8 najčešćih mitova o trudnoći u koje mnogi još uvijek vjeruju

Vjerojatno ne postoji nijedna tema koja je toliko puna mitova kao što je to trudnoća. Unatoč tome što su informacije danas svima nadohvat ruke, o trudnoći i dalje kruže razne priče. Neke od njih uzimaju se zdravo za gotovo te se ni ne propitkuju.

Sigurno si nebrojeno puta čula da za vrijeme menstruacije ne možeš ostati trudna ili da trudnica treba odmarati i jesti 'za dvoje'? Pa, to baš i nije tako. Iako su izgledi za trudnoću tijekom mjesečnog krvarenja manji, kod nekih se žena može dogoditi da im se ovulacija poklopi s menstruacijom jer treba imati na umu da spermatozoidi preživljavaju od tri do pet dana. Uz to, ciklusi nisu kod svih redoviti. Zato je nekad teško predvidjeti plodne dane. S druge strane, ako je trudnoća uredna, nema razloga da se žena 'pretrpava' hranom i isključivo miruje.

Radi se, dakle, o mitovima u trudnoći u koje su mnogi i dalje skloni vjerovati. No, kako to nisu jedine priče koje su poluistinite ili netočne, izdvajamo neke od najčešćih. Nakon što ih saznaš, možda ćeš se zapitati koliko toga što si smatrala činjenicama, zapravo, (ne) drži vodu.

