Online dejtanje: 7 pogrešaka zbog kojih ne možeš naći dobrog muškarca

U potrazi za ljubavi listamo profile, šaljemo poruke i nadamo se pravoj kemiji - ali rezultati često izostaju. Pritom, mali propusti u tome kako si kreirala profil i u samoj komunikaciji često stoje između tebe i kvalitetne veze – a ispraviti ih je tako lako

U današnjem digitalnom dobu, aplikacije za upoznavanje postale su neizostavan alat u potrazi za ljubavlju. No, dok listaš bezbrojne profile na platformama poput Tindera, možda se pitaš zašto ti online dejtanje ne donosi željene rezultate. Odgovor se često krije u nekoliko uobičajenih, ali lako ispravljivih propusta u kreiranju profila i komunikaciji. Ako želiš privući kvalitetne partnere i izbjeći razočaranja, vrijeme je da preispitaš svoju strategiju i izbjegneš ove zamke.

1. Profilne fotografije koje ne pričaju tvoju priču

Tvoja profilna fotografija je važna za prvi, a često i presudan dojam. Velika je pogreška imati samo jednu sliku, mutne ili predaleke fotografije na kojima se jedva vidiš, previše grupnih fotografija gdje se potencijalni partner mora igrati detektiva ili pak slike s toliko filtera da ne odražavaju tvoj stvarni izgled. Ljudi su vizualna bića i žele vidjeti s kime razgovaraju.

Kako to popraviti? Odaberi nekoliko kvalitetnih i nedavnih fotografija. Neka prva bude jasan portret tvog lica s osmijehom. Uključi barem jednu fotografiju cijelog tijela i nekoliko "lifestyle" fotki koje prikazuju tvoje hobije i interese – planinarenje, putovanje, druženje s kućnim ljubimcem. To daje materijal za početak razgovora i pokazuje tko si izvan selfija.

2. Dosadan ili generički opis profila

"Volim putovanja, filmove i druženje s prijateljima." Zvuči poznato? Ovakvi generički opisi utapaju se u moru sličnih profila i ne govore ništa specifično o tebi. Tvoj profil je tvoja reklama – učini je pamtljivom.

Kako to popraviti? Budi autentična i specifična. Umjesto da samo kažeš da voliš putovati, spomeni da si se nedavno vratila s nevjerojatnog putovanja po Italiji i da sanjaš o posjetu Japanu. Podijeli svoje strasti, vrijednosti i ono što te čini jedinstvenom. Postavi pitanje koje će potaknuti razgovor i pokazati tvoju osobnost.

Pexels

3. Negativan ton i beskrajna lista zahtjeva

Profil koji počinje s "bez drame", "ne javljajte se ako..." ili sadrži dugačku listu onoga što partner "mora imati" može djelovati odbojno i arogantno. Iako je važno znati što želiš, takav pristup te može prikazati kao zahtjevnu i nepristupačnu osobu.

Kako to popraviti? Fokusiraj se na pozitivno. Umjesto da navodiš što ne želiš, opiši što cijeniš. Rečenica u stilu "cijenim iskrenost i otvorenu komunikaciju" zvuči puno privlačnije od "ne želim lažljivce". Tvoj profil treba biti pozivnica, a ne stroga kontrolna lista.

4. Nejasno definirani ciljevi veze

Ako nisi sigurna tražiš li ležernu vezu, dugoročno partnerstvo ili samo nekoga za dopisivanje, privući ćeš ljude s potpuno različitim namjerama. To je siguran put do razočaranja i gubljenja vremena za obje strane.

Kako to popraviti? Budi iskrena prema sebi i drugima. Ako tražiš ozbiljnu vezu, slobodno to navedi u profilu. Transparentnost od samog početka filtrira nekompatibilne kandidate i privlači one koji dijele tvoje ciljeve.

5. Predugo dopisivanje bez iniciranja susreta

Tjedni dopisivanja mogu stvoriti lažni osjećaj intimnosti, ali prava kemija se testira isključivo uživo. Predugim odgađanjem susreta riskiraš da se virtualna iskra ugasi prije nego što je uopće dobila priliku postati stvarna.

Kako to popraviti? Nakon nekoliko smislenih razgovora, preuzmi inicijativu. Predloži kratku kavu ili piće na javnom i sigurnom mjestu. Cilj online upoznavanja je upoznati nekoga u stvarnom životu.

Pexels

6. Predugo igranje 'lovice'

Iako je samopouzdanje iznimno privlačno, staromodna taktika glumljenja "teško dostupne" u online svijetu često se tumači kao nezainteresiranost. Ako odgovaraš na poruke nakon nekoliko dana ili daješ kratke, nezainteresirane odgovore, vjerojatno ćeš odbiti i one najupornije.

Kako to popraviti? Pokaži iskren interes. Odgovaraj na poruke u razumnom roku, postavljaj pitanja i aktivno sudjeluj u razgovoru. Ne moraš biti dostupna 24/7, ali uzajamni trud je ključan za održavanje dijaloga.

7. Pogreške u gramatici i pravopisu

Možda se čini kao sitnica, ali poruke i opisi profila puni gramatičkih i pravopisnih pogrešaka mogu ostaviti dojam nemarnosti i nedostatka truda. Za mnoge je to jasan znak da ti nije dovoljno stalo.

Kako to popraviti? Prije nego što objaviš profil ili pošalješ poruku, odvoji nekoliko sekundi i pročitaj što si napisala. Uložen trud pokazuje poštovanje prema sugovorniku i ostavlja dojam ozbiljnije i obrazovanije osobe.

Sve u svemu, na online upoznavanje treba gledati kao na maraton, a ne sprint. Budi autentična, vjeruj u svoju vrijednost i ne boj se pokazati tko si. Ne odustaj ako rezultati ne dođu odmah i sjeti se uzeti pauzu osjetiš li zasićenje. Ispravljanjem ovih čestih grešaka otvaraš vrata kvalitetnijim poznanstvima i povećavaš šanse da pronađeš vezu kakvu želiš i zaslužuješ.