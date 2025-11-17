Horoskop za utorak: Vodenjaci će biti majstori zavođenja, ovnovi moraju biti strpljivi

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj utorak

Ovan

LJUBAV: Neki će izaći, ali će im događaji na tom mjestu blago uzdrmati samopouzdanje. Zaboravite to. POSAO:Vidjet ćete više nego drugi, ali trenutačno nećete moći mnogo učiniti da promijenite situaciju. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite strpljivi.

Bik

LJUBAV: Vjerojatno ćete se usredotočiti na druga područja života jer ćete biti prilično svjesni da vam sad ne cvjetaju ruže u ljubavi. POSAO: Odličan je dan za poslovne dogovore temeljnih tema i poslova, znači za ono na čemu nešto počiva. Ipak, birajte riječi. ZDRAVLJE&SAVJET: Prvo promislite, onda recite.

Blizanci

LJUBAV: U ljubavnim pitanjima spretno ćete spajati ugodno s korisnim, te tako usrećiti i sebe i partnera. POSAO: Neki bi se mogli postaviti poput divljeg konja koji se treba pripitomiti. Shvatite da se raditi mora i to po nekim pravilima. ZDRAVLJE&SAVJET: Prilagodite se.

Rak

LJUBAV: Nastavljate tješiti svoju najdražu osobu i činite to uspješno. Vaš odnos se razvija u sve dublji i kvalitetniji. POSAO: U suradnji s drugima pokazat ćete se lucidni i kreativni. Uz to operativno odlično vodite posao. ZDRAVLJE&SAVJET: Sve je više stvari na svom mjestu.

Lav

LJUBAV: Osjetit ćete melankoliju, prolaznu depresivnost ili neispunjene čežnje, ali ćete ih lako nadvladati ako se otvorite i popričate s nekim. POSAO: Kad se radi o ciljevima jednog posla danas bi se moglo pokazati da oni nisu ni jasni ni stabilni. Razbistrite ih. ZDRAVLJE&SAVJET: Potražite humoristične sadržaje.

Djevica

LJUBAV: Vaša veza i privatni odnosi razvijaju se dobro uz malu posvećenost jednom članu obitelji koji je danas osjetljiviji. POSAO: Na pomolu su nadmudrivanja s autoritetima. Već znate kako to izgleda, pa pripremate pametnu strategiju. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjetljivost želuca.

Vaga

LJUBAV: Vaš ljubavni izbor bit će stabilan i obećavajući. Nastavljate graditi započeto, a u tome imate i nešto sreće. POSAO: Danas ćete se uspješno povezati sa suradnicima iz inozemstva ili ćete vaše znanje doći do izražaja na najbolji mogući način. ZDRAVLJE&SAVJET: Sve ste vedriji i jači.

Škorpion

LJUBAV: Izgledno je da ćete i danas uživati u društvu osobe koju volite ili ćete se truditi osvojiti nekog do kog vam je stalo. POSAO: Ceremonije vas umaraju, a ako baš danas jednu od njih trebate odraditi, učinit ćete to s humorom. Neki će se i zabaviti. ZDRAVLJE&SAVJET: Vitalni ste.

Strijelac

LJUBAV: Izvana ćete pričati nježne riječi, a iznutra strasno i jedva čekati da osobu do koje vam je stalo odvučete u spavaću sobu. POSAO: Mogući su manji zastoji u korespondenciji s poslovnim partnerima. Radi se o tome da se nadređeni još ne žele izjasniti. ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerojatno je zijevanje.

Jarac

LJUBAV: Partner će vas pozvati da izađete ili čak da odete na poludnevni izlet. Ako prihvatite, provest ćete se odlično. POSAO: Uspjet ćete uspostaviti kvalitetnije poslovne kontakte i tako otvoriti nova vrata za suradnju. ZDRAVLJE&SAVJET: Sad je vrijeme kad možete naći neki sport za sebe.

Vodenjak

LJUBAV: Kombinirat ćete vrlo raznolike tehnike zavođenja. Bit ćete uspješni u većini varijanti. Samo ne pretjerujte. POSAO: Svi koji rade poslove povezane s istraživanjem ili nešto što zahtijeva suptilniji pristup, danas će ostvariti lijepe rezultate. ZDRAVLJE&SAVJET: Štedite svoje snage.

Ribe

LJUBAV: Vaša najdraža osoba danas će vam pokazati svoje sentimentalno lice. Prihvatite to kao realnost i budite pažljivi. POSAO: Poslovi u kojim vi imate direktan utjecaj na stvari dugoročno se razvijaju odlično, a danas rješavate neke suradnje. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne komentirajte.