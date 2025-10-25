Ljepota
TRENUTNI EFEKT SVJEŽINE

Brza pomoć za podočnjake: Kreme koje vidljivo brišu tragove neprospavanih noći

Ana Ivančić
25. listopada 2025.
Brza pomoć za podočnjake: Kreme koje vidljivo brišu tragove neprospavanih noći
Pexels
Tamni podočnjaci i natečenost ispod očiju mogu učiniti da izgledaš umorno čak i kada si naspavana. Srećom, na tržištu danas postoje kreme koje djeluju brzo i učinkovito – hidratiziraju, posvjetljuju i vraćaju svježinu pogledu

Tamni podočnjaci čest su estetski problem koji pogađa ljude svih dobnih skupina. Iako se često povezuju s umorom i neprospavanim noćima, njihovi uzroci mogu biti znatno složeniji, od genetike do životnih navika. Srećom, moderna kozmetička industrija nudi rješenja. Kvalitetna krema za područje oko očiju, u kombinaciji s pravilnom njegom, može značajno ublažiti izgled podočnjaka i vratiti svježinu tvom licu.

U nastavku otkrivamo zašto podočnjaci nastaju, kako ih spriječiti i koje kreme zaista donose rezultate.

Zašto nastaju tamni podočnjaci?

Koža oko očiju znatno je tanja i osjetljivija od ostatka lica, zbog čega su promjene na njoj vidljivije. Dermatolozi ističu nekoliko ključnih uzroka tamnih krugova:

  • Genetika: Sklonost tamnijoj koži ispod očiju (periorbitalna hiperpigmentacija) često je nasljedna i može biti vidljiva već u djetinjstvu.
  • Starenje: S godinama koža gubi kolagen i masno tkivo, postaje tanja i prozirnija. Zbog toga tamne krvne žile ispod kože postaju vidljivije, što rezultira plavičastim ili ljubičastim podočnjacima.
  • Nedostatak sna: Iako nije jedini uzrok, umor čini kožu bljeđom, zbog čega krvne žile i tamno tkivo ispod očiju dolaze do izražaja. Nedostatak sna također može uzrokovati nakupljanje tekućine i natečenost, što stvara sjene koje izgledaju kao podočnjaci.
  • Alergije: Sezonske alergije i suhe oči mogu izazvati svrbež. Trljanje osjetljivog područja oko očiju dovodi do upale, oticanja i pucanja kapilara, što pogoršava izgled podočnjaka.
  • Dehidracija i životni stil: Nedovoljan unos vode čini kožu bez sjaja, a područje ispod očiju može izgledati upaljeno. Pušenje i prekomjerna konzumacija alkohola također negativno utječu na kožu i cirkulaciju.
  • Izlaganje suncu: Sunce potiče proizvodnju melanina, pigmenta koji koži daje boju. Prekomjerno izlaganje može uzrokovati tamnjenje kože ispod očiju.

Brza pomoć za podočnjake: Kreme koje vidljivo brišu tragove neprospavanih noći
Pexels

Najbolje kreme koje donose rezultate

Odabir prave kreme ključan je korak u borbi protiv podočnjaka. Učinkovite formule sadrže aktivne sastojke poput kofeina za smanjenje natečenosti, vitamina C za posvjetljivanje, retinola za poticanje obnove kolagena te hijaluronske kiseline za dubinsku hidrataciju. Na temelju testiranja i preporuka dermatologa, ovo su neke od najboljih krema na tržištu.

Ole Henriksen Banana Bright+ Eye Crème

Ova krema postala je kultni klasik s razlogom. Obogaćena je snažnim trostrukim kompleksom vitamina C i kolagenom, a sadrži i pigmente inspirirane "banana puderom" koji trenutno korigiraju boju i posvjetljuju područje ispod očiju. Dugoročnom upotrebom poboljšava elastičnost kože i smanjuje vidljivost finih linija. Njezina bogata, ali lagana tekstura idealna je podloga za korektor. Cijena: oko 40 €

Brza pomoć za podočnjake: Kreme koje vidljivo brišu tragove neprospavanih noći
Promo

RoC Retinol Correxion Line Smoothing Eye Cream

Jedna od najčešće preporučivanih krema od strane dermatologa, RoC Retinol Correxion, nudi izvanredne rezultate po pristupačnoj cijeni. Njezina moćna formula s čistim retinolom klinički dokazano smanjuje izgled natečenosti, tamnih krugova i bora. Iako je snažna, formulirana je tako da bude dovoljno nježna za osjetljivo područje oko očiju. Cijena: oko 30 €

Brza pomoć za podočnjake: Kreme koje vidljivo brišu tragove neprospavanih noći
Promo

Tatcha The Brightening Eye Cream

Za one koji traže dašak luksuza, Tatcha nudi kremu koja pruža trenutni osjećaj svježine. Lagana formula sadrži vitamin C, biofermente i ekstrakt japanske šljive koji zajedno djeluju na posvjetljivanje tamnih krugova, smanjenje natečenosti i jačanje kožne barijere. Korisnici hvale osjećaj ugode i vidljivo odmorniji izgled već nakon prve primjene. Cijena: oko 65 €

Brza pomoć za podočnjake: Kreme koje vidljivo brišu tragove neprospavanih noći
Promo

The Inkey List Caffeine Eye Cream

Ako je natečenost tvoj glavni problem, ova krema je izvrstan i povoljan izbor. Kofein djeluje kao diuretik koji pomaže smanjiti zadržavanje vode, dok peptid Matrixyl 3000 pomaže u smanjenju finih linija. Lagana formula brzo se upija i pruža trenutni osjećaj zatezanja i osvježenja. Cijena: oko 12 €

Brza pomoć za podočnjake: Kreme koje vidljivo brišu tragove neprospavanih noći
Promo

CeraVe Eye Repair Cream

Razvijena u suradnji s dermatolozima, ova krema je spas za osjetljivu kožu. Njezina formula bez mirisa sadrži tri esencijalna ceramida, hijaluronsku kiselinu i niacinamid. Djeluje tako da obnavlja zaštitnu barijeru kože, intenzivno hidratizira i umiruje, čime vidljivo smanjuje izgled tamnih krugova i natečenosti. Cijena: oko 15 €

Brza pomoć za podočnjake: Kreme koje vidljivo brišu tragove neprospavanih noći
Promo

Peter Thomas Roth Instant Firmx Eye

Kada trebaš brze rezultate, ovaj proizvod je rješenje. Postao je viralan zbog svoje sposobnosti da u samo nekoliko minuta vidljivo zategne kožu, smanji vrećice ispod očiju, fine linije i bore. Iako je učinak privremen, idealan je za posebne prigode kada želiš izgledati besprijekorno. Cijena: oko 35 €

Brza pomoć za podočnjake: Kreme koje vidljivo brišu tragove neprospavanih noći
Promo

La Roche‑Posay Pigmentclar Eye Cream

Posvjetljujuća krema za okoloočno područje La Roche-Posay Pigmentclar daje odgovor na pitanje kako se riješiti neželjenih podočnjaka. Krema značajno smanjuje njihovu vidljivost, dajući okoloočnom području svjetliji i odmoran izgled. Metalni aplikator olakšava nanošenje kreme i ugodno hladi osjetljivu kožu. Cijena: oko 30 €.

Brza pomoć za podočnjake: Kreme koje vidljivo brišu tragove neprospavanih noći
Promo

Murad Vita‑C Eyes Dark Circle Corrector

Luksuznija opcija s vitaminom C i drugim brightening sastojcima za tamne krugove. Cijena: oko 80 €.

Brza pomoć za podočnjake: Kreme koje vidljivo brišu tragove neprospavanih noći
Promo
Pročitajte još o:
PodočnjaciKreme Za Okoloočno PodručjeTamni Kolutovi
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TRENUTNI EFEKT SVJEŽINE
Brza pomoć za podočnjake: Kreme koje vidljivo brišu tragove neprospavanih noći