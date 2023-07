Ne možeš zaspati? 5 trikova za lakše preživljavanje vrućih ljetnih noći

Temperature koje premašuju 35 stupnjeva teško su podnošljive tijekom dana, posebice kad trebaš stići do posla ili nešto obaviti u najtoplijem dijelu dana. Već i ptice na grani znaju da bi trebala izbjegavati izlaganje suncu od 10 do 17 sati, a ako ipak moraš van, treba nanijeti kremu sa zaštitnim faktorom, nositi svijetlu odjeću od laganog materijala i najvažnije, dnevno piti najmanje jednu i pol litru vode. Uz to, treba birati lagane obroke, voće i povrće te izbjegavati tjelesni napor po najvećim vrućinama.

No, čak i kad padne mrak, osjeti se da nas prati toplinski val. Temperature često i tijekom noći ostanu iznad 25 stupnjeva pa je teško prozračiti prostoriju i kvalitetno se naspavati. OK, možda ti klima ili ventilator malo pomognu, ali ni oni ne bi trebali puhati direktno u tebe jer bi se ujutro mogla probuditi začepljenog nosa. Ljeto je divno, no ljetne noći znaju biti neugodno tople, a najgore je znaš li da te sutradan čeka naporan dan.

Kako si onda pomoći? Britanski Vogue konzultirao je stručnjaka za spavanje pa su izdvojili nekoliko savjeta uz koje bi si mogla olakšati 'tropske' noći.

Uloži u dobar ventilator

Idealna temperatura u spavaćoj sobi trebala bi biti između 22 i 25 stupnja Celzijeva. Mnogi misle da će to postići ako drže otvorene prozore. Zapravo bi temperatura prostorije mogla biti niža prozračiš li je, a onda zatamniš zastorom. Zatvori prozore i osiguraj si kvalitetan ventilator koji će te služiti nekoliko godina, a uz to će stvarati manje buke. Jeftini ventilatori često su bučni što narušava kvalitetu sna. I naravno, sjeti sa savjeta od prije - pripazi da ventilator ne puše direktno u tebe. Isto vrijedi i za klimu.

Nabavi pamučnu ili lanenu posteljinu

Možda zvuči neobično, no tijekom vrućih večeri trebalo bi misliti o materijalima od kojih je sačinjena posteljina. ''Jastučnice i plahte s visokim udjelom pamuka i lanaprozračne su i dopuštaju zraku cirkuliranje kroz tkaninu'', tvrdi stručnjak za spavanje Neil Robinson za Vogue. Tvrdi da je posteljina od lana najbolji izbor i da bi u tom prozračnom materijalu trebala i spavati. U sintetici bi se pak mogla 'skuhati'.

Tuširaj se prije spavanja

Znamo da se neki vole tuširati ujutro, no tuširanje hladnom vodom neposredno prije spavanja moglo bi ti olakšati noć. Ako ti je hladna voda malo previše, probaj s mlakom vodom. Osim toga, Robinson savjetuje sljedeće: “Postavite kantu napunjenu hladnom vodom pokraj svog kreveta, a zatim u nju uronite stopalo u nju i opustite se''. To bi ti moglo regulirati temperaturu. Ako ni to ne pomogne, svoja zapešća možeš pokušati ohladiti zapakiranim kockicama leda. Drži ih kratko, a potom ukloni. Ipak, čini nam se da ovaj trik vrijedi samo u ekstremno vrućim noćima.

Pij dovoljno vode i spavaj – sama

Za miran noćni odmor izbjegavaj duge popodnevne odmore. Iako nas vrućine umore, preporuka je da odrijemaš 15 do 20 minuta. To bi te moglo osvježiti dok bi te dvosatno spavanje moglo dodatno uspavati. Prije spavanja popij čašu ili dvije vode i izbjegavaj alkohol jer bi ti on mogao dodatno poljuljati san i natjerati te da ustaneš kako bi popila vode. Znamo da nije romantično, no možda bi tijekom toplih noći trebala spavati sama ili barem ne u zagrljaju partnera. Tad se i tako vrtimo i teško nam se ohladiti, a još je teže imamo li malo prostora i dodatnu toplinu. Možda ćeš zaista spavati kvalitetnije ako ćeš se imati priliku ispružiti na krevetu.

Odlazi spavati uvijek u isto vrijeme

Rutina je važna. Iako bi te duži dani i druženja na otvorenom mogla 'natjerati' na to da ostaneš duže budna, nastoj ići spavati i buditi se uvijek u isto vrijeme. Osiguraj si sedam do osam sati noćnog odmora, a prije spavanja makni se od mobitela i ostalih ekrana koji zrače. Na vrijeme rashladi i zamrači prostoriju i radije uživaj u, primjerice, dobroj knjizi. Dugotrajno 'buljenje' u ekran nepovoljno utječe na kvalitetu sna i nakon toga nam se teško 'isključiti'.

Dakle, nakon osvježavajućeg tuša biraj lagane pidžame, pored sebe imaj bocu vode, izbjegavaj masnu i začinjenu hranu i nastoji se opustiti. Znamo da to nije lako tijekom srpanjskih noći, no imaj na umu da ćemo se za nekoliko mjeseci nostalgično sjećati ljeta.