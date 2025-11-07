Moda
FIT CHECK

Meri Goldašić pokazala zanosno izdanje za večeru u Beogradu: Znamo gdje je kupila ovu haljinu

Žena.hr
7. studenoga 2025.
Meri Goldašić pokazala zanosno izdanje za večeru u Beogradu: Znamo gdje je kupila ovu haljinu
Instagram/Meri Goldašić
Najpopularnija hrvatska influencerica pokazala je modnu kombinaciju koju je odabrala za večernji izlazak u Beogradu

Jedna od najpoznatijih domaćih influencerica Meri Goldašić ponovno je oduševila svoje pratitelje kombinacijom stila i svog prepoznatljivog humora. U najnovijoj objavi na Instagramu podijelila je video u kojem se sprema za večernji izlazak u Beogradu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Meri Goldašić (@merigoldasic)

 

Za tu prigodu odabrala je elegantnu satensku haljinu i visoke crne čizme iz Zare, a tom je kombinacijom istaknula svoju zavidnu figuru, koja je rezultat nedavne impresivne transformacije i gubitka 30 kilograma.

Meri Goldašić pokazala zanosno izdanje za večeru u Beogradu: Znamo gdje je kupila ovu haljinu
Zara

Zara - 29,95 €

Meri Goldašić pokazala zanosno izdanje za večeru u Beogradu: Znamo gdje je kupila ovu haljinu
Zara

Uz ovu kombinaciju Meri je odabrala crnu Max Mara torbicu te zlatne naušnice iz Manga. 

Video je započela kašljem i šalom na vlastiti račun. "Kako si osigurati radijus od 15 metara čistine u klubu? Samo recite ljudima da imate tuberkulozu", poručila je kroz smijeh, dodavši kako u Beogradu spaja ugodno s korisnim i da joj se tamo "duša odmori".

Meri Goldašić pokazala zanosno izdanje za večeru u Beogradu: Znamo gdje je kupila ovu haljinu
Instagram/Meri Goldašić

Svojom najnovijom objavom Meri je još jednom potvrdila zašto je toliko omiljena na društvenim mrežama – zbog iskrenosti, duhovitosti i odvažnih modnih kombinacija.

Pročitajte još o:
Meri GoldašićZara
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
FIT CHECK
Meri Goldašić pokazala zanosno izdanje za večeru u Beogradu: Znamo gdje je kupila ovu haljinu