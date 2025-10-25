Lifestyle
SVJETSKI DAN TJESTENINE

Nije svaka tjestenina ista - evo koja je najzdravija, a koja najmanje deblja

Ana Ivančić
25. listopada 2025.
Shutterstock
Od špageta do tortelina, tjestenina je jedna od najomiljenijih namirnica na svijetu, no često je na lošem glasu zbog ugljikohidrata. Ipak, ne moramo je se odreći čak i ako nam je cilj skinuti višak kilograma. Evo kako uživati u tjestenini bez grižnje savjesti

Da tjestenina može biti dio zdrave i uravnotežene prehrane potvrđuje i njezina velika i nezamjenjiva uloga u mediteranskoj prehrani, koja slovi kao jedna od najzdravijih na svijetu. Ključ dakle nije u izbacivanju tjestenine s jelovnika, već u odabiru prave vrste, ali i u načinu pripreme ove popularne namirnice.

Od pšenice do mahunarki - raznolik svijet tjestenine

Dok je klasična tjestenina napravljena od rafiniranog pšeničnog brašna, odnosno, krupice, danas na policama trgovina pronalazimo bogat izbor zdravijih alternativa koje nude više nutrijenata.

Unsplash
  • Integralna tjestenina - proizvedena od cjelovitog zrna pšenice, sadrži mekinje i klice, zbog čega ima otprilike dvostruko više vlakana od bijele tjestenine, uz istu količinu proteina. Zbog više orašastog okusa i čvršće teksture, odlično se slaže s jačim umacima poput pesta ili gustih umaka od povrća.
  • Tjestenina od mahunarki - s nutritivni strane, ove vrste tjestenine najbolji su izbor. Proizvode se od brašna slanutka, crvene leće, edamame (mlade soje) ili crnog graha. Prirodno su bez glutena te su iznimno bogate proteinima i vlaknima.
  • Ostale alternative - u sve popularnije izbore spadaju i tjestenina od heljde, smeđe riže ili kvinoje, koje nude jedinstvene okuse i nutritivne prednosti, a često su pogodne za osobe osjetljive na gluten. Mogu se pronaći u trgovinama zdrave hrane. 

Koja tjestenina ima najviše proteina i vlakana

Ako želiš obrok koji će te dugo držati sitom, biraj tjestenine s visokim udjelom proteina i vlakana.

Apsolutni pobjednici u kategoriji proteina su tjestenine od mahunarki. Primjerice, tjestenina od edamamea može sadržavati i do 24 grama proteina po porciji od 56 grama, što je tri puta više od klasične pšenične tjestenine. Tjestenine od slanutka i crvene leće također su izvrstan izvor s 12 do 13 grama proteina po porciji.

Kad su u pitanju vlakna, integralna tjestenina je odličan izbor jr sadrži 7 grama po porciji. No, i u ovoj kategoriji prednjače mahunarke. Tjestenina od edamamea sadrži oko 13 grama, a ona od slanutka oko 8 grama vlakana po porciji, što značajno doprinosi zdravlju probave i stabilizaciji šećera u krvi.

Pexels

Najbolji izbor za regulaciju težine

Suprotno uvriježenom mišljenju, tjestenina ne mora nužno debljati. Studije su pokazale da, kada je dio prehrane s niskim glikemijskim indeksom, može čak i podržati umjereni gubitak težine. Tjestenine koje najmanje debljaju su one koje zbog visokog udjela vlakana i proteina potiču osjećaj sitosti i smanjuju vjerojatnost prejedanja. Tu se opet ističu tjestenine od slanutka, leće i edamamea.

Kao niskokalorična alternativa tjestenini sve su popularniji i rezanci od povrća ("zoodles"), primjerice od tikvica, koji su odličan način za povećanje unosa povrća. Zanimljiv trik za smanjenje kalorija je hlađenje skuhane tjestenine. Hlađenjem se dio škroba pretvara u "otporni škrob", koji se u tijelu ponaša poput vlakana, što rezultira manjim porastom glukoze u krvi.

Kako ih pripremiti i s čime kombinirati

Zdravije vrste tjestenine često zahtijevaju malo drugačiju pripremu. Tjestenine od mahunarki kuhaju se kraće od pšeničnih jer se mogu brzo raskuhati i postati gnjecave. Zato ih kuhaj u velikom loncu s puno vode i probaj ih minutu ili dvije prije vremena navedenog na pakiranju.

Za uravnotežen obrok, slijedi mediteranski model - neka tjestenina zauzima manji dio tanjura, dok većinu čine povrće i izvor nemasnih proteina poput piletine, ribe ili plodova mora.

Pexels

Tjestenina od slanutka i leće odlično se slaže s umacima na bazi rajčice ili začinskog bilja, a tjestenina od edamamea ima ugodnu, elastičnu teksturu koja najbolje funkcionira u azijskim jelima. Integralna tjestenina svojom čvrstinom parira jakim okusima umaka s gljivama, mesom ili orašastim plodovima.

Umjesto teških umaka s vrhnjem, biraj one na bazi maslinovog ulja, rajčice i svježeg povrća. Tako ćeš dobiti ukusan, ali i nutritivno bogat obrok. Tjestenina doista nije i ne mora biti naš neprijatelj, već izvrsna osnova za stvaranje zdravih i kreativnih jela.

