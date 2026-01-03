Nokti u top formi: Kako ojačati, hidratizirati i njegovati nokte zimi

Zima ne mora biti neprijatelj tvojih noktiju. Ključ nije u kompliciranim i skupim tretmanima, već u dosljednosti i malim, promišljenim koracima. Hidratiziraj, štiti i hrani svoje nokte, a oni će ti uzvratiti čvrstoćom i sjajem

Čim temperature padnu, a grijanje u zatvorenim prostorima postane naša svakodnevica, nokti prvi šalju poziv u pomoć. Postaju suhi, lomljivi i skloni listanju, a omiljena zimska manikura traje osjetno kraće. Hladan zrak vani i suh zrak unutra izvlače svu vlagu iz kože i noktiju, čineći ih krhkima. Srećom, uz nekoliko ciljanih promjena u rutini, moguće je sačuvati njihovu snagu i zdravlje tijekom cijele zime.

Pexels

Zašto nokti postaju osjetljivi zimi

Glavni krivac za loše stanje noktiju tijekom zime je dehidracija. Nagla promjena između hladnog vanjskog i toplog unutarnjeg zraka narušava prirodnu ravnotežu vlage. Nokti, kao i koža, gube svoja prirodna ulja i postaju isušeni. Tome pridonose i češće pranje ruku toplom vodom, manjak sunčeve svjetlosti koji utječe na razinu vitamina D te promjene u prehrani.

Znakovi koje ne smiješ ignorirati su nokti koji se listaju, pucaju na najmanji udarac, sporo rastu ili su izgubili sjaj. Suha i ispucala kožica oko noktiju također je jasan pokazatelj da je vrijeme za pojačanu njegu.

Hidratacija je temelj svega

Prioritet broj jedan u zimskoj njezi je dubinska i dosljedna hidratacija. Baš kao što njeguješ kožu lica, i tvojim je noktima potrebna redovita opskrba vlagom, kako izvana, tako i iznutra.

Njega izvana i iznutra

Svakodnevno koristi bogatu, hranjivu kremu za ruke, obraćajući posebnu pažnju na područje oko noktiju. Nakon svakog pranja ruku, umasiraj kremu u nokte i kožicu. Još važnije je ulje za zanoktice. Drži bočicu na radnom stolu ili pored kreveta i nanesi ga barem dva puta dnevno. Sastojci poput ulja jojobe, badema, avokada ili vitamina E dubinski će nahraniti korijen nokta i spriječiti pucanje kožice. Za intenzivan tretman, prije spavanja nanesi deblji sloj kreme ili ulja, navuci pamučne rukavice i ostavi da djeluju preko noći. Ne zaboravi ni na hidrataciju iznutra, jer bez dovoljno vode tijelo prvo zakida upravo nokte i kosu.

Pexels

Praktični savjeti za zaštitu i jačanje

Osim hidratacije, nekoliko malih navika može napraviti veliku razliku u očuvanju zdravlja noktiju.

Zaštita je pola posla

Nikada ne izlazi na hladnoću golih ruku. Rukavice su tvoj najbolji saveznik jer štite nokte od temperaturnog šoka koji uzrokuje njihovo skupljanje i širenje, što dovodi do listanja i pucanja. Jednako je važno nositi zaštitne rukavice prilikom obavljanja kućanskih poslova. Dugotrajno izlaganje vodi i kemikalijama iz sredstava za čišćenje slabi strukturu nokta i dodatno ga isušuje.

Pravilna manikura i prehrana

Zimi je pametnije nokte održavati nešto kraćima i turpijati ih u blago zaobljeni oblik koji je otporniji na pucanje. Uvijek ih turpijaj nježno i u jednom smjeru. Ako koristiš lak za nokte, biraj odstranjivače bez acetona koji manje isušuju. Također, povremeno napravi pauzu od laka kako bi se nokti odmorili i "disali". Zdravlje noktiju dolazi iznutra, stoga obogati prehranu namirnicama bogatim proteinima, biotinom i cinkom, poput ribe, orašastih plodova, jaja i zelenog lisnatog povrća