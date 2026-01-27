Slavi svoje tijelo: Kendall Jenner zapalila Instagram intimnim fotografijama

Kendall Jenner, jedno od najprepoznatljivijih lica svjetske mode i članica klana Kardashian-Jenner, ponovno je dokazala zašto je jedna od najpraćenijih osoba na svijetu. Svojom posljednjom objavom na Instagramu, supermodel i poduzetnica izazvala je pravu buru na društvenim mrežama. Podijelila je seriju iznimno intimnih i umjetnički dojmljivih fotografija, popraćenih samo jednom riječju: "Nedjelja", ostavivši milijune pratitelja da nagađaju o poruci iza zagonetne objave.

Fotografije odišu toplom i prigušenom atmosferom snimljene su u prostoru koji se čini kao luksuzna drvena vila s dominantnim elementima od bambusa. Serija kadrova vješto balansira između provokativnog i umjetničkog. Na jednoj slici, manekenka zavodljivo gleda preko ramena dok sjedi na krevetu s baldahinom, dok na drugoj leži potrbuške, naizgled potpuno gola, u kadru koji ističeljepotu njezinog tijela. Kroz cijelu seriju, igra svjetla i sjene naglašava njenu figuru i stvara dojam duboke privatnosti.

'Me Era'

Nakon što je u studenom prošle godine proslavila 30. rođendan, početkom ove godine Kendall je javno proglasila svoju "Me Eru". U iskrenom razgovoru za podcast In Your Dreams, potvrdila je da je slobodna i da se, nakon godina provedenih u dugim vezama, napokon odlučila posvetiti isključivo sebi i svojim potrebama. Ove fotografije, koje zrače samopouzdanjem, nastavak su njezinog zauzimanja za samu sebe. Naime, manekenka je nedavnoprogovorila o glasinama o plastičnim operacijama i svojoj seksualnosti, čime je stala na kraj godinama nagađanja.

Svojom posljednjom objavom Kendall nije samo podijelila nekoliko atraktivnih fotografija, već je poslala snažnu poruku o slavljenju vlastitog tijela. U trenutku kada se priprema za nadolazeće Tjedne mode u New Yorku, Milanu i Parizu, gdje će zasigurno biti jedna od glavnih zvijezda, jasno je dala do znanja da u novo desetljeće života ulazi snažnija, samouvjerenija i odlučnija.