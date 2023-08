Bušenje ušiju malim bebama opet je top tema na društvenim mrežama

Treba li bebama probušiti uši dok su ispod godine dana ili ipak pričekati da dijete samo izrazi želju da želi probušiti uši, tema je koja gotovo uvijek izazove debatu. Čini se kako svatko ima svoje mišljenje- od roditelja koji su za bušenje ušiju malim bebama, do onih koji to smatraju potpuno neprimjerenim, pa do doktora koji nemaju ništa protiv ako je dijete primilo određena cjepiva, pa do onih koji su svako protiv. Jedni tvrde kako je to bezopasna tradicija koja ima estetsku i kulturnu vrijednost, drugi ističu potencijalne rizike i zabrinutost od komplikacija.

Oni koji su za bušenje ušiju ističu i ove argumente poput aspekta kulturne i obiteljske tradicije. Mnoge kulture prakticiraju bušenje ušiju kao dio drevnih tradicija i obreda koji su im važni. Za neke obitelji, to predstavlja važan kulturni aspekt koji povezuje generacije i čuva nasljeđe.

Estetska vrijednost: Neki roditelji smatraju da bušenje ušiju dodaje estetsku vrijednost djetetu, omogućujući mu da nosi nakit koji je često simbol ljepote, ponosa ili obiteljske povezanosti.

Rana dob i brže zacjeljivanje: Smatraju kako je bušenje ušiju bebama bolje jer su djetetove uši manje i mekše, što olakšava postupak i smanjuje nelagodu. Također, smatraju kako rupe u ušima brže zacjeljuju u ranoj dobi.

Oni koji su protiv također imaju svoju argumente, na prvom mjestu je činjenica kako bebe mogu izraziti svoj pristanak ili neslaganje, pa je s bušenjem bolje pričekati kad su malo veći i svjesniji svijeta oko sebe.

Infekcije i komplikacije: Bebe imaju osjetljivu kožu i imunološki sustav, što ih čini podložnijima infekcijama nakon bušenja ušiju. Mogućnost komplikacija poput upale ili alergijskih reakcija također postoji. Osim toga, važno je napomenuti kako se ukus i preferencije djeteta razvijaju tijekom vremena, pa im bušenje ušiju može biti 'ružno' u određenoj dobi.

Prava debata odvija se ovih dana na društvenim mrežama. Naime, nekoliko je majki podijelilo video bušenja ušiju svojih beba i izazvalo lavinu komentara.

I dok jedni komentiraju da im nije jasno kako se i zašto itko odluči za tako nešto, drugi podržavaju i ističu kako su i njima roditelji probušili uši dok su bili bebe i ničega se ne sjećaju. Drugi su pak komentirali kako je loša ideja bušiti uši u trgovačkom centru te da se takva aktivnost treba ipak raditi u piercing studijima u potpuno sterilnim uvjetima.

Svatko od nas ima pravo odgajati dijete onako kako želi i sigurno nema jednog i jedinog ispravnog načina za odgojiti dijete. Bez obzira na stajalište, važno je na kraju pažljivo razmotriti sve aspekte i donijeti odluku koja najbolje odgovara djetetu, ali i tvojoj obitelji.

